Esta es la conversación con un paciente que cambió mi forma de ver el perdón para siempre

En el lenguaje cotidiano, el perdón se presenta a menudo como un acto moral elevado, casi una obligación emocional que indica madurez y sabiduría. Se espera que las personas perdonen rápidamente, incluso en circunstancias profundamente dolorosas. Sin embargo, desde la psicología, el perdón es un proceso mucho más complejo que no siempre implica reconciliación, ni olvido, ni justificación de lo ocurrido.

En consulta, es común que pacientes lleguen angustiados por no poder perdonar a alguien, convencidos de que esa incapacidad es una forma de debilidad o una falla personal. También hay quienes se presionan para "pasar página" lo antes posible, sin haber elaborado el dolor, la traición o la injusticia que vivieron. Esta tensión entre el mandato social de perdonar y la experiencia emocional real puede generar un conflicto interno que dificulta la recuperación.

A lo largo de los años como psicólogo, he acompañado muchos procesos de sanación vinculados al perdón. Algunos han sido lentos y dolorosos; otros, reveladores y profundamente transformadores. Pero hubo una conversación en particular con un paciente que me hizo cuestionar mi propio enfoque profesional sobre el perdón y replantear qué significa realmente liberarse del rencor.

El relato de Pablo: cuando el perdón no parece una opción

Pablo llegó a terapia tras una ruptura muy dolorosa. Su pareja había sido infiel durante meses y, al descubrirlo, no solo se sintió traicionado, sino también humillado por el modo en que todo salió a la luz. Las personas de su entorno ya conocían la situación antes que él, y eso había minado profundamente su autoestima y su sentido de confianza hacia los demás.

Durante las primeras sesiones, Pablo hablaba con rabia contenida. Se sentía presionado por familiares y amistades para "soltar el pasado" y "no cargar con odio", pero él no podía evitar revivir la escena una y otra vez. "No quiero perdonar", me dijo una tarde con los ojos llenos de lágrimas. "Y me siento mal por eso. Siento que, si no perdono, soy una mala persona".

Aquella frase me obligó a detenerme. Había escuchado muchas veces expresiones similares, pero en su caso hubo algo distinto: no era solo la imposibilidad de perdonar, sino la culpa asociada a esa imposibilidad. En ese momento, comprendí que antes de hablar de perdón, necesitábamos hablar del derecho al dolor. Le pregunté si alguna vez se había permitido estar enfadado sin sentirse culpable por ello. Me miró en silencio. "Nunca", respondió.

Validar el dolor como condición para perdonar

El caso de Pablo me hizo reflexionar sobre cómo, en muchas ocasiones, abordamos el perdón desde una exigencia que no respeta los tiempos ni las heridas. Le exigimos a la persona que perdone cuando aún está en carne viva, como si el perdón fuera una receta mágica para sanar. Pero la realidad emocional es mucho más compleja.

Desde una perspectiva psicológica, perdonar implica un proceso de elaboración del daño sufrido, de validación del dolor y de reconstrucción del propio relato. No se trata de minimizar lo ocurrido ni de restarle importancia. Al contrario, para poder perdonar, primero es necesario haber reconocido la profundidad del impacto emocional que aquello tuvo en la vida de quien lo sufrió.

En el trabajo con Pablo, durante muchas semanas no hablamos del perdón. Nos centramos en su herida, en su derecho a sentir ira, tristeza, decepción. En su necesidad de establecer límites con quienes le pedían que dejara atrás algo que él aún no había podido procesar. Lentamente, empezó a experimentar un cambio: no porque hubiera decidido perdonar, sino porque dejó de castigarse por no estar listo para hacerlo.

Este viraje fue fundamental. Cuando una persona se siente validada en su experiencia emocional, puede empezar a mirar el perdón como una opción posible, no como una imposición. Y esa diferencia es crucial: el perdón forzado genera más sufrimiento; el perdón elegido puede abrir caminos de libertad.

El perdón como acto hacia uno mismo, no hacia quien hirió

Con el tiempo, Pablo comenzó a plantearse otra pregunta: "¿Y si perdonar no fuera para liberar a esa persona, sino para liberarme yo?". Esa fue la segunda conversación que me hizo replantear mi visión profesional. Muchas veces, se entiende el perdón como un favor que se le hace a quien causó el daño. Pero desde la psicología, el foco está en el impacto interno: cómo afecta a quien carga con la rabia, con el resentimiento, con el dolor enquistado.

En ningún momento animé a Pablo a perdonar. Solo le propuse que explorara si mantener ese rencor le estaba ayudando o le estaba haciendo más daño. Esta pregunta no tiene una respuesta inmediata ni universal. Requiere honestidad, autoconocimiento y tiempo. Y a veces, la respuesta es que aún no se está preparado.

Para Pablo, ese momento llegó meses después. Un día, en sesión, dijo: "No sé si lo he perdonado, pero ya no quiero cargar con esto. Me está haciendo más daño a mí que a él". No hubo una declaración solemne, ni una carta, ni una reconciliación. Solo una decisión silenciosa de dejar de alimentar un dolor que ya había cumplido su ciclo. Eso, para mí, fue una forma de perdón. Quizá la más auténtica.

Desde entonces, comprendí que perdonar no siempre es reconciliarse, ni justificar, ni olvidar. Perdonar es, muchas veces, una forma de cerrar una etapa. De decir: "esto me ocurrió, me dolió, me transformó, y ahora elijo no quedarme ahí". No por la otra persona, sino por uno mismo.

Cuando no perdonar también es una forma de cuidarse

El trabajo con Pablo también me permitió entender que, en algunos casos, no perdonar puede ser también una decisión saludable. Hay personas que deciden no perdonar porque ese acto supondría negar el impacto de un abuso, una traición profunda o un maltrato continuado. Y esa decisión debe ser respetada.

La psicología actual reconoce que el perdón no es un mandato universal. Existen casos en los que el cierre emocional no pasa por perdonar, sino por aceptar lo ocurrido, poner límites claros y seguir adelante sin contacto ni reconciliación. Y eso también es válido. No hay una única forma correcta de sanar.

Desde un enfoque terapéutico, lo importante es que la decisión, sea la que sea, no nazca de la culpa ni de la presión externa, sino de un proceso consciente y respetuoso con uno mismo. Si alguien decide que no puede (o no quiere) perdonar, no debería ser juzgado por ello. Lo esencial es que esa decisión no implique seguir alimentando el sufrimiento o quedarse atascado en él.

En el caso de Pablo, el perdón llegó sin haber sido buscado. Surgió como resultado de un trabajo profundo de validación, elaboración y soltar. En otros casos, simplemente no llega, y eso también es parte del camino.

El perdón como proceso, no como destino

La conversación con Pablo cambió mi forma de ver el perdón porque me recordó que no es un acto inmediato ni una meta que deba alcanzarse obligatoriamente. Es, ante todo, un proceso emocional que requiere respeto, tiempo y, sobre todo, autenticidad.

Como psicólogo, aprendí que lo primero no es invitar a perdonar, sino acompañar en el reconocimiento del daño. Solo cuando esa herida ha sido mirada, nombrada y elaborada, puede aparecer la posibilidad de soltar. Y ese "soltar" puede adoptar muchas formas: el perdón, la aceptación, el distanciamiento, el autocuidado.

El perdón no siempre libera de inmediato, ni siempre es posible, ni siempre es necesario. Pero entenderlo como un camino interior y no como un imperativo moral abre espacio a una forma más humana y compasiva de abordar el dolor. No hay recetas, ni plazos, ni garantías. Lo que sí hay es la posibilidad de elegir qué hacer con aquello que nos hirió, desde un lugar de respeto profundo por nuestra experiencia emocional.

Ese fue el mayor aprendizaje que me dejó aquella conversación. Y por eso, desde entonces, nunca hablo del perdón sin antes hablar del derecho a no estar listo para perdonar. Porque a veces, solo cuando se honra ese derecho, el perdón aparece.

* Ángel Rull, psicólogo.