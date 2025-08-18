Rafael Santandreu, psicólogo, sobre las emociones negativas: "Si dejas de huir de ellas y pasas el tiempo suficiente con ellas, desaparecen"

Las emociones nos acompañan en cada momento de la vida, y no siempre resultan agradables. El miedo, la rabia o la tristeza pueden llegar a afectarnos en el plano físico y resultar realmente desbordantes.

Algunas personas reaccionan intentando huir de estas sensaciones negativas, aunque, lejos de conseguirlo, suelan provocar el efecto contrario, aumentando la intensidad de estas emociones.

"No son del todo reales"

El psicólogo Rafael Santandreu explica en un 'reel' publicado en su cuenta de Instagram que estos estados anímicos esconden un mecanismo que, de conocerlo, puede ayudarnos a gestionar las emociones.

Según el experto, lo que sentimos no es tan profundo como parece: "Hay un truco, digamos, que se les puede ver el cartón, porque no son del todo reales, son bastante irreales". Con esta metáfora detalla que los pensamientos y reacciones intensas tienen una parte engañosa, aunque a simple vista parezcan completamente verdaderas.

Aceptar en lugar de resistirse

Santandreu insiste en que el error más común es escapar de lo que sentimos. "Si dejas de huir de ellas, como llevas haciendo toda la vida, y pasas el tiempo suficiente con ellas, te aseguro que desaparecen", detalla el autor de varios libros de autoayuda.

Dicho de otro modo, su consejo consiste en un proceso de aceptación de aquello que nos produce incomodidad. Los resultados que pueden conseguirse sorprenden incluso al propio psicólogo: "Esa solidez increíble que parecía que tenían, esa realidad física que parecían ser, ya no lo es".

Camino hacia el bienestar

Por ello, cuando dejamos de pelear con las emociones y aprendemos a convivir con ellas, estas mutan: no se trata de resignarse, sino de adquirir la seguridad y confianza de que el malestar no es permanente.

Para lograrlo, no basta con esperar, también hace falta valentía. "Tendrás que sumar la confianza y el coraje para estar con ellas, hacerte amigo de ellas durante un tiempo, un 'tiempecito' por lo menos", concluye Santandreu.