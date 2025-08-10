David Goleman, psicólogo, revela las 10 frases que demuestran que tienes más inteligencia emocional que la mayoría

La inteligencia emocional ya no es un tema desconocido para la sociedad, como hace años. La ayuda profesional está cada vez está más visibilizada y, en consecuencia, los temas relacionados con la salud mental, los problemas psicológicos o el control de las emocionones.

De ello habla el psicólogo David Goleman, que saltó a la fama en el año 1995 con su libro 'Inteligencia emocional', donde hablaba de esta capacidad psicológica en tiempos donde no se hacía, siendo así un pionero de los avances profesionales sobre este tema. Según el experto, existen doce frases que demuestran inteligencia emocional y que son usadas por personas con alta capacidad de control de las emociones.

Las 10 frases

"Podemos resolver esto": Saber gestionar un conflicto o crisis en grupo, y sobre todo transmitir esa seguridad a los demás es una de las grandes características de las personas con inteligencia emocional.

y sobre todo es una de las grandes características de las personas con inteligencia emocional. "Puedo manejar esto": La autoestima y confianza es clave para la inteligencia emocional. El saber de las capacidades de uno mismo, además de hacerlo con una mente positiva permite sacar adelante una situación compleja, ignorando la inseguridad, miedo o ansiedad.

es clave para la inteligencia emocional. El saber de las capacidades de uno mismo, además de hacerlo con una mente positiva permite "Puedo mejorar, y tú también": Transmitir autoconfianza a los demás puede ser clave en un ambiente de trabajo en equipo, o bien para sacar adelante una crisis. Si tienes inteligencia emocional, serás capaz de gestionar las inseguridades y limitaciones de con quien trabajas.

puede ser clave en un ambiente de trabajo en equipo, o bien para sacar adelante una crisis. Si tienes inteligencia emocional, serás de con quien trabajas. "Tengo estos pensamientos porque...": Tener la autoconsciencia de por qué a veces dudas o tienes ira, impotencia o inseguridad es una de las claves de las personas con inteligencia emocional. Saber por qué te pasa algo y como gestionarlo.

de por qué a veces dudas o tienes ira, impotencia o inseguridad es una de las claves de las personas con inteligencia emocional. "Lo entiendo, y me importas": Tener empatía del otro es un gran signo de inteligencia emocional. Saber ponerse en la piel del otro y hacer el esfuerzo de entender por qué se siente así.