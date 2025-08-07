Mario Alonso Puig, médico: "Descuidar el cuerpo afecta a la mente. Ignorar la mente también impacta en el cuerpo"

Mario Alonso Puig es un médico que se ha ganado el reconocimiento por su capacidad para comunicar conceptos complejos sobre bienestar de manera accesible.

Desde hace años, ha centrado sus esfuerzos en explicar herramientas para mejorar la vida de las personas, tanto en la forma física como en la emocional. Es autor de libros como 'Vivir es un asunto urgente' o '365 ideas para una vida plena', que lo han consolidado como un referente en el mundo del crecimiento personal.

Un mensaje que conecta

Puig tiene en su cuenta de Instagram más de 3,3 millones de seguidores. Por ello, el cirujano ha sabido utilizar las redes sociales como una plataforma para llevar su mensaje a un público amplio y diverso. En su publicación más reciente, reflexiona sobre la importancia de no descuidar ninguna parte de nuestro ser.

Todas las acciones que llevamos a cabo tienen una respuesta en nuestro organismo. El médico Mario Alonso Puig ha recordado la importancia de prestar atención a nuestra salud mental y física, ya que están conectadas.

"Cuida tu cuerpo. Haz ejercicio regularmente. Come saludablemente y descansa lo suficiente", recomienda Mario Alonso Puig. "Esto no solo mejorará tu salud física, sino también tu claridad mental y tu ánimo. No olvides cuidar también de tu mente. Practica la atención plena y mantente presente en tus actividades diarias", ha asegurado.

El experto en salud asegura que no debes dejarte llevar "por preocupaciones o remordimientos" y que "debes comprometerte a cuidar" una de estas áreas: cuerpo, mente y alma. "Verás como al mover una de ellas, las otras empiezan a mejorar también", ha finalizado.

El jardín interior

El médico hace hincapié en que no basta con aparentar estar bien. Para él, el verdadero equilibrio comienza en lo invisible, en lo que no se ve, pero sostiene todo lo demás. "Recuerda que descuidar el cuerpo afecta a la mente. Ignorar la mente también impacta en el cuerpo", afirma Puig. Y, añade, "considéralo un jardín. Aunque las flores parezcan sanas, si las raíces no reciben cuidado, todo empezará a marchitarse".

Este mensaje llega en pleno verano, una época en la que muchas personas se replantean sus hábitos y rutinas. "Ahora que estamos en verano, te invito a hacer algo simple, pero poderoso: cuida lo inmediato. Muévete, come bien, respira profundo, descansa. Estos pequeños gestos tienen el poder de influir en todo tu ser", recomienda el cirujano.

Un enfoque del bienestar

Lo que propone Puig va más allá de una simple guía de salud. Habla de coherencia entre lo físico, lo mental y lo espiritual: "Imagina un jardín, donde descuidas las raíces. Aunque las hojas y las flores puedan verse bien por un tiempo, eventualmente, todo el jardín empezará a decaer".