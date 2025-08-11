"Dejé de ir al gimnasio por miedo a las miradas": lo que no se cuenta del cuerpo gay

Para muchas personas, el gimnasio representa un espacio de autocuidado, salud y superación personal. Sin embargo, para una parte significativa de la población LGTBIQ+, en particular los hombres gays, este entorno puede transformarse en un escenario de presión, comparación constante y vigilancia corporal. Lejos de ser solo un lugar para mejorar la forma física, el gimnasio se convierte muchas veces en un escaparate donde se expone un ideal corporal hegemónico: musculoso, definido, joven y sin "imperfecciones".

En este contexto, acudir al gimnasio no siempre es una decisión motivada por la salud o el bienestar, sino por la necesidad de adaptarse a un canon estético muy específico. La presión social que se vive en ciertos espacios del colectivo gay refuerza la idea de que solo ciertos cuerpos merecen deseo, visibilidad y afecto. Esto genera una dinámica excluyente donde las miradas, los comentarios y los silencios también comunican juicios y jerarquías.

Numerosos testimonios recogidos en investigaciones sobre la experiencia corporal en la población gay revelan un común denominador: el temor a ser observado, evaluado o incluso ridiculizado por no cumplir con esos estándares. "Dejé de ir al gimnasio por miedo a las miradas" no es una frase aislada, sino la expresión de una vivencia compartida que suele silenciarse por vergüenza o por la presión de aparentar seguridad constante.

El ideal corporal gay: entre el culto al cuerpo y la inseguridad

La construcción del ideal corporal dentro del mundo gay no es un fenómeno reciente. Desde hace décadas, revistas, redes sociales y plataformas de citas han consolidado una estética dominante centrada en la musculatura, la simetría y la juventud. Esta representación uniforme limita la diversidad corporal y genera una doble carga psicológica: por un lado, el deseo de alcanzar ese ideal; por otro, la frustración y el malestar cuando se percibe que no se logra.

Este ideal no sólo se construye desde fuera del colectivo, sino que también se refuerza desde dentro. Las interacciones en espacios online y presenciales suelen premiar ciertas fisonomías y excluir otras, replicando lógicas similares a las de los estándares de belleza heteronormativos, pero con un grado de exigencia incluso mayor. La llamada "masculinidad hegemónica gay" impone una disciplina corporal que va más allá del ejercicio: implica también una vigilancia constante de la alimentación, la piel, el vello corporal y la ropa.

Esta situación puede generar consecuencias emocionales importantes. Diversos estudios en psicología social y clínica han evidenciado que los hombres gays presentan niveles más altos de insatisfacción corporal que sus pares heterosexuales, y tienen mayor propensión a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria o dependencia al ejercicio físico. Estas problemáticas se ven agravadas por el estigma y la invisibilización de sus experiencias, lo que dificulta su identificación y abordaje.

Silencios que pesan: vergüenza, autoexigencia y salud mental

Hablar del cuerpo dentro del colectivo gay suele estar atravesado por ambivalencias. Por un lado, se celebra la diversidad y se promueve la autoaceptación; por otro, se internalizan patrones de perfección imposibles que generan inseguridad y autocensura. Esta contradicción produce un peso emocional difícil de sostener, especialmente cuando se trata de cuerpos que no encajan en lo normativo.

La vergüenza de mostrar un cuerpo "fuera de forma", el miedo a ser juzgado por otros hombres gays o la comparación constante con cuerpos exhibidos en redes sociales son vivencias comunes, pero poco compartidas. Se trata de un sufrimiento silencioso que muchas veces se vive en soledad, precisamente porque se considera que no debería existir: "Si soy parte de una comunidad diversa, ¿por qué no me siento aceptado tal como soy?". Esta pregunta revela la tensión entre el discurso inclusivo y la práctica real.

En psicología, se sabe que el malestar ligado a la imagen corporal puede deteriorar significativamente la autoestima, afectar las relaciones interpersonales y generar cuadros de ansiedad o depresión. Cuando, además, este malestar se oculta por temor al rechazo dentro del propio colectivo, se multiplica su impacto. Romper con el silencio es un primer paso crucial para cuestionar los mandatos corporales que operan de forma encubierta.

Redes sociales y cultura visual: el espejo distorsionado

El papel de las redes sociales en la construcción del cuerpo ideal gay es innegable. Plataformas como Instagram, TikTok o Grindr han amplificado la visibilidad de ciertos cuerpos, convirtiéndolos en referentes de belleza y éxito. Esta exposición constante refuerza la idea de que solo los cuerpos "fit", bronceados, simétricos y siempre sonrientes merecen reconocimiento. Lo que no se muestra, no existe; lo que no se ajusta, se descarta.

Esta cultura visual puede actuar como un espejo distorsionado. Al comparar su cuerpo con los cuerpos editados o filtrados que circulan en redes, muchas personas experimentan una percepción negativa de sí mismas. Además, las aplicaciones de citas también reproducen jerarquías corporales mediante filtros, preferencias o comentarios que refuerzan el estigma hacia cuerpos diferentes.

La presión por tener un cuerpo "apto" no solo impacta en la autoestima, sino también en la forma de vincularse con los demás. Puede generar evitación de espacios públicos, fobia social, aislamiento o conductas de riesgo ligadas a dietas extremas, consumo de sustancias o cirugías innecesarias. Visibilizar este impacto es fundamental para comprender que no se trata de vanidad, sino de una problemática social con consecuencias psicológicas reales.

Hacia una mirada más compasiva y plural

Reflexionar sobre el cuerpo gay implica desmontar una serie de mandatos estéticos y emocionales profundamente arraigados. No se trata de culpar a quienes valoran la actividad física o cuidan su imagen, sino de cuestionar por qué ciertos cuerpos son celebrados mientras otros son ocultados o rechazados. La diversidad corporal no debe ser solo un lema, sino una práctica cotidiana que implique respeto, representación y validación real.

La salud mental en la comunidad LGTBIQ+ requiere también atender estas presiones específicas que muchas veces se banalizan o se reducen a la estética. Detrás de un cuerpo que no se siente visto hay una historia de inseguridades, de miradas que duelen, de silencios impuestos. Escuchar esas voces es un acto de reparación y de justicia emocional.

Promover una mirada más compasiva hacia uno mismo y hacia los demás puede abrir caminos de aceptación más genuinos. El gimnasio, las redes, los encuentros pueden seguir siendo espacios de bienestar, pero solo si dejamos de convertir el cuerpo en una frontera entre lo deseado y lo invisible. La verdadera fuerza no está en el volumen de los músculos, sino en la capacidad de mirar(se) con respeto y empatía.

* Ángel Rull, psicólogo.