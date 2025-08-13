Alicia González, psicóloga: “He aprendido a no pedirle a los demás lo que no son y lo cambio por esto”

Alicia González es una de las psicólogas con más seguidores en España. Desde siempre, se ha interesado por la manera de relacionarse de las personas, lo cual le ha servido para “conectar con los demás” y trabajar en ser ella misma “sin el miedo de no agradar o de hacer sentir bien a todos”, tal y como afirma.

La experta en salud mental publica consejos frecuentemente y tiene un gran alcance, pues, a principios de agosto, cuenta con aproximadamente 700 mil seguidores en Instagram.

En su perfil, podemos encontrar recomendaciones sobre cómo ha abordado cuestiones sobre el amor, la amistad, la familia y una larga etcétera. Si nos fijamos en uno de sus últimos vídeos, veremos que lo dedica al trato hacia los demás.

Aceptar a los demás tal como son

“He aprendido a base de frustrarme mucho a no pedirle a los demás que sean lo que no son”, ha expresado la profesional, admitiendo que ha sido un proceso que le ha costado. González ha continuado explicando que le encantaría que esa amiga que no es cariñosa lo fuera, o la que está mal y no ve más allá de su dolor pensase también en los demás, pero no es tan fácil.

Además, no se trata solamente del hecho de que no se pueda, sino que “cuando alguien cambia por miedo, por complacer o por evitar un follón, ese cambio no va a durar”, ha destacado la terapeuta.

Soltar algo irreal para continuar

Teniendo en cuenta que esperar algo de alguien a veces genera unas expectativas difíciles de cumplir, la psicóloga propone soltar la “expectativa irreal” y cambiarla por lo siguiente: “Observo lo que sí eres y lo que sí que me das, y me protejo de lo que no eres, de lo que nunca serás y de lo que tampoco me darás”.

Consecuentemente, ha añadido que eso puede que también les suceda a los demás con nosotros, pero es nuestra responsabilidad decidir qué lugar ocupa cada uno en nuestra vida.