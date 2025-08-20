La salud mental de los líderes, a examen

Trump, Milei, el fallecido papa Francisco, Pedro Sánchez, los directivos de empresa.... ¿Ejercen su liderazgo con equilibrio psicológico?¿Son ellos personas mentalmente sanas? ¿Qué emociones trasmiten? SanaMente ha ofrecido un mosaico de valoraciones de expertos y ha analizado los perfiles, los discursos y las decisiones de diversos personajes cuyas decisiones repercuten en millones de personas y, también, en su salud mental.

Trump, una personalidad extrema

En la campaña electoral que llevó a la presidencia a Donald Trump, este se enfrentó a Kamala Harris. Andres Pueyo, catedrático de la facultad de Psicología de la UB, ha repasado las cinco características básicas de los dos aspirantes a presidir el gobierno norteamericano: neuroticismo, extroversión, apertura, cordialidad y responsabilidad. Conclusión: el reelegido presidente "tiene una personalidad extrema, que se muestra igual en una reunión de vecinos o ejerciendo la presidencia".

¿Qué piensan hacer en materia de salud mental?

También es bueno analizar qué planes tienen los líderes, en este caso Trump y Harris, en materia de salud mental. La conclusión es clara: el republicano no dedica ninguna referencia en su programa y promete 'devolver' a pacientes graves a los psiquiátricos cerrados. La demócrata admite que la salud mental es uno de los "fracasos" de las políticas públicas norteamericanas.

¿Sabemos decir basta?

También hemos analizado cómo se deben tomar decisiones o decir basta, cuando alguien opta por plantearse el adiós, como hizo durante 5 días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "No, no sabemos decir 'basta', somos una cultura muy visceral, de soltarlo todo, confundimos sinceridad con sincericidio, pero estamos aprendiendo a ello", explica el psicólogo Xavier Guix, experto en psicopatología clínica y especialista en comunicación y procesos de autoconocimiento.

Milei frente a los seres humanos

También el presidente argentino, Javier Milei, ha sido diseccionado psicológicamente por Damian Zelikman, colaborador de SanaMente. La conclusión es que el dirigente sudamericano no usa los patrones habituales de pauta de comportamiento racionales: "Nos pasa a todos, todos tenemos ideas de lo más perverso, alocado y maligno pero las reprimimos. Milei, no".

Cómo debe ejercerse el liderazgo sano

También, de la mano de Ignacio Martín Maruri, profesor, asesor y conferenciante en materia de liderazgo y cambio organizacional, hemos constatado que "los liderazgos tradicionales son narcisismo y manipulación, pero se venden bien" hoy en día, en un mundo en constante cambio e incertidumbre. Maruri tiene claro que el futuro pasa por dirigentes con otro estilo: "requiere tres elementos: talentos -como tener buen oído para aprender a tocar la guitarra-, modelos para entender la realidad -las partituras de la guitarra- y práctica, experiencia, quererte dedicar a ello. Los talentos a desarrollar son: capacidad de diagnóstico, de observación, intuición... ser capaz de mirar, percibir que pasa algo raro".

Francisco y la esperanza

El fallecimiento del papa Francisco ha sido un momento adecuado para releer sus memorias y trazar un abecedario emocional de su papado y de sus valores. Allí hallamos herramientas fundamentales como la esperanza: "Es sobre todo la virtud del movimiento y el motor del cambio: es la tensión que une memoria y utopía para construir como es debido los sueños que nos aguardan. Y, si un sueño se debilita, hay que volver a soñarlo otra vez, en nuevas formas, recurriendo con esperanza a las ascuas de la memoria".

La tristeza no se abalanza sobre ti por sorpresa. Llega arrastrándose Bruce Springsteen — Músico

Los jefes también lloran

Bruce Springsteen no es ningún dirigente político ni empresarial, ni religioso. Pero su voz influye tanto o más que muchos presidentes, líderes empresariales o espirituales. Es bueno repasar en sus memorias lo que confiesa y describe respecto a su depresión para darnos cuenta de que las personas más destacadas, en cualquier ámbito profesional, también sufren problemas psicológicos. "La tristeza no se abalanza sobre ti por sorpresa. Llega arrastrándose. Poco después de cumplir los sesenta, caí en una depresión como no había experimentado desde aquella polvorienta noche en Texas treinta años atrás. Me duró un año y medio y me dejó destrozado. Cuando me asaltan tales estados de ánimo, generalmente pocos se dan cuenta –ni el señor Landau, ni nadie que trabaje conmigo en el estudio, ni la banda, el público nunca, y espero que tampoco los niños–, pero Patti sí observa cómo se acerca un tren de mercancías cargado de nitroglicerina y a punto de descarrilar".