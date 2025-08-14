Soy psicólogo y esto es lo que más he aprendido de las personas altamente sensibles (PAS)

El concepto de persona altamente sensible (PAS) ha ganado visibilidad en los últimos años, pero aún existen muchos mitos y malentendidos en torno a él. Ser altamente sensible no significa ser débil, exagerado o emocionalmente inestable. Tampoco es un diagnóstico ni una patología. Se trata, más bien, de un rasgo de personalidad que implica una mayor receptividad al entorno y una profundidad emocional poco común.

Las personas altamente sensibles tienden a procesar la información sensorial de forma más intensa. Esto incluye desde los sonidos, las luces o los olores hasta los matices emocionales en las relaciones interpersonales. Son personas que notan lo que otros pasan por alto y que viven las experiencias con una intensidad mayor. Esta cualidad, lejos de ser un defecto, puede convertirse en una fortaleza cuando se comprende y se integra adecuadamente.

Como psicólogo, he tenido la oportunidad de trabajar con muchas personas altamente sensibles. Lejos de encajar en un perfil homogéneo, estas personas comparten ciertos patrones comunes: empatía elevada, una tendencia a la introspección, una gran creatividad y, muchas veces, una historia de incomprensión o sufrimiento en entornos poco empáticos.

El reto de vivir en un mundo que no siempre acoge la sensibilidad

Uno de los aprendizajes más importantes que he obtenido acompañando a personas altamente sensibles es la conciencia del desajuste entre su forma de sentir y lo que el entorno espera de ellas. Vivimos en una sociedad que tiende a premiar la rapidez, la eficiencia y la resolución inmediata, valores que muchas veces chocan con la necesidad de pausa, profundidad y procesamiento emocional que caracteriza a las PAS.

Esto puede hacer que muchas de ellas se sientan fuera de lugar o que internalicen la idea de que hay algo "mal" en su forma de ser. No es raro que lleguen a consulta con diagnósticos previos de ansiedad, depresión o hipersensibilidad emocional, cuando en realidad lo que necesitan es un entorno que respete sus tiempos, sus necesidades sensoriales y su forma de procesar el mundo.

He visto personas extraordinarias que, tras años de sentirse "demasiado" intensas, logran entender que su sensibilidad es una forma de sabiduría emocional. Cuando se les ofrece un espacio de escucha, validación y acompañamiento, emergen cualidades como la intuición, la empatía profunda y una enorme capacidad para detectar lo que no se dice.

Lo que las PAS enseñan sobre el mundo emocional

Trabajar con personas altamente sensibles me ha permitido aprender sobre dimensiones emocionales que muchas veces pasan desapercibidas. Una de ellas es la complejidad con la que viven las emociones. Mientras otras personas pueden identificar fácilmente si están "bien" o "mal", las PAS experimentan estados afectivos mucho más matizados. Pueden sentir alegría y tristeza al mismo tiempo, entusiasmo mezclado con angustia, o nostalgia acompañada de gratitud.

Este nivel de sofisticación emocional es un tesoro en un mundo que tiende a simplificar lo emocional. Las PAS me han enseñado a no dar por sentado lo que alguien siente, a escuchar con mayor atención y a respetar los procesos internos sin intentar acelerarlos. También me han mostrado que el silencio, lejos de ser vacío, puede estar lleno de significado.

Otra lección importante ha sido la importancia del entorno. Una persona altamente sensible puede florecer o marchitarse dependiendo de cuán segura y comprendida se sienta. En ambientes empáticos, su sensibilidad se convierte en un recurso valiosísimo para la creatividad, la resolución de conflictos y la construcción de vínculos profundos. En cambio, en entornos hostiles, pueden desarrollar mecanismos de defensa como el aislamiento, la hipervigilancia o la autocrítica excesiva.

Cómo acompañar desde la psicología a una persona altamente sensible

Acompañar a una persona altamente sensible requiere una actitud terapéutica basada en la escucha activa, la validación constante y la adaptación a los ritmos emocionales de cada persona. No se trata de protegerla en exceso ni de reforzar una identidad frágil, sino de ayudarla a descubrir su fortaleza interna y su derecho a vivir desde su sensibilidad.

Uno de los primeros pasos en el proceso terapéutico suele ser ayudar a la persona a identificar su rasgo de alta sensibilidad. Muchas veces, ponerle nombre a lo que se siente es un alivio: deja de ser algo confuso o patológico para convertirse en una característica personal. Desde ahí, se trabaja en la aceptación de uno mismo y en la construcción de un entorno que permita vivir con mayor bienestar.

Otra herramienta fundamental es el trabajo con los límites. Las PAS tienden a involucrarse emocionalmente con facilidad y pueden absorber el malestar ajeno como propio. Aprender a poner límites claros, a distinguir entre empatía y fusión emocional, y a cuidar el propio espacio mental es clave para preservar su equilibrio.

Finalmente, es importante acompañar en el desarrollo de estrategias para regular el estrés y prevenir la sobreestimulación. Esto puede incluir desde prácticas de mindfulness y respiración consciente hasta el diseño de rutinas adaptadas que respeten los momentos de descanso y silencio. Lo esencial es que la persona sienta que puede vivir su sensibilidad sin tener que anestesiarla ni ocultarla.

Una sensibilidad que transforma

Ser psicólogo y trabajar con personas altamente sensibles ha sido una experiencia profundamente transformadora. Me ha obligado a cuestionar los estándares normativos de la emoción, a afinar mi capacidad de escucha y a comprender que la vulnerabilidad no es un defecto, sino una forma distinta de habitar el mundo.

Las PAS no necesitan cambiar su esencia, sino aprender a vivirla desde un lugar de respeto y fortaleza. El acompañamiento psicológico puede ser clave en este proceso, no para "corregir" lo que duele, sino para ofrecer un espacio donde esa sensibilidad pueda desplegarse con seguridad.

En una sociedad que a menudo celebra la dureza y la insensibilidad como signos de éxito, las personas altamente sensibles nos recuerdan la importancia de lo sutil, de lo profundo, de lo que no se ve pero se siente. Nos invitan a mirar más allá de la superficie y a reconocer el valor de una emocionalidad rica, compleja y viva.

Esa ha sido, sin duda, una de las mayores lecciones que he recibido como profesional. Y también, como ser humano.

* Ángel Rull, psicólogo.