Los profesionales reivindican una mirada rigurosa y humana en salud mental

SanaMente ha contado desde su inicio con la mirada de los profesionales de la salud mental como fuente de rigor, de divulgación y de sensibilización. Con una mirada humana y al alcance de todos, psiquiatras, psicólogos, responsables políticos, enfermeras, dan pautas para gestionar mejor nuestras emociones y prevenir y atender las enfermedades mentales. El abanico de opiniones permite trazar un mapa abierto de una materia, la salud mental, donde existen también -y por suerte- miradas distintas.

Maria Esclapez y cómo usar el miedo

La psicóloga y superventas María Esclapez ha dialogado con SanaMente respecto a cómo usar el miedo en beneficio propio, sin negarlo pero sabiendo manejarlo. En la conversación aparecen fantasmas y oportunidades, y también cuestiones sobre cómo se divulga la psicología en la actualidad. Esclapez explica: "la manera de perder el miedo al miedo se pierde rindiéndose ante el miedo, de tal manera que tú seas capaz de jaquear entre comillas el cerebro y retarte a ti mismo".

Eva Bach o cómo desenmascarar a los charlatanes

En su libro 'Disparates emocionales ¡Basta ya!", esta pedagoga, formadora de formadores y escritora desgrana una a una las doce barbaridades más comunes que se escriben en redes y libros sobre gestión emocional. Un libro de cabecera imprescindible para que no nos den gato por liebre. Bach avisa: "Pretendiendo ayudar acabemos haciendo más daño a la gente, porque decimos una serie de simplicidades que perjudican a quien se está guiando por estas cosas, gente que está mal y que necesita una brújula. Y a la que se le da una brújula con frases como 'no hay límites, todo es cuestión de actitud, conseguirás lo que quieras...'.

Xavier Guix y la "mala bondad"

El psicólogo y divulgador Xavier Guix, en esta entrevista, nos habla de la bondad malentendida. Y de la necesidad de repensarla: "Estamos acostumbrados a mirar hacia afuera y tenemos que mirar hacia adentro. Hay mucha gente que está haciendo este trabajo, de interioridad, de abrirse a una vida más esencial, más austera, centrada en la vida interior. Las balanzas se van equilibrando"

"Los niños han de saber qué es fracasar"

Magda Casamitjana, una política atípica que usa el lenguaje políticamente incorrecto, y que ha dirigido la aprobación del Pacte Nacional per la Salut Mental, hace reflexiones contundentes en la entrevista a SanaMente: "Sufrimos una crisis global, deberíamos empezar a hablar de pandemia en esta generación Alfa, que verdaderamente está tocada en todo el mundo. Tenemos que mirar por qué esto es así. Un 30% de las personas están así. Me llaman alcaldes, maestros, hermanos preguntándome qué hacer con este alud de desánimo, con la consecuencia física que provoca.

"No nos queda tiempo para hacer psicoterapia"

En un sentido opuesto se mueve la opinión de la presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, Marina Díaz Marsá, quien afirma: "A los psiquiatras no nos queda tiempo para hacer psicoterapia, podemos prescribir un medicamento". Marsá defiende a su profesión y el papel de los fármacos: "Hay una confusión tremenda y toda la sociedad pone en duda la ética y la moral del médico. La industria farmacéutica me puede decir lo que quiera, porque por juramento hipocrático, por moral y por amor al paciente nunca vamos a indicar un fármaco que no esté indicado. La prescripción de psicofármacos se hace porque hay un aumento de la prevalencia del 70% de trastornos de ansiedad y depresión y la Atención Primaria está colapsada, la atención en salud mental está colapsada y no hay psicólogos en Primaria. Tenemos que responder de alguna manera".

Los psiquiatras radicales "no son conscientes del daño que hacen"

El psiquiatra y divulgador Guillermo Lahera es autocrítico, en esta entrevista, con su profesión: "Los que están en posiciones radicales no son conscientes del daño que hacen porque están en un entorno y una dinámica sectaria. Ellos defienden posiciones muy extremas por oposición al resto. Lo que no hacen es integrar miradas. Para el paciente, que es lo más importante, lo necesario es la realidad. Ir a los datos y ver si mejora su vida. El que está en la realidad integra más, el que da discursos teóricos tiene su idea de la enfermedad mental, pero nunca ha estado día a día con pacientes y se monta sus construcciones ideológicas".

Enfermeras, al pie del cañón

Una enfermera islandesa, en una entrevista por escrito, describe el tratamiento que aplica a mujeres con fibromialgia -dolor crónico- y depresión, basado en el empoderamiento: "La educación empoderadora equipa a las mujeres con los conocimientos, habilidades y recursos necesarios para tomar decisiones informadas y obtener un mejor control sobre sus desafíos de salud. Al ayudar a las mujeres a obtener una mayor autonomía y un sentido de propósito en sus vidas, este enfoque puede mejorar los resultados del tratamiento y fomentar la confianza.

Aprender de los gatos

También los gatos sufren depresión. En una entrevista online, el prestigioso etólogo francés Claude Béata, nos habla de cómo relacionarnos con esta especie: "Si tratamos al gato como no quiere, puede desarrollar trastornos de ansiedad y a veces el dueño no se da cuenta". Y añade: "de los gatos podemos aprender mucho. Tolerancia, empatía, la necesidad de comprender al otro y de vivir al lado de otros que son diferentes a nosotros. Hoy en día, con la situación política en Francia, nos iría muy bien aprender esto de los gatos (ríe)".

Problemas de aprendizaje y de salud mental

Anna Sans Fitó, neuróloga infantiles reconocida, con treinta años de experiencia, y directora médica del Institut Som Via, nos alerta en esta entrevista de la necesidad de prevenir, detectar y tratar los casos trastornos del aprendizaje y la lectura, porque conllevan a menudo problemas de salud mental: "La primera causa de que un niño no tenga bienestar emocional es que las cosas no le vayan bien. Y no le van bien cuando ve que no aprende como los demás, por más que se esfuerce. Ante un niño con ansiedad, alteración del humor y del estado de ánimo siempre hay que descartar la presencia de un trastorno del aprendizaje".