Tecnología y salud mental: ¿Una combinación de éxito?

Hasta hace pocos años, la Inteligencia Artificial y las 'startups' empresariales no habían penetrado en el mundo de la salud mental. Pero el sector cada vez está más interesado, integrado y dedicado a este sector. A partir de ahí, la pregunta sigue siendo, como con toda tecnología, si estas herramientas pueden ser útiles para tratar el sufrimiento psíquico. Las contraindicaciones -deshumanización, vulneración de la intimidad, simplificación del resultado- son también evidente, como lo es el debate amplísimo sobre el uso del móvil y las aplicaciones, que han movido a un reto de una semana sin móvil por parte de seis adolescentes convocados por EL PERIÓDICO.

Algo se mueve en la IA

Algo se mueve en el terreno de la Inteligencia Artificial aplicada a la salud mental. Un terreno en el que, como ha avanzado SanaMente, se han ido desarrollando proyectos para mejorar la detección y, sobre todo, la prevención de trastornos y de conductas suicidas. Pero este trabajo, que avanza tecnológicamente para convertirse en un aliado de los profesionales médicos, no lograba hasta hace poco, el interés de los inversores. Algo está cambiando, según constatan empresas como Eb2, que han visto como el interés de los grupos de inversores ha aparecido, por fin. "Hace siete años, no querían oír hablar de la IA y ahora están viendo la utilidad y la potencialidad que esto puede tener", afirma Ana Hernando, de Eb2.

Los límites éticos

Todo ello genera, claro, un debate ético, que SanaMente ha abordado. Por ejemplo, con casos como el de se publicita así: "Conversa con IAs [inteligencias artificiales] de Freud o Maslow ¡y deja de agobiar a tus amigos con tus problemas!". Se trata de una aplicación digital que ofrece la IA como herramienta para "dialogar" con Freud o Maslow. Se trata, insisten, de "un complemento en tu camino hacia un mejor bienestar emocional". La IA ha llegado también a la salud mental. Con empresas españolas que ofrecen asistentes virtuales, llamados "metahumanos" de apariencia real que "que comprende, escucha y guía". Es decir, dan consejos y realizan tests con, aseguran, validez oficial. ¿Es útil esta herramienta para tratar a personas que no tienen acceso a la sanidad por falta de dinero o por saturación del sistema? ¿O más bien se trata de una deshumanización?

"Yo iría a un terapeuta"

La startup Thera4all, dirigida por el psicólogo sanitario Raúl Alelu y experto en "terapias innovadoras", realiza evaluaciones (no diagnósticos ni tratamientos, por ahora) mediante inteligencia artificial, sobre toda una variedad de temas: demencia, ansiedad, depresión, riesgo de suicidio, autismo, TDAH y somnolencia. Alelu admite: "Yo iría a un terapeuta, sinceramente -admite Alelu-, pero muchas personas en zonas rurales sin psicólogos o que no pueden pagarse uno de privado, necesitan una solución".

Prevenir suicidios con la IA

Otras herramientas sí han entrado en la red de salud pública y cuentan con garantías para ayudar a prevenir. Prevenir suicidios, por ejemplo. Es el caso de un estudio con Inteligencia Artificial (IA) de la Fundación Jiménez Díaz constata que a través del móvil se puede pronosticar el riesgo de suicidio de un paciente y que la información que proporciona el teléfono es un complemento útil a la terapia psicológica. La investigación, llamada Smart Crisis (al frente de la cual está el jefe de psiquiatría Enrique Baca y, por otra parte, el director del Hospital del Mar y psiquiatra Víctor Pérez) lleva años en marcha -de hecho está entre la fase 2 y 3- pero en la actualidad está en una fase crucial dado que participan 1800 personas, la mitad de las cuales disponen de una aplicación en su teléfono inteligente para monitorizar su vida. La otra siguen un tratamiento convencional.

Otra aplicación que ya está en marcha en centros hospitalarios es la que usa mensajes de voz de las personas tratadas para analizar su estado anímico. Se llama Emotional Hub y está en marcha, bajo la firma Accexible, que cuenta con financiación de la UE y está llevando a cabo un estudio con la Vall d'Hebrón con un estudio para compararse como elemento de cribaje con otros métodos. En Euskadi, con la red de salud, está en Primaria validando la herramienta, lo mismo que sucede con el National Health Service británico. Y desde hace unos meses, Accexible está en el Programa d'Accés de la Innovació al Sistema de Salut (PASS) de Catalunya, para validar la herramienta con un hospital público, para ver si se implementa en el sistema público de forma generalizada. Accexible tiene 18 ensayos clínicos en marcha.

Redes que pueden ahogar

En el anverso de estos avances está el perjuicio que puede causar el uso del móvil inteligente y, sobre todo, las aplicaciones, en especial entre los jóvenes. El tema está en un constante debate y EL PERIÓDICO organizó el "reto sin móvil", en la que seis adolescentes aceptaron dejar de usar su smartphone durante una semana, de la mano de sus madres. Los resultados fueron muy significativos y contribuyeron al debate sobre la regulación de esta tecnología entre los más jóvenes.

Móvil y salud mental

SanaMente ha dado voz a las diferentes posiciones al respecto del uso del móvil y las aplicaciones entre los adolescentes. La asociación Adolescencia libre de móvil sigue promoviendo una limitación hasta los 16 años, de la mano de diversos expertos. Incluso un autor norteamericano ha llegado a afirmar que existe una relación causal entre la aparición de esta tecnología y el aumento de problemas de salud mental entre los jóvenes. Su tesis ha sido rebatida por otros investigadores.

Otros autores piden llevar a cabo una mirada más matizada sobre esta relación entre redes y salud mental. Es el caso de Josep Matalí, jefe de psicología infantil y juvenil en Sant Joan de Déu (quien alerta que retirar el móvil, sin más, puede ser incluso contraproducente) y el psicólogo y educador experto en adolescencia Jaume Funes, que han aportado en SanaMente su punto de vista. Funes lanza una advertencia a los adultos: "Las personas adultas somos expertas en construir problemas que se supone tienen los jóvenes y analfabetas en saber leer sus vidas".