El cardiólogo José Abellán, de 39 años: "Descansar bien no es un lujo sino una necesidad biológica"

La Sociedad Española del Sueño lanzó un informe el pasado marzo en el queconstata que al menos del 50% de la población española duerme las horas recomendadas por los expertos. Además, se estima que alrededor de 4 millones de personas sufren algún tipo de trastorno relacionado con el sueño: un problema silencioso, casi invisible, que sin embargo está afectando seriamente a la salud de millones de personas en nuestro país.

El insomnio, el sueño fragmentado o el descanso de baja calidad son más comunes de lo que parece, y cada vez más personas se preguntan qué pueden hacer para dormir mejor.

Ante cualquier sospecha de problemas relacionados con el sueño, lo primero que recomiendan los especialistas es claro: acudir al médico de cabecera. Dormir mal no es solo una incomodidad, es un factor de riesgo para otras enfermedades, especialmente las cardiovasculares.

Cómo mejorar el descanso diario

En este contexto el cardiólogo murciano José Abellán ha publicado recientemente un artículo divulgativo con consejos prácticos sobre cómo mejorar el descanso diario. Su enfoque parte de la observación directa de sus pacientes y de su experiencia en la práctica médica, especialmente en el ámbito de la salud cardiovascular.

José Abellán es un médico nacido en Murcia y con una trayectoria académica y profesional tan extensa como brillante: licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia, se especializó en Cardiología en el Hospital Universitario Santa Lucía y más adelante se doctoró en Medicina. Tiene además varios másteres en riesgo cardiovascular, cardiología intervencionista y diagnóstico por imagen, y ha publicado más de 25 artículos científicos y más de 30 capítulos de libros relacionados con la cardiología. Actualmente compagina su labor médica con una intensa actividad divulgativa en redes sociales y es autor del libro "Lo que tu corazón espera de ti" (2023).

"El descanso no es un lujo"

En su artículo Abellán insiste en que uno de los mayores errores de la sociedad actual es pensar que descansar es “perder el tiempo”. Según él vivimos en un entorno dominado por la inmediatez y el estímulo constante, y eso hace que muchos releguen el descanso a un segundo plano. Sin embargo, descansar bien no es un lujo sino una necesidad biológica.

Dormir bien, explica, regula la presión arterial, el ritmo cardiaco y las hormonas, factores todos ellos fundamentales para la salud del corazón. Por eso las personas que no descansan adecuadamente tienen más riesgo de sufrir eventos cardiovasculares.

Las claves para dormir mejor, según el Dr. Abellán

Para mejorar el descanso, Abellán propone una serie de estrategias simples, pero muy efectivas, que ha visto funcionar en muchos de sus pacientes. Una de las más sorprendentes es la siguiente: "No te acuestes ni adoptes la posición de tumbado durante el día si no vas a dormir", una práctica que según explica puede parecer aparentemente inocente, pero altera los ciclos naturales de sueño.

Otras recomendaciones que menciona incluyen:

Exponerse a la luz solar por la mañana para sincronizar el reloj interno.

para sincronizar el reloj interno. Mantenerse activo durante el día , pero sin hacer ejercicio intenso a última hora.

, pero sin hacer ejercicio intenso a última hora. Evitar cenas copiosas o muy tardías , ya que la digestión se vuelve más lenta por la noche.

, ya que la digestión se vuelve más lenta por la noche. Dormir en una habitación fresca , idealmente entre 20 y 21 grados.

, idealmente entre 20 y 21 grados. Reducir la exposición a la luz azul (de móviles y pantallas) al menos una hora antes de dormir.

(de móviles y pantallas) al menos una hora antes de dormir. Y, si es de tu agrado, tomar una infusión por la noche puede ayudar a establecer un ritual relajante antes de ir a la cama.

Abellán concluye que el error más común es intentar arreglar el sueño solo al final del día. Pero, según él, “el truco para descansar mejor puede estar más en tu día que en tu noche”. Es decir, cómo vives las horas de luz influye directamente en cómo duermes por la noche.