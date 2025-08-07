Raquel Perera, experta en desarrollo personal: ''Las vacaciones en familia son tan estresantes porque solemos idealizar esos momentos"

La especialista en desarrollo personal Raquel Perera colabora en el programa de La Sexta 'Zapeando' y esta vez explica lo que verdaderamente implica irse de vacaciones con toda la familia. Estas experiencias pueden derivar en unas semanas de estrés y alejadas de lo idílico o, contrariamente, convertirse en los mejores días del año; todo depende de cómo se afronte la desconexión.

El error de idealizar las vacaciones en familia

En un reciente programa, durante su intervención en plató, Perera detalló que las personas que tienen una visión ideal sobre estas jornadas de tranquilidad, pensando que todo saldrá de la mejor de las maneras, se equivocan.

La experta empezaba de esta manera su discurso: "Las vacaciones tienen esa cosa de que deberían ser ese paréntesis feliz y ese descanso tan esperado, pero es cierto que a veces se convierten en una prueba más de fuego para nuestra paciencia, convivencia con los demás y hasta para el amor". A continuación, añadía: "Ese tiempo, que debería ser para desconectar y recargar pilas, se convierte en una fuente de estrés''. Además, según ella, las altas expectativas provocan la idealización de las vacaciones en familia.

El estado de ánimo del entorno

A su vez, Perera hace hincapié en que la realidad dista mucho de las expectativas que generamos en nuestra mente antes de embarcarnos en un viaje junto a nuestros seres queridos: "Las vacaciones en familia son tan estresantes porque solemos idealizar esos momentos como perfectos, mágicos y armónicos, y eso rara vez pasa. Puede pasar por momentos, pero no durante todas las vacaciones vamos a tener ese estado ideal''.

Por otro lado, la especialista también explica que los más pequeños perciben deprisa las actitudes nocivas de su ambiente. ''Si tú estás estresado, tus hijos también lo van a estar. De hecho, lo van a manifestar con acciones, como pelearse entre ellos o estar alterados. Hay que tener una actitud positiva para crear un ambiente relajado'', asegura la especialista en bienestar personal.

Diversos factores clave

Asimismo, Perera menciona algunos de los factores que dan pie a que las jornadas de desconexión pasen a ser un momento abrumador: el cambio de horarios y de comida, la convivencia y, en especial, las actividades lúdicas con los hijos. Aun así, recomienda varias actividades para llevar a cabo con los más pequeños de la casa durante la época estival: jugar a juegos de agua, hacer manualidades, ir al cine o parques de atracciones, entre otras muchas cosas.

Finalmente, la especialista en desarrollo personal sentenció su aparición en 'Zapeando' con el siguiente recordatorio: ''Nosotros tenemos asociadas las vacaciones a no hacer nada. Pero también implican mucha preparación y planificación''.