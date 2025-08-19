José Carlos Ruiz, filósofo: "La base del pensamiento crítico que les enseñemos a nuestros hijos es que reconozcan la grandeza de los que tienen a su alrededor"

El filósofo cordobés José Carlos Ruiz, uno de los mayores referentes actuales en pensamiento crítico y filosofía de la educación en España, ha ofrecido una de las reflexiones más impactantes y necesarias sobre cómo educar a los más pequeños en el pensamiento crítico. Doctorado en Filosofía contemporánea con una tesis sobre el hiperindividualismo, este profesor y autor ha centrado parte de su labor divulgativa en ayudar a madres, padres y educadores a cultivar una actitud reflexiva en los niños desde edades tempranas.

En una de sus ponencias para el canal Educar es Todo, Ruiz arranca con una confesión: “última ponencia, me han dejado para el final... yo siempre aconsejo que la filosofía sea lo primero, pero se ve que nunca me hacen caso”. Y sin embargo su intervención se convierte en uno de los momentos más densos en contenido y más prácticos en consejos de todo el evento.

Sin rodeos como él mismo anuncia (“me voy a saltar la introducción”), se lanza directamente a conectar el pensamiento crítico con una palabra que muchos repetimos, pero pocos comprendemos a fondo: humildad.

“Hoy he escuchado seis veces, creo, al principio, hablar de humildad y educación” comenta Ruiz, y se pregunta de forma honesta: “no sé hasta qué punto somos conscientes de qué significa humildad o ser humilde”.

Lejos de los clichés o las frases de autoayuda, el filósofo recurre a la raíz del término para desentrañar su verdadero significado: “Humildad viene del latín humilitas y humiliare, significa que se humilla”.

Pero aquí viene la clave: no se refiere a la humillación con connotación negativa, como algo degradante, sino a un acto que implica reconocimiento y respeto: “Un militar significaba que alguien hincaba la rodilla o se postraba ante alguien que consideraba admirable o superior”.

Pensar críticamente desde la admiración

Contrario a la imagen del pensamiento crítico como algo combativo o puramente racional, Ruiz sitúa su inicio en una disposición del carácter. La capacidad de ver al otro como alguien de quien se puede aprender: “La humildad significa la capacidad inmensa de reconocer que todos los que están a tu alrededor tienen cosas importantes que enseñarte”

Para el filósofo el problema no es que nuestros hijos no sepan (eso se soluciona con el tiempo y el estudio) sino que no tengan la actitud adecuada para mirar a su alrededor y aprender: “No es que yo no sepa, sino que los otros que están a mi alrededor me pueden enseñar algo".

El consejo a madres y padres

El consejo de Ruiz es claro y directo: si queremos que nuestros hijos desarrollen un pensamiento crítico sólido, no debemos centrarnos únicamente en lo que piensan, sino en cómo se posicionan frente al conocimiento. Y aquí la humildad vuelve a aparecer como un faro: “Si tenéis la capacidad de transmitir a vuestros hijos la importancia de la humildad... en ese momento su actitud cambia”.

Y esa transformación es lo que, en última instancia, permite el pensamiento crítico: una actitud abierta, consciente de que las ideas valiosas no solo vienen de los libros o los expertos, sino de cualquier persona, en cualquier momento. “Que les enseñemos a nuestros hijos que cualquiera que está a su alrededor, cualquiera, tiene un potencial para que él pueda aprender de lo que sea”.

En un tiempo en el que los algoritmos filtran lo que vemos y la inmediatez manda sobre la reflexión, José Carlos Ruiz nos recuerda algo esencial: pensar críticamente no empieza en la cabeza, sino en la mirada. En cómo miramos al otro, al mundo, a nosotros mismos.

Y si esa mirada está educada desde la humildad —no como sumisión, sino como respeto y apertura— entonces el pensamiento crítico no solo será más profundo, sino también más humano.

Porque como bien resume el propio Ruiz:

“La base del pensamiento crítico que les enseñemos a nuestros hijos es que reconozcan la grandeza de los que tienen a su alrededor.”