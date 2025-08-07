Psicología
Mario Alonso Puig, médico, sobre cómo gestionar el estrés: “Aprende a diferenciar si el peligro es real”
"Hace que activemos nuestros sistemas de atención o incluso de alerta”
Mario Alonso Puig, médico: "Descuidar el cuerpo afecta a la mente. Ignorar la mente también impacta en el cuerpo"
Mario Alonso Puig, médico: "Una dieta antiinflamatoria mejora los cuadros de ansiedad y depresión"
María Rueda
El estrés es una emoción que lo solemos asociar como algo negativo, porque convivir con este estado de activación no es fácil. Es por ello que muchas personas desearían continuar su vida sin este sentimiento que afecta a nuestro cuerpo, pensamientos, sentimientos y comportamiento.
Ante esto, el médico Mario Alonso Puig ha recalcado que, en vez de acabar con él, lo que de verdad hemos de saber hacer es aprender a gestionarlo.
¿Es posible vivir sin estrés?
Según este profesional de la salud, dejar de sufrir estrés no es un objetivo que valga la pena, puesto que “es una reacción que se pone en marcha en el cuerpo cuando nuestro cerebro o nuestra mente perciben una amenaza”. Además, Alonso Puig ha añadido que “nos avisa cuando hay un peligro, y también cuando estamos ante una situación novedosa, distinta a la habitual, y eso hace que activemos nuestros sistemas de atención o incluso de alerta”.
Entonces, ¿de qué debemos preocuparnos?
El problema no es el estrés en sí, sino en cómo lo manejamos los seres humanos. Para ello, hemos de distinguir sus dos tipos:
- Estrés agudo: El que una persona siente cuando se enfrenta a una amenaza o a un desafío. Esto nos ayuda a reaccionar rápidamente y nos da fuerza y recursos para superar ese obstáculo, alarma o desafío.
- Estrés crónico: Es como una alarma que nunca deja de sonar y de activar esos mismos mecanismos, algo realmente “agotador”
Aprende a diferenciar
Tal y como ha afirmado el médico, este último tipo de estrés es “el que nos daña”, ya que “lo genera nuestra mente y no la realidad”. En muchas ocasiones, se tratan de “peligros que aún no existen o que quizás ni siquiera lleguen en el futuro”.
Como puede resultar complejo lidiar con este sentimiento que le damos vueltas a todas horas, Alonso Puig ha recomendado seguir dos pasos:
- “Aprende a distinguir entre el estrés útil y el estrés dañino. Pregúntate simplemente: ¿Este peligro es real o lo estoy imaginando?”
- “Cuando sientas que el estrés crónico te invade, practica técnicas de respiración o meditación para calmar esa alarma interna”.
