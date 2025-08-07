La psiquiatra Marian Rojas revela las cuatro preguntas que debes hacerte en verano: "Perder el miedo a parar..."

El verano, con las ansiadas vacaciones, se convierten en el momento ideal para descansar y desconectar del trabajo y la rutina. Es el momento para hacer algun viaje con tus seres queridos o simplemente para aislarse de todo y descansar. Pero no solo eso, también es un buen momento para repasar los objetivos vitales y plantear un cambio de rumbo si no estamos del todo satisfechos con cómo están yendo las cosas.

Así lo cree la psiquiatra Marian Rojas Estapé, que cree que "a veces no hace falta parar, solo cambiar el rumbo". "El verano puede ser mucho más que un simple descanso. Es una oportunidad para hacer una puesta a punto emocional, para observar en qué punto estás… y hacia dónde quieres ir".

Rojas Estapé explica que "no siempre necesitamos parar del todo, pero sí revisar la dirección que llevamos". Habla de hacer pequeños ajustes y reenfocarnos, también de escucharnos a nosotros mismos con calma.

Las cuatro preguntas clave

¿Cómo se consigue esto? La psiquiatra ofrece cuatro preguntas que pueden ayudarte a mejorar tu salud mental.

¿Qué cosas necesito soltar para estar mejor conmigo mismo? ¿Qué personas me suman y qué relaciones me drenan? ¿Qué hábitos quiero mantener y cuáles me alejan de mi bienestar? ¿Qué ilusión me gustaría recuperar de cara al futuro?

Estapé remarca que no se trata de un examen. "Es una forma de reconectar contigo y trazar un rumbo más claro, más amable… y más tuyo", concluye en una publicación de Instagram, donde acumula más de 4 millones de seguidores.

Una publicación que se ha llenado de comentarios de seguidores. "Perder el miedo a parar es muy valioso, da claridad, así como cambiar el rumbo. En tiempos veloces, parar hace la diferencia", comenta una usuaria.

"Pienso que cambiar de rumbo no es fácil, pero es necesario en algún momento de nuestras vidas, y cuando los hacemos…Uffffff! Todo se ve de una mejor forma…", comparte otra.