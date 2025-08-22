José Luís Marín, psicólogo, sobre las terapias: “Seis de cada diez personas que acuden a psicoterapia no mejoran y uno de cada diez incluso empeora”

José Luis Marín López, psiquiatra y psicoterapeuta español con más de 40 años de experiencia, se dedica ahora a la divulgación y a la formación en el tan importante ámbito de la salud mental. El líder del Foro Internacional para la Formación en Psicoterapia decidió poner su foco en ello por la necesidad de "mejores profesionales".

"Seis de cada diez personas que acuden a psicoterapia no mejoran y 1 de cada 10 empeora. Esto es un tema del que nadie quiere hablar pero que debería de preocuparnos a todos porque seguramente estamos fallando a nuestros pacientes", resuelve, autocrítico.

"Los resultados pueden ser catastróficos"

Marín López alerta sobre la importancia de buenos profesionales y el riesgo que supone, en un campo como la psicología, no hacer bien el trabajo. "En todas las profesiones hay profesionales mejores y otros peores. Lo que ocurre es que cuando esto ocurre en psicología los resultados pueden ser catastróficos si el psicólogo no está suficientemente bien preparado para hacer su trabajo el daño puede ser muy importante".

Es por ello que decidió dejar la consulta hace un año aproximadamente, para dedicarse exclusivamente a la formación. "Pensé que en lugar de ayudar a un paciente podía ayudar a muchos terapeutas transmitiéndoles todo lo que habíamos aprendido después de más de 40 años de práctica clínica".

"No hay pacientes difíciles"

"No creo que los pacientes sean difíciles, lo que puede ser difícil es entenderlos. Por eso está bien estudiado también que los terapeutas más eficaces, mejor formados, necesitan 6 sesiones para conseguir un cambio clínico significativo mientras que otros terapeutas necesitan 90 sesiones para conseguir el mismo cambio clínico. El problema no es tanto el paciente, el problema a lo mejor es el terapeuta", revela el experto.

Así, lo que marca la diferencia "no es la técnica terapéutica", sino el propio terapeuta y sus cualidades. "Y eso es una excelente noticia porque ahora que sabemos cuáles son resulta que esas cualidades se pueden enseñar y se pueden aprender".

Por último, José Luís Marín asegura que "si queremos cambiar los datos necesitamos mejores profesionales, tenemos que hacer autocrítica y tenemos que estar en un permanente proceso de aprendizaje. Es una responsabilidad que tenemos que con nuestros pacientes y también con nuestra profesión".