Los testimonios en primera persona, palanca de denúncia y ejemplo de superación

Los testimonios en primera persona son un factor determinante en salud mental para romper estigmas y prejuicios, para personalizar los tratamientos y las palabras científicas y también para ayudar a personas en situaciones similares a entender que no están solas y que de estos problemas se sale. También son un método de denuncia de injusticias y ejemplo de superación y esperanza. En SanaMente hemos contado con vivencias muy íntimas que han servido para tomar conciencia de la fragilidad del ser humano y, al mismo tiempo, de su capacidad de resiliencia.

De esto se sale

Marc Darriba, en esta entrevista colectiva, muestra como es falsa la idea de que los trastornos mentales son siempre para toda la vida. Es el caso de Sandra Pastallé, de 49 años, que vivió una de sus crisis más graves después de su último intento de suicidio, y decidió centrar todos sus esfuerzos en su recuperación. Este camino le permitió encontrar un sentido a su vida más allá del trabajo. “Empecé a escribir libros, y me di cuenta de que había un lienzo en blanco lleno de posibilidades para mí”, dice esta vecina de Ripollet. Sin embargo, reconoce que este camino no está exento de dificultades, ya que “puede ser fácil caer en el miedo y el autosabotaje”.

Ni los servicios sociales la creyeron

Sin duda, la vivencia de Paloma (nombre ficticio) es de las más extremas: víctima de un trastorno, secuestrada por su propia familia e incomprendida por parte de los servicios sociales de Rubí. "Temí por mi vida, sí; pensé en suicidarme por lo mucho que estaba sufriendo. Tenía miedo de que mi hermano me diera un mal golpe y acabara muy mal". En su relato describe también la rabia que sentían hacia ella por su discapacidad, por sus dificultades de movilidad o por su manera de hablar.

Usar la salud mental para ganar la custodia

Antonio, activista de Amb Experiència Pròpia, nos relató cómo su exmujer ha usado los problemas de salud mental de él para lograr la custodia de la hija en común.

Les pasa mucho más a las mujeres con problemas de salud mental, hay un sesgo brutal, por el que se les quitan las custodias de sus hijos Antonio — Activista de AEP

Un ejemplo de cómo todavía los trastornos no son tratados con normalidad y se usan para quitar capacidades a quienes los sufren. "No somos de fiar, hagamos lo que hagamos. Ahora solo me relaciono con una de las madres del colegio de mi hija. El resto han desaparecido. Tengo la etiqueta, he hecho algo malo con mi hija porque tengo un problema de salud mental, estoy loco y no soy de fiar. Y les pasa mucho más a las mujeres, hay un sesgo brutal, por el que se les quitan las custodias de sus hijos con problemas de salud mental. Tengo una compañera, con trastorno bipolar. Su marido tuvo cáncer. Decidieron tener hijos. A él no le pusieron ningún problema y a ella, mil y una dificultades pese a que llevaba años estable".

Falta de recursos públicos

No menos dura es la historia de Laura Trabal, con una hija con problemas graves de salud mental. Su odisea llegó a SanaMente para denunciar que falta preparación en los ambulatorios para tratar casos como el Trastorno de la Conducta Alimentaria. Laura se lamenta de la falta de apoyo, de ayuda, a los familiares ("¿Qué hago yo cuando mi hija se da golpes con la mirada perdida?") y de que el seguimiento psicológico a su hija fue insuficiente, en Sant Martí.

Laura quiere levantar la voz por ella y por tantas "madres y padres desquiciados". De hecho, se pregunta también quién la cuida a ella, que sigue tratamiento psicológico por vía privada y se pregunta en qué ha fallado a su hija. "Me da pena quejarme porque hacen lo que pueden, con tan poco personal.... pero..¡hostia, es que es mi hija, es muy duro!", se sincera.

"Con apoyo, puedo"

Salvador nos ha dado un ejemplo de superación. Tiene diagnosticada una discapacidad, pero con el apoyo de la entidad Pere Claver Grup, puede vivir de forma autónoma. Es un caso de éxito de la nueva ley que permite más autonomía a estas mujeres y hombres, que supera la anterior visión paternalista de las tutelas y que se basa en derechos humanos fundamentales, aunque entidades como Pere Claver lamenten que muchos jueces no estén aplicando esta mirada en sus resoluciones.

Salvador explica: ""Estoy muy contento, de verdad, sí, sí". Antes eran sus padres los que controlaban en dinero. "Yo gastaba mucho", admite. Ahora, tras el cambio legislativo, decide por sí mismo si se compra el coche, los volantes para jugar a la PlayStation en casa. "Lo hablamos entre nosotros, me ayudan con el tema de mi impulso, sí, sí", explica, arropado por Jaume y Flor, su equipo referente de apoyo de Salvador. "Ahora tengo mucho más control del dinero".

Pensar en la muerte como salida

Más dura es la vida de Jesús Palomar, de 46 años. Víctima de los efectos de la Covid persistente, que le han llevado a estar de baja, y a sufrir consecuencias en su orientación, concentración y también en su salud mental. Ha llegado a pensar en la muerte. Su caso es un ejemplo de que no conviene olvidar a estas víctimas y es imprescindible no minimizar sus dolencias e investigar posibles tratamientos específicos.

Madres coraje

Fruto de los correos enviados a SanaMente, describimos la realidad de tantas madres que se hacen cargo de sus hijos con problemas de salud mental. Se trata de vivencias de impotencia, que denuncian la falta de recursos y apoyos y la desesperación de casos graves. Sandra (nombre ficticio) nos ha escrito: "Mi hija empezó con inestabilidad y poco después fue diagnosticada como TLP (Trastorno Límite de Personalidad). Es complicado y difícil explicar todo lo que hemos pasado desde hace unos 20 años (...) Cabe decir que ha tenido cuatro ingresos en hospitales psiquiátricos, el último por fortuna, en 2017. Ha sido y es muy duro. Lo peor es la enorme desinformación; la tremenda falta de ayudas. El desentendimiento y desconocimiento de gran parte de los psiquiatras, que prefieren atiborrar de medicamentos y ni ayudar, ni tratar en serio la enfermedad".

"Hablar cura más que una pastilla"

Jorid Costa, de la asociación Tramuntana contra el suicidio.. / David Aparicio Fita

Jordi Costa, superviviente del suicidio de su padre, nos ha regalado también el testimonio de una persona no especializada en salud mental pero que se arremangó, primero, para aprender a gestionar su duelo, y para ayudar a los demás, después, con una filosofía de vida clara y directa: "Hablar cura. El mal de las personas es no hablar, es una enfermedad muy mala, te come por dentro y hace que te suicides o que acabes consumiendo o haciendo cosas que no querías hacer. Hablar es una liberación. Cuando voy a terapia salgo nuevo". Costa dirige la asociación Tramuntana contra el suicidio.

El duelo por un niño no nacido

Silvia Manzano también nos ha dado una lección de humanidad explicándonos la pérdida de su hijo, para pedir un apoyo más personalizado y sensible a las familias que tienen que afrontar esta experiencia. También Kandy Guerrero, trabajadora social de 45 años, nos brindó su testimonio: "Vives un duelo de los prohibidos y desautorizados porque socialmente no están bien vistos".