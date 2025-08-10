La salud mental de los jóvenes: debate abierto

Si hay un colectivo que ha sido especialmente sensible a los problemas crecientes de salud mental en los últimos años, este ha sido el de los jóvenes. Todas las estadísticas, tanto de la juventud en general como de estudiantes universitarios, arrojan cifras alarmantes de malestares, trastornos e ideaciones suicidas. Pero las conclusiones van desde los que parten de la idea de que los jóvenes son una generación de cristal a otros que reclaman una mayor comprensión de las nuevas generaciones.

Las redes sociales, ¿culpables?

Siguen arreciando estudios en direcciones distintas, casi opuestas. Una encuesta del Ministerio de Juventud alerta de que existe una relación directa entre más horas de consumo de redes sociales y más problemas emocionales. A más horas de contacto con las pantallas, peor estado psicológico y más soledad no deseada, que dicen sufrir uno de cada tres menores.

Pero otro estudio, estudio llevado a cabo con 4 mil adolescentes norteamericanos durante 4 años, concluye que casi un tercio presentó un uso adictivo de las redes sociales y el 24% de los teléfonos móviles. Este uso adictivo elevado o creciente "se asoció con un mayor riesgo de conductas o ideación suicida". Sin embargo, la investigación también concluye que estas alteraciones de la salud mental no tienen que ver con las horas de uso de las pantallas sino con comportamientos adictivos.

¿Generación de cristal?

Entre algunos profesionales existe una tendencia a hablar de generación de cristal para explicar porqué crecen tanto las problemáticas de salud mental, o los malestares en general. Otros piden entender a los jóvenes y conocer el contexto en el que les ha tocado vivir. Es lo que defiende el psicólogo y educador Jaume Funes: "siempre atribuimos el problema a lo que no es, como que los adolescentes tienen la culpa de todo". Funes ha reflexionado sobre el papel real de las pantallas en este debate.

También las ideaciones suicidas arrojan cifras alarmantes, como las de un estudio reciente con datos referidos a estudiantes de diferentes universidades catalanas. Uno de cada tres consultados tiene ideas relacionadas con acabar con su vida. El consumo de sustancias, en especial cannabis, está directamente relacionado con estas conductas. Los expertos reclaman llevar a cabo talleres de regulación emocional para los estudiantes.

¿Qué dicen ellos?

También los jóvenes opinan, más allá de los "diagnósticos" que reciben. Noah Zafra, colaboradora de SanaMente, ha escrito sobre la percepción que los adultos tienen sobre ellas y ellos: "Muchas veces nos llaman la "generación de cristal", como si no fuéramos fuertes. Pero la verdad es otra: somos valientes, conscientes y estamos cambiando la forma en que se habla de la salud mental". Noah describe cómo ven el mundo las nuevas generaciones: "Vivimos en un mundo que muchas veces nos exige demasiado y nos hace sentir que nunca somos suficientes. Pero no nos rendimos. Buscamos maneras de manejarlas, promovemos el autocuidado, normalizamos la terapia y exigimos que se nos escuche".

Ellas, el doble

Un 18% de los adolescentes dice tener malestar mental. El porcentaje entre ellas es el doble: el 37% admite esta situación. Otras cifras corroboran esta situación, porque casi la mitad de las chicas (46%) y uno de cada cuatro chicos admite que no percibe su salud como excelente o muy buena.

Estos datos tienen una característica especial: no se trata de adolescentes de Barcelona o el área metropolitana, sino de institutos y centros de Bachillerato de la Catalunya Central. Los datos son robustos porque han participado en la encuesta más de 8300 jóvenes, a iniciativa del grupo de investigación Epi4Health de la Universitat de Vic, la UOC, la UAB, con el apoyo del Govern. El estudio además no es un dato aislado sino fruto del seguimiento de diversos cursos (con alumnos de segundo y cuarto de ESO y de Bachillerato).