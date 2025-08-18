¿Te cuesta mostrar afecto en público? Esto revela la homofobia interiorizada

La homofobia interiorizada se refiere a la incorporación, consciente o inconsciente, de creencias, prejuicios y estereotipos negativos hacia la propia orientación sexual no heterosexual. Este fenómeno no surge de forma espontánea, sino que se desarrolla en contextos sociales y culturales donde la diversidad sexual ha sido invisibilizada, deslegitimada o castigada. Desde la psicología social, se entiende como una forma de discriminación autoinfligida que se origina a partir de la exposición repetida a mensajes que presentan la heterosexualidad como el único modelo válido o superior de relación afectiva.

La interiorización de estas ideas puede comenzar en la infancia, mucho antes de que la persona tenga plena conciencia de su orientación sexual. Comentarios aparentemente “inocentes”, chistes, representaciones estereotipadas en los medios de comunicación o advertencias familiares del tipo "cuidado con lo que haces" van moldeando un sistema de creencias que asocia la expresión afectiva entre personas del mismo sexo con algo inapropiado. Estos mensajes se filtran en la mente y se instalan como una voz interna que regula y limita el comportamiento.

Este mecanismo de vigilancia interna no siempre es evidente. Muchas personas lo describen como "simple preferencia por la discreción", pero la diferencia clave está en el malestar: si mostrar afecto en público provoca tensión, miedo, vergüenza o la sensación de estar haciendo algo incorrecto, probablemente exista un grado de homofobia interiorizada. Reconocerlo no significa culpabilizarse, sino comprender que este patrón es el resultado de un aprendizaje social prolongado.

Señales que pueden indicar una dificultad para expresar afecto

Una de las manifestaciones más claras de la homofobia interiorizada es la incomodidad persistente al realizar gestos simples de cariño en público con una pareja del mismo sexo. Esto puede incluir desde evitar agarrarse de la mano hasta rehusar dar un beso de despedida en una estación de tren. En estos casos, el problema no está en la acción en sí, sino en el temor a la posible reacción de las personas alrededor.

Existen también señales más sutiles. Por ejemplo, modificar el lenguaje al hablar de la pareja en presencia de desconocidos, omitir pronombres o cambiar temas de conversación para no revelar la orientación sexual. En reuniones familiares o laborales, esta autocensura puede convertirse en una rutina que pasa inadvertida para la persona que la ejerce, pero que implica un desgaste emocional significativo.

Otro indicador es la incomodidad al presenciar muestras de afecto entre otras personas LGTBIQ+. Esa sensación de "exceso" o "provocación" que se atribuye a quienes expresan su cariño públicamente puede ser un reflejo de los propios prejuicios interiorizados. Es un fenómeno que la psicología denomina proyección: rechazar en otras personas lo que, en el fondo, uno teme o no se permite experimentar.

En algunos casos, esta dificultad para expresar afecto se combina con un hipercontrol del comportamiento en redes sociales. Evitar publicar fotos con la pareja, no compartir aniversarios o etiquetar a la persona en publicaciones puede ser una extensión digital de esa contención afectiva. Aunque se presente como una cuestión de privacidad, es importante analizar si detrás hay un miedo más profundo al juicio o rechazo social.

Consecuencias emocionales y relacionales de reprimir muestras públicas de cariño

La represión sistemática de las muestras de afecto tiene un impacto directo en la salud mental. Diversos estudios señalan que la autenticidad es un predictor de bienestar emocional. Cuando una persona se ve forzada a fragmentar su identidad, mostrando solo una parte de sí misma en determinados contextos, se produce una tensión interna que puede derivar en ansiedad, tristeza, irritabilidad o un sentimiento de desconexión personal.

En la relación de pareja, la ausencia de gestos afectivos en público puede interpretarse como una falta de compromiso o de orgullo por el vínculo. Aunque la intención no sea esa, la percepción de quien recibe menos muestras de cariño puede ser de invisibilidad o de ser "un secreto" que no se quiere compartir con el mundo. Este desequilibrio emocional, mantenido en el tiempo, puede erosionar la confianza y generar conflictos difíciles de resolver.

En el plano social, la contención afectiva refuerza el círculo de invisibilidad que históricamente ha afectado a la comunidad LGTBIQ+. Cuando las muestras de cariño entre personas del mismo sexo siguen siendo menos visibles que las heterosexuales, se perpetúa la idea de que no tienen el mismo valor o la misma legitimidad. La visibilidad no solo tiene un componente personal, sino también colectivo: cada gesto en público contribuye a normalizar la diversidad afectiva.

Además, reprimir constantemente los impulsos de cariño genera un aprendizaje emocional negativo. El cerebro asocia el afecto con peligro o incomodidad, lo que dificulta aún más su expresión espontánea. Con el tiempo, esta asociación puede afectar incluso a la intimidad privada, reduciendo la naturalidad y la conexión emocional dentro de la relación.

Estrategias para trabajar la aceptación personal y la seguridad afectiva

Abordar la homofobia interiorizada es un proceso gradual que requiere autoconciencia y, en muchos casos, un entorno de apoyo seguro. Un primer paso es identificar las creencias heredadas que condicionan la conducta: ¿quién me enseñó que mostrar afecto entre personas del mismo sexo era incorrecto?, ¿en qué contextos aprendí a ocultarlo?, ¿esas reglas siguen teniendo sentido en mi vida actual? Responder con honestidad a estas preguntas permite separar lo que es un miedo aprendido de lo que es una preferencia genuina.

Otra estrategia es la exposición progresiva. Comenzar por gestos pequeños y en entornos percibidos como seguros y ampliar progresivamente esos espacios ayuda a que la mente y el cuerpo reconfiguren la asociación entre afecto y amenaza. Este enfoque se apoya en la teoría de la desensibilización, utilizada en psicología para reducir respuestas de ansiedad ante estímulos concretos.

También resulta útil incorporar referentes positivos. Seguir en redes sociales a parejas visibles, consumir contenidos que muestren diversidad afectiva de forma natural y rodearse de amistades que validen el cariño en todas sus formas contribuye a debilitar los prejuicios internalizados. El contacto frecuente con ejemplos de normalización ayuda a construir una narrativa personal más libre y coherente.

En paralelo, es importante reconocer y celebrar los avances, por pequeños que sean. Dar un paseo de la mano, compartir una foto en redes o simplemente permitir un gesto de cariño espontáneo en un lugar público son logros que marcan un progreso significativo en el camino hacia la aceptación plena. Estos hitos, acumulados, generan un sentido de orgullo que reemplaza progresivamente el miedo aprendido.

La dificultad para mostrar afecto en público, cuando se vive en una relación entre personas del mismo sexo, no siempre responde a una simple preferencia personal. En muchas ocasiones, es el reflejo de un aprendizaje social prolongado en el que la homofobia interiorizada ha moldeado comportamientos y emociones. Este patrón no se elige de forma consciente, sino que es el resultado de años de mensajes que han asociado la diversidad afectiva con algo que debía ocultarse.

Tomar conciencia de su existencia no significa culparse, sino entender que se trata de una herencia cultural que puede desaprenderse. El trabajo de cuestionar creencias, exponerse gradualmente y rodearse de validación afectiva permite construir un modo de vivir el amor más libre y genuino.

En última instancia, cada gesto de cariño visible no solo alimenta el bienestar personal y fortalece el vínculo de pareja, sino que también contribuye a transformar el entorno social. Mostrar afecto en público, sin miedo ni reservas, sigue siendo un acto profundamente político y liberador que desafía los prejuicios y afirma que todas las formas de amor merecen el mismo respeto y dignidad.

* Ángel Rull, psicólogo.