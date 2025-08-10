Inteligencia emocional
David Goleman, psicólogo, revela las 10 frases que demuestran que tienes más inteligencia emocional que la mayoría
¿Hablas contigo mismo en voz alta? La psicología revela sus beneficios
Elizabeth Clapés, psicóloga: "La salud mental tiene una cara muy desagradable que no se muestra en redes"
Cloe Bellido
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
La inteligencia emocional ya no es un tema desconocido para la sociedad, como hace años. La ayuda profesional está cada vez está más visibilizada y, en consecuencia, los temas relacionados con la salud mental, los problemas psicológicos o el control de las emocionones.
De ello habla el psicólogo David Goleman, que saltó a la fama en el año 1995 con su libro 'Inteligencia emocional', donde hablaba de esta capacidad psicológica en tiempos donde no se hacía, siendo así un pionero de los avances profesionales sobre este tema. Según el experto, existen doce frases que demuestran inteligencia emocional y que son usadas por personas con alta capacidad de control de las emociones.
Las 10 frases
- "Podemos resolver esto": Saber gestionar un conflicto o crisis en grupo, y sobre todo transmitir esa seguridad a los demás es una de las grandes características de las personas con inteligencia emocional.
- "Puedo manejar esto": La autoestima y confianza es clave para la inteligencia emocional. El saber de las capacidades de uno mismo, además de hacerlo con una mente positiva permite sacar adelante una situación compleja, ignorando la inseguridad, miedo o ansiedad.
- "Puedo mejorar, y tú también": Transmitir autoconfianza a los demás puede ser clave en un ambiente de trabajo en equipo, o bien para sacar adelante una crisis. Si tienes inteligencia emocional, serás capaz de gestionar las inseguridades y limitaciones de con quien trabajas.
- "Tengo estos pensamientos porque...": Tener la autoconsciencia de por qué a veces dudas o tienes ira, impotencia o inseguridad es una de las claves de las personas con inteligencia emocional. Saber por qué te pasa algo y como gestionarlo.
- "Lo entiendo, y me importas": Tener empatía del otro es un gran signo de inteligencia emocional. Saber ponerse en la piel del otro y hacer el esfuerzo de entender por qué se siente así.
- "Estoy entusiasmado con este cambio: Las personas con inteligencia emocional tienden a afrontar con más motivación y ganas los cambios, en vez de hacerlo transmitiendo miedo, inseguridad o dudas.
- "¿Y si pruebas a hacerlo de esta forma?": Las personas con inteligencia emocional saben gestionar a los demás cuando las cosas no funcionan, en vez de buscar formas como regañar, gritar o explotar.
- "Esto es lo que realmente importa": Saber lo que es importante y priorizar aquello que merece ser priorizado en un signo claro de inteligencia emocional.
- "Esto significa mucho porque..." Saber qué esconden los gestos, hechos o pensamientos es clave. Entender e intepretar qué puede suceder y que consecuencias podrían venir detrás.
- "Nos respaldamos mutuamente": Hacer saber a alguien que no está solo en momentos vulnerables, y que además el hace lo mismo por ti. Transmitir unidad es una característica propia de alguien con inteligencia emocional y que busca sacar lo mejor de los demás.
- Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
- Denuncian que un restaurante del Cap de Creus cobra 10 euros por persona por reservar mesa y no los devuelve: 'No es legalmente válido
- Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
- El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
- El celibato voluntario se abre paso entre las jóvenes: '¿Por qué tantas sentimos que debemos apartarnos para estar bien?
- Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
- Incendio en la Mezquita de Córdoba, hoy en directo: última hora de las zonas y capillas afectadas por el fuego