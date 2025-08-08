Esto es lo que debes hacer si tu suegra te quita autoridad sobre tus hijos, según la psicóloga Alicia González

La relación con la familia con tu pareja no siempre es fácil.Y algunas cuestiones biológicas, emocionales y simbólicas que pocas veces se mencionan, hacen que haya más discusiones entre la madre de los hijos y la suegra. Alicia González, psicóloga familiar de profesión, ha explicado en sus redes sociales este fenómeno y ha explicado lo que hay que hacer si la madre de tu marido no respeta las decisiones que tomas en relación a tus hijos.

Conflicto entre nuera y suegra

La psicóloga ha empezado el vídeo mostrando la realidad de algunas familias: “Mi suegra hace lo que le da la gana con mis hijos cuando yo no estoy y encima les dice que no me lo cuenten, o me desautoriza delante de ellos directamente”. Con situaciones como esta, la experta se pregunta qué ha hecho ella o si realmente la madre de su marido piensa que quiere algo negativo para su familia. “¿En qué momento es más importante tener el poder que ver que tu hijo puede vivir una vida sin ti?”, ha continuado González para referirse a que cuando ella no viva, tendrá la familia que quiere y que le quiere.

Lo que sucede cuando alguien cruza tus límites

“Cuando alguien te hace sentir mal, vulnerable y desautorizada, y encima lo hace cuando nadie más lo ve, lo que se activa es un mejunje de ansiedad, impotencia y culpa muy grande”, ha afirmado la experta en salud mental. Por lo tanto, no es tanto una manía, sino “una respuesta legítima ante una persona que constantemente cruza tus límites, sabotea tu autoridad y socaba tu confianza como madre”, ha continuado.

“Tu suegra te está manipulando”

Para aclarar cuándo es que tu suegra no está comportándose como debería, la psicóloga ha puesto como ejemplo el momento en que esta le dice a tus hijos que no te cuenten algo. Según González, esto es muy grave, pues “no solo te está invadiendo, te está manipulando, triangulando y faltándote el respeto” y además “está poniendo en peligro un vínculo de seguridad entre tú y tus hijos”.

El papel de tu pareja

Tu marido está en medio de todo esto, pero a pesar de ello, la realidad es que tienes que contar con su apoyo para dejar claros los límites. Para la profesional, “tú no puedes sostener esto sola, es tu trabajo educar a tu suegra, es tu pareja quien tiene que marcar una línea muy clara y firme, y actuar como el protector del sistema familiar que habéis creado”. En caso contrario, “te está dejando sola en una situación emocionalmente abusiva”. Estos hechos que se pueden llegar a dar, no se deben a otro motivo que el no soportar que están perdiendo a su hijo como “esa figura central”, ha concluido la psicóloga.