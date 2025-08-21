¿Eres de los que devuelve el carro de la compra a su sitio? Esto dice la psicología
Las cinco señales que veo como psicólogo cuando alguien está sobreviviendo en piloto automático sin darse cuenta
Virginia Frutos, psicóloga: "Es más sano atravesar un dolor temporal que permanecer en algo que nos lastima continuamente"
David Cruz
Si sueles realizar la compra en un supermercado y vas en coche, es probable que en el parking te topes con los carros sueltos. Es habitual que muchos clientes, cuando depositan las bolsas en su maletero, dejen el carro o la cesta 'tirado' en el aparcamiento esperando a que un trabajador lo deposite en su lugar.
Sin embargo, la ciencia también estudia este tipo de comportamientos y podemos determinar qué quiere decir cuando una persona sí devuelve el carro de la compra a su lugar. La respuesta, eso sí, es fácil de imaginar: eres más humilde, empático y responsable que aquellos que pasan de un gesto tan simple y cotidiano.
"Los gestos más altruistas corresponden a personas más maduras"
María Esclápez es una psicóloga que publica de vez en cuando en Instagram vídeos y consejos acerca de su campo de estudio: "el nivel de empatía de la gente se mide en carritos de la compra abandonados en el parking del supermercado", dice en una de sus últimas publicaciones.
Según expone la psicóloga, la psicología asocia los gestos altruistas con las personas más maduras, responsables y conscientes de que viven en un entorno social. También son aquellas que más se preocupan por otras personas, algo que sucede, por ejemplo, cuando cedes el turno en la cola del supermercado a una persona que lleva pocas cosas en la cesta o ayudas a una persona mayor a cruzar la calle.
Según María Esclápez, un gesto tan simple como devolver el carro o la cesta de la compra a su lugar de origen es símbolo de que estamos pensando en aquellos trabajadores que después tienen que recogerlos y aquellos otros clientes que no encuentran carros disponibles cuando hacen la compra.
Y lo más interesante de todo es que muchos expertos aseguran que esta generosidad es una herramienta que nos permitirá ser felices en la vida.
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
- Lluvias en Catalunya: el Meteocat activa avisos en estas comarcas
- Radar de lluvia en Catalunya: consulta en tiempo real cuándo lloverá en Barcelona y resto de comarcas
- Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago de Compostela
- Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
- Vivir en habitaciones sin poder usar el ventilador: 'Es como si te cocinaran al vapor
- Catalunya pone en prealerta el plan Inuncat y lanza un aviso de tiempo violento