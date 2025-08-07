Psicología
Alicia González, psicóloga experta en relaciones, revela el truco para no discutir con tu pareja: "Es una cuestión de perspectiva"
Una cosa es lo que escuchamos, y la otra la interpretación que hacemos, explica la especialista
Hugo Hernández, psicólogo experto en atracción sobre la autoestima: "Son vistas como parejas más deseables y atractivas"
Cloe Belido
Muchas veces, en pareja, algunas discusiones llegan por malentendidos. Algo que no has sabido transmitir bien, una malinterpretación, un comentario sacado de contexto... y el transfondo es algo sin importancia.
Pese a ello, es esencial para el bien de la pareja lidiar correctamente con esos momentos. De ello habla Alicia González en su perfil de Instagram, @aliciagonzalezpsicologia, donde cuenta con más de 715.000 seguidores.
Perspectiva y percepción
En una de sus publicaciones más recientes explica el truco para evitar discutir en pareja. La mayoría de nosotros confundimos dos conceptos diferentes: perspectiva y percepción, explica González: "La perspectiva es literalmente lo que escuchas, lo que ves o lo que sientes. La percepción, por su parte, es desde qué historia tú estás escuchando. Tú interpretas esa frase. El contexto, tus heridas...".
"Por ejemplo: tu pareja llega a casa y te dice que no ha parado en todo el día, pero tú interpretas que te está diciendo que tú no haces nada en casa, cuando no ha dicho eso", ha analizado. Eso es lo que has interpretado tú, la frase es neutra.
El truco para evitar discusiones
Entonces, ahí viene el truco que explica Alicia González: cuando una frase o comentario te active demasiado, explica la psicóloga, di: "Mira, estoy entendiendo esto de lo que has dicho. ¿Es lo que me quieres decir?".
De esta forma, si no es así y ha habido un error de interpretación o simplemente se trata de un malentendido le das a tu pareja espacio para que te lo aclare y evitas muchos malos entendidos innecesarios.
