¿Eres realmente tú quien toma las decisiones o solo estás evitando el conflicto?

En la vida cotidiana tomamos decisiones constantemente: desde qué desayunar hasta cómo responder un mensaje, qué trabajo aceptar, si continuar una relación o cómo organizar nuestras prioridades. Sin embargo, no todas esas decisiones son tan auténticas como creemos. A menudo, lo que parece una elección personal es en realidad una estrategia para evitar el conflicto, la confrontación o el malestar ajeno.

Evitar el conflicto es una estrategia profundamente arraigada en muchas personas. No siempre nace de la pasividad; a veces proviene de la necesidad de mantener la paz, de no decepcionar, de no sentirse rechazadas. El problema es que, a largo plazo, esta evitación se convierte en una forma de desconectarse del propio deseo. Decidimos, pero no elegimos. Hacemos, pero no queremos.

La pregunta no es solo qué decidimos, sino desde dónde lo hacemos. ¿Estoy actuando por convicción o por miedo a incomodar? ¿Estoy diciendo que sí porque lo deseo, o porque no me atrevo a decir que no? ¿Estoy eligiendo mi camino o siguiendo uno que garantice la aprobación ajena?

La educación emocional y el miedo a incomodar

Muchas personas han crecido con el mensaje de que evitar el conflicto es una virtud. Que es mejor ceder, callar, adaptarse, no causar problemas. La socialización de género, por ejemplo, ha reforzado especialmente esta idea en mujeres: ser "agradables", "complacientes", "fáciles de tratar". Pero también en hombres se castiga la expresión emocional si desafía la armonía o la imagen de fortaleza.

Este aprendizaje hace que muchas decisiones se tomen con el objetivo de evitar el malestar ajeno. No decimos lo que pensamos, no marcamos límites, aceptamos peticiones que no deseamos, postergamos nuestras necesidades. Todo para evitar una reacción que nos incomode: un enfado, una crítica, una mala cara, un silencio.

Pero evitar el conflicto hacia fuera genera conflicto hacia dentro. Porque no podemos sostener durante mucho tiempo una vida donde el deseo está siempre en segundo plano. Poco a poco aparece la frustración, el cansancio, la sensación de no estar viviendo la propia vida. Se rompe el equilibrio entre lo que damos y lo que necesitamos.

Decidir implica diferenciarse. Y diferenciarse puede generar fricción. Pero esa fricción no es dañina por sí misma: es parte del vínculo real. Lo que enferma no es el conflicto en sí, sino su evitación sistemática, que nos deja sin voz, sin límites, sin dirección propia.

Las decisiones que parecen elecciones pero no lo son

Hay muchas formas en que la evitación del conflicto se disfraza de decisión. Aceptar planes sin ganas, continuar relaciones que ya no hacen bien, postergar conversaciones necesarias, asumir responsabilidades que no nos corresponden. Cada una de estas acciones puede parecer un acto de generosidad o compromiso, pero si se repite desde el miedo a molestar, acaba erosionando la autoestima y la coherencia interna.

En consulta, muchas personas se dan cuenta de que gran parte de su vida ha estado marcada por decisiones tomadas desde la evitación. No eligieron esa carrera, ese lugar para vivir, esa forma de vincularse. Solo siguieron lo que se esperaba, lo que generaba menos tensión, lo que evitaba rupturas.

Esto no significa que haya que vivir en permanente oposición a los demás. Pero sí implica revisar si nuestras elecciones nos representan, si responden a lo que sentimos, si hay espacio para el desacuerdo sin sentir que eso pone en riesgo el vínculo.

Porque hay una trampa silenciosa en complacer todo el tiempo: acabamos sintiendo que nos quieren por lo que ofrecemos, no por lo que somos. Que la armonía depende de nuestro sacrificio. Y entonces, cada decisión deja de ser una expresión del yo para convertirse en una estrategia de supervivencia emocional.

Las consecuencias de vivir para evitar

Tomar decisiones para evitar el conflicto no es neutro. Tiene consecuencias que, aunque al principio parecen pequeñas, con el tiempo se acumulan. La primera de ellas es la desconexión con el deseo. Cuando pasamos demasiado tiempo decidiendo en función de los demás, dejamos de saber qué queremos realmente. Nos volvemos expertos en leer el entorno, pero extraños de nosotros mismos.

Otra consecuencia es el resentimiento. Aunque intentamos ser comprensivos y adaptables, hay una parte interna que empieza a sentir que siempre cede, que nunca se prioriza. Esa parte se vuelve crítica, exigente o triste. Y muchas veces, el resentimiento no se dirige hacia los demás, sino hacia uno mismo por no haber sabido decir que no.

También puede aparecer la ansiedad. La constante vigilancia emocional para evitar conflictos genera estrés. Vivimos en alerta, pendientes de las reacciones ajenas, anticipando respuestas, planificando cómo suavizar todo. Esa tensión sostenida desgasta la energía mental y corporal.

Y, sobre todo, se instala la duda. ¿Quién soy realmente cuando dejo de complacer? ¿Cómo se ven mis vínculos si empiezo a decir lo que pienso? Esta duda, aunque incómoda, es el primer paso hacia una vida más auténtica. Porque solo quien se lo pregunta puede empezar a decidir desde otro lugar.

Recuperar el derecho a elegir (aunque incomode)

La salida de este modo de vivir pasa por recuperar el derecho a elegir, aunque eso implique incomodar, decepcionar o recibir una reacción que no nos guste. Aprender a diferenciar entre el conflicto destructivo y el necesario. No todo desacuerdo rompe; a veces, lo que fortalece los vínculos es precisamente la posibilidad de disentir.

Decidir con autenticidad requiere reconectar con el propio deseo. Preguntarse: ¿Qué necesito yo en esta situación? ¿Qué parte de mí se está acallando para sostener esto? Y desde ahí, ensayar nuevos modos. No se trata de volverse egoísta o inflexible, sino de recuperar la coherencia.

También implica revisar nuestros miedos. ¿Qué temo que pase si digo que no? ¿Cuáles de esos miedos son reales y cuáles heredados? La mayoría de las veces, las reacciones que tememos no son tan destructivas como imaginamos. Y si lo son, también eso es información sobre la calidad del vínculo.

La asertividad es una habilidad que se entrena. Decir lo que sentimos sin herir, poner límites sin culpa, pedir sin exigir. No naces sabiendo hacerlo, pero puedes aprender. Y cada pequeña decisión que tomas desde tu deseo, y no desde el miedo, es un paso hacia una vida más libre.

Decidir desde el deseo, no desde el temor

La vida está hecha de decisiones. Algunas grandes, otras pequeñas. Pero todas hablan de quiénes somos y de cómo nos habitamos. Si vivimos decidiendo para evitar el conflicto, terminamos construyendo una versión de nosotros mismos que no nos representa. Nos volvemos expertos en sobrevivir, pero analfabetos en deseo.

Recuperar el derecho a decidir desde la verdad es un acto de valentía emocional. Implica aceptar que no podemos controlar todas las reacciones, que el desacuerdo es parte de lo humano, y que nuestra autenticidad vale más que la armonía fingida.

No siempre es fácil. Hablar claro, decir que no, elegir lo que se siente propio puede generar tensión. Pero también genera libertad. Y en esa libertad, empieza una forma distinta de estar en el mundo: más alineada, más real, más nuestra.

Porque al final, decidir desde el deseo es la forma más genuina de decir: esta vida es mía. Y quiero vivirla sin tener que pedir permiso para ser quien soy.

* Ángel Rull, psicólogo.