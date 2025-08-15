"Sentí que, si no le gustaba, dejaba de valer": lo que reveló esta sesión sobre autoestima

En muchas sesiones de terapia, la palabra "autoestima" aparece de forma casi constante. Las personas llegan buscando fortalecerla, reconstruirla o recuperarla, como si fuera un objeto perdido. Pero en realidad, la autoestima no es algo que se tiene o no se tiene, sino una experiencia subjetiva, construida a partir del modo en que nos hemos sentido mirados, valorados y aceptados por los demás.

Recuerdo una sesión en particular con una paciente, Laura. Hablaba de una relación reciente que había terminado de forma abrupta. En medio del relato, pronunció una frase que quedó resonando en el espacio: "Sentí que, si no le gustaba, dejaba de valer". Esa afirmación condensaba, en pocas palabras, una vivencia emocional que se repite con frecuencia en consulta: el valor propio vinculado directamente a la aceptación externa.

Lo que Laura verbalizaba no era una exageración ni una dramatización. Era una manifestación honesta de una autoestima condicional, es decir, una forma de sentirse valiosa solo si es validada por otra persona. Esta condición suele establecerse desde edades tempranas y puede marcar profundamente la forma en que nos vinculamos en la adultez.

La infancia como semilla de la autovaloración

La autoestima se comienza a formar en los primeros años de vida, en el vínculo con las figuras de apego. Si el afecto que recibimos depende de si nos portamos bien, si cumplimos expectativas o si no generamos "problemas", es fácil que crezcamos con la idea de que solo merecemos ser queridos cuando agradamos o respondemos a lo que se espera de nosotras o nosotros.

Estas experiencias tempranas generan una base emocional sobre la cual se edifica la identidad. Cuando se ha interiorizado que el amor es condicional, es común que en la vida adulta se busque de forma compulsiva la validación ajena. Las relaciones afectivas, entonces, dejan de ser espacios de encuentro para convertirse en escenarios donde se juega el reconocimiento personal.

Laura hablaba de cómo había comenzado a cambiar su forma de vestir, sus rutinas y hasta sus opiniones para agradar a su pareja. Nada de eso fue impuesto de forma explícita. Lo hizo de manera automática, como si una parte de ella supiera que solo sería aceptada si se adaptaba por completo. Esa adaptación constante, lejos de reforzar su autoestima, la fue erosionando lentamente.

Este patrón se ve reforzado por la cultura en la que vivimos, que promueve constantemente modelos de éxito, belleza y afecto basados en la validación externa. Redes sociales, medios de comunicación y hasta algunas corrientes de autoayuda insisten en que debemos gustar, ser deseables y agradar para tener valor. Esta narrativa contribuye a una autoestima frágil y dependiente, que se desploma ante cualquier rechazo.

El peso emocional de agradar para merecer

Una autoestima condicional convierte el vínculo con uno mismo en una relación frágil. Si valgo solo cuando alguien me quiere, me desea o me valida, entonces cualquier signo de distanciamiento se vive como un ataque a mi identidad. No es solo que el otro se aleje; es que yo dejo de tener valor si el otro no está.

Esta forma de vivir la autoestima genera un temor constante al rechazo y un esfuerzo permanente por evitarlo. Las personas pueden llegar a dejar de expresar sus deseos, a tolerar situaciones injustas o incluso a mantenerse en relaciones que les hacen daño, todo con tal de no sentir que pierden su valor. La pérdida de una relación deja de ser solo un duelo afectivo para convertirse en una crisis de identidad.

En la sesión, Laura comenzó a conectar con la tristeza de sentirse invisible cuando ya no era deseada. "Es como si dejara de existir", dijo. Esa frase no solo hablaba de una ruptura amorosa, sino de una experiencia emocional mucho más profunda: la de haberse sentido vista solo a través de los ojos del otro. La de no haber aprendido a sostenerse desde su propia mirada.

Este tipo de vivencias no son aisladas. Muchas personas crecen con mensajes que refuerzan la idea de que su valor depende de ser elegidos o validados por otros. Estos mensajes pueden venir de la familia, el colegio o la cultura en general, y se instalan con fuerza en la identidad. Por eso, trabajar sobre la autoestima implica también revisar estas creencias colectivas y cómo han influido en nuestra historia personal.

Reconstruir la autoestima: un trabajo desde dentro

El proceso terapéutico con personas que viven su autoestima de forma condicional implica, en primer lugar, identificar cómo se ha construido ese esquema interno. Comprender que no se trata de una "debilidad" personal, sino de una forma aprendida de vincularse con una misma y con los demás. Este reconocimiento ya representa un primer paso hacia el cambio.

En el caso de Laura, comenzamos a trabajar sobre sus propias referencias internas. Le propuse registrar qué cosas valoraba de sí misma, no en función de lo que otros dijeran, sino desde su propia experiencia. Al principio le costaba. "Nunca me lo había preguntado", confesó. Este tipo de ejercicios no buscan inflar el ego, sino desarrollar una mirada interna más amable y estable.

Otra parte del trabajo consistió en revisar las creencias que sostenía sobre el amor y el merecimiento. Cuestionar la idea de que "solo si gusto valgo" implica desmontar un andamiaje emocional que puede llevar años en construcción. Pero es posible. Se trata de sustituir la necesidad de agradar por la capacidad de habitarse a una misma, con todo lo que eso implica: con luces y sombras, con errores y aciertos.

Además, trabajamos en estrategias concretas para fortalecer su autonomía emocional. Aprender a tomar decisiones por sí misma, a reconocer sus necesidades y a comunicarlas de forma clara, fueron pasos fundamentales. También abordamos el miedo al conflicto, que muchas veces es una manifestación del temor a perder la aprobación ajena. Descubrir que podía decir "no" sin dejar de ser valiosa fue una de las experiencias más liberadoras para Laura.

Valgo porque soy, no porque me eligen

La sesión con Laura fue una de esas experiencias que marcan también a quien acompaña. Me recordó cuán fácil es confundir el valor propio con la aceptación ajena, especialmente cuando se ha aprendido desde la infancia que el afecto está condicionado. Pero también mostró que es posible reconstruir una autoestima más sólida, una que no dependa de ser mirada para sentirse real.

Valer no es algo que se obtenga por agradar, ni por ser deseada, ni por cumplir expectativas. Valer es un derecho que viene con la existencia. Cuando una persona logra internalizar esa verdad, comienza a vivir desde un lugar más libre, más auténtico y más respetuoso consigo misma.

En el trabajo terapéutico, ayudar a que esa verdad se convierta en experiencia es uno de los mayores objetivos. Porque cuando dejamos de poner nuestro valor en manos ajenas, empezamos a recuperar algo esencial: la capacidad de habitarnos con dignidad, sin necesidad de ser validadas para saber que somos suficientes.

Fortalecer la autoestima no es un camino lineal ni inmediato. Es un proceso que implica revisar heridas, desafiar creencias limitantes y atreverse a mirar dentro con honestidad. Pero es también una forma de liberación: la que nos permite vivir sin depender del agrado ajeno, sabiendo que nuestro valor no se negocia. Que no necesitamos gustar para ser, ni ser elegidas para valer. Solo necesitamos ser fieles a quienes somos, y desde ahí, construir relaciones más sanas, más recíprocas y más verdaderas.

* Ángel Rull, psicólogo.