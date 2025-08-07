Mujeres y salud mental, doble discriminación

Cada vez son más y más contundentes los estudios, las denuncias y las evidencias de la discriminación de género también a la hora de abordar la salud mental. Las mujeres, con cifras en la mano, sufren un trato discriminatorio tanto en la mirada social (no se acepta por ejemplo del mismo modo a un hombre que a una mujer ludópata), como en los tratamientos (estereotipados) y las situaciones en ciclos de la vida determinantes como el embarazo y el parto. Estas son algunas de las evidencias con las que se constata este trato no igualitario.

Muchos más fármacos

En una serie de datos presentados en el Congreso español de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental se presentó una serie de datos explicando porqué el tratamiento y los fármacos administrados a las mujeres con trastornos mentales difiere del de los varones. Que se prescriban muchísimos más ansiolíticos entre la población femenina está relacionado con "patologizar en las mujeres aspectos de su forma de ser o de su forma de actuar", describe Roser Martínez Riera, psiquiatra de la Red de Salud Mental de Guipúzcoa y responsable de trastornos mentales graves. En las pautas de consumo, los hombres buscan más el 'placer' de la droga, mientras que las mujeres persiguen frenar el malestar. "En las mujeres el malestar es más afectivo, y esos las hace más vulnerables", añade Edurne Zapirain, psiquiatra especializada en un programa preventivo para la fase previa y posterior al parto.

Embarazo y falta de prevención

También durante el período perinatal -embarazo, parto y posparto- las mujeres sufren un doble reto: enfrentarse a depresiones posparto y a la incomprensión o falta de diagnósticos preventivos. Un 15% de los servicios de salud sexual y reproductiva carecen de equipos de atención psicológica. "Lo que también falta es formación -admite Jesús Cobo, coordinador científico del programa de Salut Mental Perinatal de la Conselleria de Salut- y esta es la primera acción que hemos empezado. Porque profesionales los hay, lo que nos falta es esa formación específica en salud mental perinatal y después empezar a trabajar en la coordinación". Todo ello tiene, añade, un límite, que es la necesidad de presupuesto: "Necesitamos más recursos".

Dolor crónico, depresión y empoderamiento

Otra problemática eminentmente femenina es la del dolor crónico asociado a problemas de ansiedad y depresión. La mitad de las personas con dolor crónico también sufren depresión y ansiedad. El dolor hace más grave estas dolencias psicológicas que, al mismo tiempo, afectan al dolor en un círculo vicioso. Júlía Brynjólfsdóttir es una enfermera islandesa especializada en salud mental, dedicada plenamente a investigar tratamientos que rompan este círculo, que afecta especialmente a mujeres cada vez más jóvenes. Su mensaje es claro: "El empoderamiento es un factor crítico para ayudar a las mujeres a recuperarse de la depresión y la ansiedad".

Madres coraje y culpa

Las mujeres cargan mayoritariamente con el peso de los cuidados a los hijos con problemas de salud mental. La ficción teatral ha hablado de ello en textos como 'La dona del tercer segona' en el que, como explica la actriz Àurea Márquez, se constata como "muchas mujeres se sienten culpables. Es como la herida sobre la herida".

Con datos en la mano

Eentidades, como Obertament, han descrito en SanaMente de qué hablamos cuando hablamos de discriminación por género. Ariadna Rogero, responsable de prensa y activismo de la entidad, denuncia: "Según el CIS, en España, la incidencia de la depresión después de la pandemia era el doble en mujeres que en hombres. Y, en este sentido, es alarmante comprobar, a poco que hables con algunas de ellas, la cantidad de mujeres que han sufrido por el hecho de ser mujeres. Y que, una vez el sufrimiento ha sido insoportable, han recibido una etiqueta psiquiátrica y se han sentido doblemente discriminadas: por ser mujer y estar loca.

"Que no valía la pena como persona"

Un doble estigma que sufren mujeres como las que han protagonizado debates públicos en el Hospital de Bellvitge, explicando que tanto si sufren un trastorno bipolar, como de la Conducta Alimentícia, o un TOC o bien han sido adictas al juego, la mirada sobre sus casos siempre genera discriminación en un aspecto u otro. "He llegado a pensar que no valía la pena como persona", confiesa Martina, de 20 años, afectada por un TCA y víctima del machismo en su entorno más directo. Y es que como dice Núria, participante en el debate, "cuando levantas la voz como mujer, te sientes diferente, como si no tuvieras los mismos derechos".