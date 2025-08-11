El truco de un psiquiatra para reducir ansiedad y estrés

La rutina diaria puede conllevar en muchos momentos el sometimiento de la cabeza a una constante presión, ya que conciliar las responsabilidades familiares, las exigencias del trabajo y encontrar tiempo para el ocio es un reto que puede convertirse en un problema para la salud mental.

Asimismo, cuando los momentos de descanso son limitados, no es raro que aparezcan síntomas de ansiedad y estrés, que terminan afectando al bienestar. Por ello, contar con herramientas eficaces resulta fundamental para mantener la calma.

Un ejercicio al alcance de todos

El psiquiatra Fernando Mora ha compartido en una publicación de TikTok una técnica que recomienda habitualmente a sus pacientes para gestionar la ansiedad, las preocupaciones y el estrés de forma rápida. "Te dejo un ejercicio que, como psiquiatra, recomiendo a muchas de las personas que atiendo en consulta para controlar la ansiedad, el estrés o las preocupaciones de forma rápida y eficaz", detalla Mora en su vídeo.

'Respiración en caja'

El método ha sido bautizado como 'Respiración en caja' o 'Respiración cuadrada', y su efectividad se debe a la facilidad para ponerla en práctica en cualquier momento y lugar. Solo es necesario encontrar un entorno lo más tranquilo posible para evitar distracciones. El profesional explica los pasos: "Pon tus manos sobre tus piernas. Empieza a respirar de forma cuadrada, es decir, inhalando durante cuatro segundos, aguantando la respiración durante otros cuatro segundos, exhalando durante cuatro segundos y esperando otros cuatro segundos para volver a empezar. Puedes repetir esta respiración las veces que lo necesites hasta que la ansiedad vaya desapareciendo".

Un truco para cambiar la perspectiva

Este consejo, si bien no soluciona de forma definitiva los problemas que provocan este malestar, sí permite rebajar la tensión por el momento. A su vez, se obtiene una claridad necesaria para poder observar la situación desde un punto de vista diferente al que puede provocar el agobio.