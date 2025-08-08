Arthur Brooks, experto en felicidad: "El verdadero farsante está convencido de no serlo"

Cuando el éxito se convierte en una costumbre y las felicitaciones y alabanzas llegan con frecuencia a oídos de una persona, esta puede desarrollar formas de inseguridad por miedo a decepcionar. A lo largo del tiempo, esta sensación negativa se puede llegar a controlar, con tal de reducirla hasta neutralizarla. Sin embargo, esto requiere una serie de habilidades, algunas de las cuales se adquieren por medio de la experiencia y el consiguiente autoconocimiento.

El síndrome del impostor

Hay quienes, no obstante, no consiguen salir del bucle nocivo de buenas a primeras, siendo incapaces de internalizar los propios éxitos y manteniendo un miedo a ser calificados como un fraude, a pesar de la evidencia de sus capacidades. Esta percepción es conocida como el síndrome del impostor.

El profesor de liderazgo y felicidad de la Universidad de Harvard, Arthur C. Brooks, explica en un artículo en la revista literaria y cultural 'The Atlantic' que esta sensación la puede tener cualquiera por muy importante que sea en su ámbito, como le pasó a Jon Steinbeck con el libro de 'Las uvas de la ira'. "Para muchos de estos triunfadores, cuanto más elogios reciben, más les preocupa estar engañando a los demás. Ni siquiera hace falta ser un genio para sentirse un impostor", afirma Brooks.

El impacto de las redes sociales

En la actualidad, cuando tiene lugar un hito en nuestra vida, es habitual publicarlo al momento en las cuentas personales de redes sociales, muchas veces para presumir de lo conseguido. Enc cambio, si ocurre un hecho negativo, este se esconde para que la gente de nuestro entorno no sepa nada, provocando una sospecha de que se está engañando a alguien. El catedrático de Harvard asegura lo siguiente: "En el entorno actual, cuando las personas cultivan asiduamente una imagen en las redes sociales que acentúa lo positivo y entierra lo negativo, cualquiera puede sentirse un fracasado y un farsante".

Sin embargo, esta sensación negativa puede ser una buena señal. "Si a ti también te preocupa esto, tengo buenas noticias para ti: el hecho de que tengas esa preocupación significa que probablemente no seas un farsante; el verdadero farsante está convencido de que no lo es", señala el escrito estadounidense.

Maneras de superar el síndrome del impostor

Aun así, Brooks alerta que padecer el síndrome del impostor es "ciertamente perjudicial para tu felicidad", ya que tu tranquilidad se verá afectada. Aunque, en el artículo de 'The Atlantic' detalla el profesor que hay tres formas factibles para superarlo:

"No te hables como si odiaras. Así como no le dirías, o no deberías, a tu pareja o a tu hijo que son unos idiotas incompetentes, deberías evitar hablarte así. Un autodiálogo más amable puede sonar como el tipo de autoenfoque indulgente que caracteriza al narcisismo, lo cual, de hecho, podría caer en la falsedad, pero en este necesario contexto terapéutico, es simplemente reconocer la realidad: no eres un idiota incompetente; simplemente eres una persona que espera aprender y mejorar". "Monitorea tu progreso. Ya seas cirujano, padre o madre (o ambos), cuando te enfrentes a una tarea desafiante, intenta considerarla una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Lleva un registro de tu progreso personal para crear un registro objetivo de tu avance hacia tus metas, en lugar de obsesionarte con lo que aún no has logrado. Por ejemplo, si has empezado un nuevo trabajo recientemente, piensa cada día en las nuevas habilidades y conocimientos que has adquirido, en lugar de preocuparte por lo que aún no sabes o no puedes hacer. Lleva un registro de estos logros y revísalo periódicamente". "Busca compañía. Crear o unirse a una comunidad de personas en una situación profesional similar puede ser muy útil. Esto proporciona un grupo de iguales con el que puedes hablar con franqueza sobre tus inseguridades y descubrir que estas dudas son bastante comunes. Esto resultó ser una ventaja del movimiento 'Lean In' iniciado por Sheryl Sandberg, exejecutiva de Meta, porque los círculos de mujeres profesionales que creó fueron invitados a compartir las experiencias que las frenaron, y el síndrome del impostor fue un ejemplo muy típico. El programa Foro del grupo empresarial YPO [Young Presidents' Organization] para jóvenes directores ejecutivos se basa en una idea similar, que sus miembros encuentran enormemente útil como espacio para liberarse de sentimientos de aislamiento e inseguridad".

La falsa modestia

A su vez, Brooks explica también que la gente a veces dicen ser farsantes sin pensarlo por modestia fingida. "Nada es más falso, por supuesto, que esta apariencia de humildad. La artimaña del fanfarrón es transparente y hace que su autor sea instantáneamente irritante y desagradable; un poco como, bueno, un farsante", sentencia el experto.