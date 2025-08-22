Psicología
José Luís Marín, psicólogo, sobre las terapias: “Seis de cada diez personas que acuden a psicoterapia no mejoran y uno de cada diez incluso empeora”
El psiquiatra José Luis Marín López avisa a los padres sobre lo que está pasando con las rabietas de los niños: "Se trata con fármacos..."
Esto es lo que me preocupa como psicólogo cuando alguien dice que ya no quiere enamorarse nunca más
Cloe Bellido
José Luis Marín López, psiquiatra y psicoterapeuta español con más de 40 años de experiencia, se dedica ahora a la divulgación y a la formación en el tan importante ámbito de la salud mental. El líder del Foro Internacional para la Formación en Psicoterapia decidió poner su foco en ello por la necesidad de "mejores profesionales".
"Seis de cada diez personas que acuden a psicoterapia no mejoran y 1 de cada 10 empeora. Esto es un tema del que nadie quiere hablar pero que debería de preocuparnos a todos porque seguramente estamos fallando a nuestros pacientes", resuelve, autocrítico.
"Los resultados pueden ser catastróficos"
Marín López alerta sobre la importancia de buenos profesionales y el riesgo que supone, en un campo como la psicología, no hacer bien el trabajo. "En todas las profesiones hay profesionales mejores y otros peores. Lo que ocurre es que cuando esto ocurre en psicología los resultados pueden ser catastróficos si el psicólogo no está suficientemente bien preparado para hacer su trabajo el daño puede ser muy importante".
Es por ello que decidió dejar la consulta hace un año aproximadamente, para dedicarse exclusivamente a la formación. "Pensé que en lugar de ayudar a un paciente podía ayudar a muchos terapeutas transmitiéndoles todo lo que habíamos aprendido después de más de 40 años de práctica clínica".
"No hay pacientes difíciles"
"No creo que los pacientes sean difíciles, lo que puede ser difícil es entenderlos. Por eso está bien estudiado también que los terapeutas más eficaces, mejor formados, necesitan 6 sesiones para conseguir un cambio clínico significativo mientras que otros terapeutas necesitan 90 sesiones para conseguir el mismo cambio clínico. El problema no es tanto el paciente, el problema a lo mejor es el terapeuta", revela el experto.
Así, lo que marca la diferencia "no es la técnica terapéutica", sino el propio terapeuta y sus cualidades. "Y eso es una excelente noticia porque ahora que sabemos cuáles son resulta que esas cualidades se pueden enseñar y se pueden aprender".
Por último, José Luís Marín asegura que "si queremos cambiar los datos necesitamos mejores profesionales, tenemos que hacer autocrítica y tenemos que estar en un permanente proceso de aprendizaje. Es una responsabilidad que tenemos que con nuestros pacientes y también con nuestra profesión".
- Lluvias en Catalunya: el Meteocat activa avisos en estas comarcas
- Radar de lluvia en Catalunya: consulta en tiempo real cuándo lloverá en Barcelona y resto de comarcas
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago de Compostela
- Estos son los españoles menos queridos en el país: ni los catalanes ni los vascos
- Vivir en habitaciones sin poder usar el ventilador: 'Es como si te cocinaran al vapor
- Las terapias génicas y celulares revolucionan las enfermedades sanguíneas, desde el cáncer hasta la hemofilia
- Catalunya, en alerta por la entrada de una masa de aire frío: 'Hay riesgo de fenómenos violentos