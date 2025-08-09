Salud mental
Mario Alonso Puig, psicólogo, sobre cómo sonreír sin ganas "puede cambiar nuestro estado de ánimo"
A través de este simple gesto podemos activar procesos que conducen al bienestar de nuestro cuerpo
Mario Alonso Puig, médico: "Descuidar el cuerpo afecta a la mente. Ignorar la mente también impacta en el cuerpo"
Mario Alonso Puig, médico, sobre cómo gestionar el estrés: “Aprende a diferenciar si el peligro es real”
María Rueda
Como es normal, las circunstancias que moldean nuestro día a día pueden dar pie a que no siempre estemos de buen humor y, por tanto, no tengamos ganas de sonreír.
A pesar de ello, a través de este simple gesto, podemos activar procesos que conducen al bienestar de nuestro cuerpo de una manera muy simple, tal y como ha explicado el médico y ensayista Mario Alonso Puig.
Volver a sentirse mejor
Aunque en la vida a veces parece que nada va a nuestro favor, el experto en salud ha recomendado en una de sus últimas publicaciones de Instagram "sonreír, incluso sin ganas".
Y es que este simple gesto no solo es una expresión de felicidad, sino que también “envía al cerebro una señal de calma que puede cambiar nuestro estado de ánimo”, ha continuado. Así, lo que parece una consecuencia de nuestro bienestar puede terminar convirtiéndose en una de las causas que contribuya al mismo.
Calma para una mayor claridad
Mario Alonso Puig ha explicado que, precisamente, esta calma que llegará a nosotros será la que nos ayude “a pensar con claridad, sentirnos más seguros y reconectar con nuestra fuerza interior”. Cuando esto se consiga, confirmaremos que, según palabras del propio médico, “a veces, lo más simple es lo que más transforma”.
