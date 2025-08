La herida invisible que arrastran muchas personas adoptadas (y no se habla lo suficiente)

La adopción suele presentarse como un acto de amor, como una historia que repara, como el comienzo de una nueva vida. Y muchas veces lo es. Pero también puede ser el inicio de una experiencia compleja, marcada por una herida emocional que no siempre se ve, que rara vez se nombra y que con frecuencia se arrastra en silencio. Esa herida tiene que ver con el abandono, con la identidad y con la sensación de no terminar de pertenecer por completo a ningún lugar.

No se trata de cuestionar el amor de las familias adoptivas ni de poner en duda los cuidados que muchas personas adoptadas han recibido. Se trata de abrir espacio para una verdad que convive con el amor: la herida que deja la separación temprana del origen. Porque incluso cuando una adopción es respetuosa, deseada y amorosa, existe un momento anterior en el que alguien fue dejado atrás. Y ese momento, aunque no se recuerde con claridad, deja marca.

Muchas personas adoptadas describen una sensación persistente de vacío, de desconexión o de búsqueda. A veces, esto se manifiesta como ansiedad, como miedo al rechazo, como una necesidad intensa de agradar o como un conflicto con la propia identidad. La herida de la adopción no siempre tiene palabras, pero influye en la forma en que una persona se siente con respecto a sí misma, al amor y al mundo.

El abandono original: un impacto psicoemocional profundo

Desde la psicología del apego, se reconoce que los primeros vínculos dejan una huella profunda en el desarrollo emocional. La separación temprana de la madre biológica, incluso en casos en los que no ha habido negligencia posterior, puede activar un sistema de alarma emocional que se queda encendido durante años. Es una forma de ansiedad primaria, anterior al lenguaje, que se inscribe en el cuerpo y en la memoria afectiva.

Esta herida de abandono no implica que la persona adoptada no haya sido cuidada ni amada. Lo que plantea es que existe una experiencia de pérdida que necesita ser reconocida. Para algunas personas, esa pérdida se vuelve un eje en torno al cual se organiza su forma de relacionarse: con miedo a ser rechazadas, con dificultad para confiar, con una búsqueda constante de validación.

En muchos relatos aparece la sensación de haber sido “elegidas”, pero también la duda de por qué antes fueron “dejadas”. Esa ambivalencia puede generar culpa, lealtades divididas, o la necesidad de compensar lo recibido a toda costa. Algunos desarrollan patrones de complacencia extrema; otros, una rebelión silenciosa que esconde un dolor más profundo.

Esta herida también puede afectar la construcción de la identidad. Quien ha sido adoptado, especialmente si desconoce parte de su historia biológica, puede sentir que hay piezas que no encajan del todo. ¿A quién me parezco? ¿De dónde vengo? ¿Qué parte de mí fue olvidada? Son preguntas que, aunque no siempre se digan en voz alta, marcan el recorrido emocional de muchas personas adoptadas.

El silencio familiar y la presión por “estar agradecido”

Una de las mayores dificultades para sanar esta herida es que muchas veces no hay espacio para hablar de ella. En algunos entornos, la adopción se convierte en un relato cerrado, en una historia feliz que no deja margen para la ambivalencia. Se espera que la persona adoptada esté agradecida, que celebre la nueva oportunidad, que no cuestione el pasado ni el presente. Pero esa expectativa, aunque nazca del cariño, invalida el dolor.

En consulta, muchas personas adoptadas cuentan que sienten culpa por hablar de lo que les duele. Como si nombrar el vacío o el conflicto fuera una forma de traición a quienes les acogieron. Esa culpa impide explorar el dolor, reconocer la herida y, por tanto, comenzar a sanarla. Se instala el silencio, la incomodidad, la necesidad de “no molestar” con preguntas incómodas.

También puede aparecer una especie de presión por compensar: ser buenos hijos o hijas, portarse bien, destacar, demostrar que la adopción “valió la pena”. Esta dinámica de exigencia invisible puede llevar a la sobreexigencia, al perfeccionismo o a la autoanulación. La persona se adapta, se esfuerza, se exige... pero por dentro puede sentirse perdida o sola.

Por eso es importante crear espacios donde se pueda hablar de la adopción en toda su complejidad: no solo como una historia de amor, sino también como una experiencia que puede dejar huellas profundas. Validar esa ambivalencia no significa negar el cariño recibido, sino reconocer que las emociones no son incompatibles entre sí.

Lo que puede sanar: identidad, relato y vínculos reales

Sanar la herida de la adopción no implica borrar el pasado ni encontrar todas las respuestas. Significa, en primer lugar, poder nombrar lo que se siente sin ser juzgado o corregido. Poder decir que duele, que confunde, que hay preguntas sin resolver. Poder poner palabras donde antes había solo sensación o intuición.

Parte del proceso pasa por reconstruir la historia personal desde un lugar propio. No es lo mismo repetir el relato que te contaron, que construir uno donde tu voz tenga espacio. Algunas personas lo logran a través de la escritura, la terapia, la conversación con personas adoptadas o la búsqueda (cuando es posible) de sus orígenes biológicos. Lo importante no es tanto encontrar “toda la verdad”, sino poder construir un relato que les dé sentido.

También es esencial revisar los vínculos actuales. ¿Puedo ser yo mismo o yo misma en mis relaciones? ¿Tengo permiso para expresar lo que me duele, para dudar, para no estar siempre bien? Sentirse visto, escuchado y aceptado en la complejidad que implica haber sido adoptado es profundamente reparador.

El trabajo emocional no tiene un solo camino, pero suele empezar cuando se deja de negar la herida. Cuando se comprende que no es ingratitud sentirse confundido, triste o desconectado. Que se puede amar y cuestionar a la vez. Que hablar de lo que faltó no borra lo que se recibió.

Una herida legítima, aunque no se vea

La adopción puede ser un acto de amor inmenso, pero no por eso deja de implicar una pérdida. Y esa pérdida, si no se nombra, puede transformarse en una herida invisible que acompaña durante toda la vida. Una herida que no siempre se ve, pero que afecta la identidad, el apego, la autoestima y el modo de estar en el mundo.

Reconocer esta herida no es victimismo ni ingratitud. Es honestidad emocional. Es dar voz a quienes, durante años, no han podido contar su experiencia completa. Es permitir que la historia de cada persona adoptada sea suya, y no solo una versión simplificada para no incomodar.

Hablar de esta herida es también hablar de salud mental, de derechos emocionales y de la necesidad de construir entornos que acompañen desde la verdad, no desde la exigencia de felicidad. Porque todo aquello que no se nombra, se perpetúa en silencio. Y toda herida, cuando encuentra un espacio donde mostrarse, comienza a sanar.

* Ángel Rull, psicólogo.