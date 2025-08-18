Patricia Ramírez, psicóloga: "Pensar en pequeño no es de conformistas, es de coherentes"

La psicóloga Patricia Ramírez rompe una lanza sobre la importancia de pensar en pequeño, una reflexión muy inteligente, ya que "no es de conformistas, es de coherentes".

Y es que ella misma asegura que "soy de las personas a las que pensar en grande le viene grande. Así es, me gusta más pensar en pequeño porque pensar en pequeño para mí no es de conformistas, ni de facilones, ni de vagos. Es de coherentes".

Además, considera que "a muchas personas pensar en grande les agobia y desmotiva, entre ellas a mí. Ven la meta tan a largo plazo que se rinden antes de empezar. Para mí pensar en pequeño no significa dejar de crecer, sino avanzar una vez conseguido el primer paso, significa no agobiarme con lo que por ahora no puedo controlar".

"A nuestro cerebro le encantan los placeres inmediatos". La psicóloga Patricia Ramírez comienza avisando. Su intención es explicar en un vídeo corto en redes sociales cómo funciona nuestra cabeza y cómo, en muchas ocasiones, frena nuestros proyectos. La clave está en entender por qué tenemos según qué pensamientos y cómo aplcarlos.

¿Por qué al cerebro le gustan los placeres a corto plazo? La explicación es básica; evolutiva. Cuando el hombre estaba en las cavernas este tipo de "premio" le ayudaba a sobrevivir. En la actualidad, esta forma de actuar no tiene sentido, pero el cerebro sigue funcionando de igual forma.

Es por eso que cuando las personas se enfrentan a un gran proyecto que tiene una fecha de entrega "empiezas a fantasear con ideas como comerte un dónut o meterse en Instagram", explica la psicóloga. El cerebro nos manda el mensaje de que nos lo merecemos. "Anda buscando placer inmediato para que te distraiga de aquello que es más incómodo", explica.

Pese a que solemos decirnos que solo necesitamos "10 minutillos" de desconexión, esto no suele ser cierto. "Siempre es más", comenta. Patricia Ramírez habla claro: "no te dejes engañar, no hay nada que genere más placer que saber poner un poco de freno con esos placeres inmediatos, que son malos hábitos, y que luego nos generan culpa".

El mantra que la piscóloga aconseja tener siempre en mente para no caer en esta rueda de placeres inmediatos que te impiden hacer las tareas importantes es el siguiente: "el deber antes que el placer". Un dicho popular muy común que no es más que un recordatorio de lo importante que es aplicar disciplina al cerebro.

En un mundo cada vez más conectado resulta muy difícil no dejarse llevar por lo estímulos y frenar las ansias de evasión. La psiquiatra Marián Rojas Estapé habla de la importancia de aburrise. En la sociedad actual no paramos, siempre estamos conectados, no sabes qué estarse quieto sin hacer nada. Esta falta de momentos de silencio y de atención plena en uno mismo está derivando muchos problemas psicológicos. En parte, las redes sociales tienen la culpa. Están pensadas para atrapar al usuario, para que consuma vídeos sin descanso. Las redes sociales son placeres momentáneas. Está demostrado que aumentan la dopamina (la hormona de la felicidad) por eso es tan difícil salirse del bucle.

Conciencia

Se trata de tomar conciencia de en que invertimos nuestro tiempo. Comprobar en qué se van todas esas horas en las que no estamos ni durmiendo ni trabajando.