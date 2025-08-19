Educación

José Carlos Ruiz, filósofo: "La base del pensamiento crítico que les enseñemos a nuestros hijos es que reconozcan la grandeza de los que tienen a su alrededor"

Antonio Fornés, filósofo: "Viajar y filosofar comparten la misma dinámica, la necesidad de distanciarte de lo que te rodea"

José Carlos Ruiz, filósofo y escritor: "Exponemos a nuestros hijos a las pantallas sin educar previamente su mirada"

José Carlos Ruiz

José Carlos Ruiz / José Carlos Ruiz

Alexandra Costa

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El filósofo cordobés José Carlos Ruiz, uno de los mayores referentes actuales en pensamiento crítico y filosofía de la educación en España, ha ofrecido una de las reflexiones más impactantes y necesarias sobre cómo educar a los más pequeños en el pensamiento crítico. Doctorado en Filosofía contemporánea con una tesis sobre el hiperindividualismo, este profesor y autor ha centrado parte de su labor divulgativa en ayudar a madres, padres y educadores a cultivar una actitud reflexiva en los niños desde edades tempranas.

En una de sus ponencias para el canal Educar es Todo, Ruiz arranca con una confesión: “última ponencia, me han dejado para el final... yo siempre aconsejo que la filosofía sea lo primero, pero se ve que nunca me hacen caso”. Y sin embargo su intervención se convierte en uno de los momentos más densos en contenido y más prácticos en consejos de todo el evento.

Sin rodeos como él mismo anuncia (“me voy a saltar la introducción”), se lanza directamente a conectar el pensamiento crítico con una palabra que muchos repetimos, pero pocos comprendemos a fondo: humildad.

“Hoy he escuchado seis veces, creo, al principio, hablar de humildad y educación” comenta Ruiz, y se pregunta de forma honesta: “no sé hasta qué punto somos conscientes de qué significa humildad o ser humilde”.

Lejos de los clichés o las frases de autoayuda, el filósofo recurre a la raíz del término para desentrañar su verdadero significado: “Humildad viene del latín humilitas y humiliare, significa que se humilla”.

Pero aquí viene la clave: no se refiere a la humillación con connotación negativa, como algo degradante, sino a un acto que implica reconocimiento y respeto: “Un militar significaba que alguien hincaba la rodilla o se postraba ante alguien que consideraba admirable o superior”.

Pensar críticamente desde la admiración

Contrario a la imagen del pensamiento crítico como algo combativo o puramente racional, Ruiz sitúa su inicio en una disposición del carácter. La capacidad de ver al otro como alguien de quien se puede aprender: “La humildad significa la capacidad inmensa de reconocer que todos los que están a tu alrededor tienen cosas importantes que enseñarte”

Para el filósofo el problema no es que nuestros hijos no sepan (eso se soluciona con el tiempo y el estudio) sino que no tengan la actitud adecuada para mirar a su alrededor y aprender: “No es que yo no sepa, sino que los otros que están a mi alrededor me pueden enseñar algo".

El consejo a madres y padres

El consejo de Ruiz es claro y directo: si queremos que nuestros hijos desarrollen un pensamiento crítico sólido, no debemos centrarnos únicamente en lo que piensan, sino en cómo se posicionan frente al conocimiento. Y aquí la humildad vuelve a aparecer como un faro: “Si tenéis la capacidad de transmitir a vuestros hijos la importancia de la humildad... en ese momento su actitud cambia”.

Y esa transformación es lo que, en última instancia, permite el pensamiento crítico: una actitud abierta, consciente de que las ideas valiosas no solo vienen de los libros o los expertos, sino de cualquier persona, en cualquier momento. “Que les enseñemos a nuestros hijos que cualquiera que está a su alrededor, cualquiera, tiene un potencial para que él pueda aprender de lo que sea”.

En un tiempo en el que los algoritmos filtran lo que vemos y la inmediatez manda sobre la reflexión, José Carlos Ruiz nos recuerda algo esencial: pensar críticamente no empieza en la cabeza, sino en la mirada. En cómo miramos al otro, al mundo, a nosotros mismos.

Y si esa mirada está educada desde la humildad —no como sumisión, sino como respeto y apertura— entonces el pensamiento crítico no solo será más profundo, sino también más humano.

Porque como bien resume el propio Ruiz:

“La base del pensamiento crítico que les enseñemos a nuestros hijos es que reconozcan la grandeza de los que tienen a su alrededor.”

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
  2. Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
  3. Megainundación: un Mediterráneo desértico se rellenó de agua en menos de 16 años
  4. Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
  5. Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?
  6. Exilio climático en el centro comercial: 'Entran aquí como si llegaran del desierto, no de Barcelona
  7. Catalunya pone en prealerta el plan Inuncat y lanza un aviso de tiempo violento
  8. Dentro del 'búnker' de los notarios españoles en Sant Cugat: así se custodian 25.000 millones de datos confidenciales de ciudadanos y empresas

José Carlos Ruiz, filósofo: "La base del pensamiento crítico que les enseñemos a nuestros hijos es que reconozcan la grandeza de los que tienen a su alrededor"

José Carlos Ruiz, filósofo: "La base del pensamiento crítico que les enseñemos a nuestros hijos es que reconozcan la grandeza de los que tienen a su alrededor"

¿Te cuesta mostrar afecto en público? Esto revela la homofobia interiorizada

¿Te cuesta mostrar afecto en público? Esto revela la homofobia interiorizada

"Quiero ir al psicólogo": lo que revelan las nuevas demandas de los niños

"Quiero ir al psicólogo": lo que revelan las nuevas demandas de los niños

Rafael Santandreu, psicólogo, sobre las emociones negativas: "Si dejas de huir de ellas y pasas el tiempo suficiente con ellas, desaparecen"

Rafael Santandreu, psicólogo, sobre las emociones negativas: "Si dejas de huir de ellas y pasas el tiempo suficiente con ellas, desaparecen"

Patricia Ramírez, psicóloga: "Pensar en pequeño no es de conformistas, es de coherentes"

Patricia Ramírez, psicóloga: "Pensar en pequeño no es de conformistas, es de coherentes"

Alicia González, psicóloga: "Si un hombre dice que no está pensando en nada, a veces es verdad. Se debe a..."

Alicia González, psicóloga: "Si un hombre dice que no está pensando en nada, a veces es verdad. Se debe a..."

Los testimonios en primera persona, palanca de denúncia y ejemplo de superación

Los testimonios en primera persona, palanca de denúncia y ejemplo de superación

Doctor Alaman Millas (1947-2025). Curar el mundo

Doctor Alaman Millas (1947-2025). Curar el mundo