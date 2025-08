"No me pasa nada": lo que realmente escondemos cuando lo decimos sin sentirlo

"No me pasa nada" es una de las frases más comunes en la vida cotidiana. La decimos casi sin pensar, muchas veces con una sonrisa que no llega a los ojos, con la mirada esquiva o con el cuerpo tenso. Es una respuesta automática, casi un reflejo, que aparece justo cuando algo sí está ocurriendo dentro de nosotras o nosotros. Es, en realidad, una forma de protegerse.

Decir que no pasa nada es una estrategia de supervivencia emocional. Nos permite evitar una conversación incómoda, proteger al otro de nuestro malestar, o incluso protegernos de la propia vulnerabilidad. Es el equivalente verbal a cerrar una puerta desde dentro. Pero como toda estrategia de evitación, tiene un precio: a fuerza de negar lo que sentimos, perdemos la capacidad de escucharnos.

En consulta psicológica, es frecuente encontrar personas que llevan años respondiendo "no me pasa nada", hasta que el cuerpo o la mente estallan. Porque lo que no se nombra, se somatiza o se transforma en angustia difusa. El silencio emocional no elimina el dolor, solo lo desplaza. Y cuando se acumula, termina hablando por otros canales: insomnio, irritabilidad, ansiedad, aislamiento.

El origen aprendido del silencio emocional

Nadie nace sabiendo reprimir lo que siente. Es algo que se aprende. Desde la infancia, muchas personas reciben el mensaje implícito (o explícito) de que hay emociones que es mejor callar. Frases como "no llores por eso", "no es para tanto" o "tienes que ser fuerte" enseñan que mostrar tristeza, miedo o rabia puede incomodar, generar rechazo o ser interpretado como debilidad.

Con el tiempo, esa regulación externa se convierte en autocensura. Aprendemos a ocultar lo que sentimos para no molestar, para no preocupar, para mantener la armonía o para cumplir con la imagen de persona fuerte, estable o resolutiva. El problema es que, al hacerlo, también dejamos de validar nuestras propias emociones. Dejamos de escucharnos.

Esto no ocurre solo en contextos familiares. La escuela, el trabajo, las redes sociales y hasta ciertos discursos culturales promueven una versión de la emocionalidad controlada, estética, que no incomode. Se valora más la contención que la expresión. Se premia al que sonríe, aunque se esté rompiendo por dentro. Y en ese modelo, "no me pasa nada" se convierte en una respuesta funcional.

Pero lo funcional no siempre es saludable. Cuando normalizamos silenciar el malestar, también normalizamos vivir desconectados de nuestras necesidades reales. Y eso termina pasando factura, en la salud mental, en el cuerpo, y en la forma en que nos vinculamos.

Lo que realmente queremos decir cuando decimos que no

Decir "no me pasa nada" es, muchas veces, una forma de pedir espacio, tiempo o contención sin tener que pedirlo. Puede significar "no quiero hablar de esto ahora", "no tengo palabras para explicar lo que siento", "tengo miedo de lo que salga si empiezo a hablar", o "no quiero que me juzgues". Es una frase que protege, pero también aísla.

En el fondo, suele haber una emoción que busca ser reconocida: tristeza, frustración, rabia, soledad, cansancio. Pero en lugar de nombrarla, la ocultamos tras una negación diplomática. Lo paradójico es que muchas veces deseamos que el otro insista, que vea más allá, que nos sostenga incluso cuando no sabemos cómo pedirlo. Pero si ese otro acepta el "no me pasa nada" como una verdad literal, sentimos que no nos ha visto de verdad.

Esto genera un círculo vicioso: me oculto, deseo ser visto, no soy visto, me confirmo que no tiene sentido mostrarme. Y así se va reforzando la idea de que es mejor callar, que nadie entenderá, que no vale la pena abrirse. Lo que empieza como un "no me pasa nada" termina siendo un "no puedo confiar".

No se trata de convertir cada conversación cotidiana en una sesión de terapia, pero sí de reconocer que todas y todos tenemos derecho a decir que algo duele. Que hay formas de hablar del malestar sin tener que justificarlo, sin tenerlo del todo claro, sin tener resuelto lo que sentimos. Nombrar no siempre soluciona, pero libera.

El coste de callar lo que sí pasa

Sostener la idea de que no pasa nada, cuando en realidad algo nos afecta, tiene consecuencias psicológicas importantes. Se genera una brecha entre lo que sentimos y lo que mostramos, entre la experiencia interna y la expresión externa. Esa disonancia emocional genera fatiga, insatisfacción y, a menudo, una sensación de soledad incluso estando acompañados.

Callar también deteriora el vínculo con el propio cuerpo. Muchas personas que niegan sus emociones acaban somatizándolas: migrañas, dolores musculares, problemas digestivos, insomnio o alteraciones hormonales. El cuerpo, que no sabe mentir, se convierte en la vía por la que el malestar se expresa.

A nivel vincular, negar el malestar también erosiona la intimidad. Si no podemos compartir lo que nos pasa, terminamos relacionándonos desde la superficie. Se crean vínculos funcionales, pero no profundos. Interacciones que cumplen con lo socialmente esperado, pero que no nutren emocionalmente. Y eso deja una sensación de vacío, de desconexión.

En consulta, muchas personas dicen sentirse "desconectadas de sí mismas". Y cuando profundizamos, descubrimos que hace años que no se permiten nombrar lo que sienten, que han normalizado callar, que han convertido el "no me pasa nada" en su forma habitual de estar en el mundo. El primer paso suele ser recuperar el permiso para sentir.

Aprender a decir "me pasa algo": un ejercicio de valentía emocional

Salir del automatismo de negar el malestar no es sencillo. Requiere reaprender a escuchar(se), a identificar las emociones sin juzgarlas, a sostener la incomodidad de no tener respuestas inmediatas. Implica también confiar en que puede haber alguien al otro lado dispuesto a escuchar sin minimizar, sin aconsejar de inmediato, sin presionar para que estemos bien.

Aprender a decir "me pasa algo" es un ejercicio de valentía emocional. No requiere tener un diagnóstico ni una narrativa clara. A veces basta con reconocer que hay un nudo en el estómago, un cansancio que no se va, una tristeza que pesa. Nombrar es un acto de presencia. Nos devuelve al cuerpo, a la experiencia, al vínculo.

Esto no significa compartirlo todo con todo el mundo, pero sí elegir con quiénes podemos hacerlo. Rodearse de personas que sepan escuchar, que no se asusten con las lágrimas o con el silencio, es parte del cuidado emocional. Y si no las hay, empezar por escribir, por hablarse con honestidad, por no autoengañarse.

Poder decir "me pasa algo" también implica validar lo que sentimos, aunque no sea "tan grave", aunque creamos que hay personas peor, aunque nos digamos que "no es para tanto". Cada emoción merece su espacio. Cada experiencia merece ser nombrada desde su propio dolor, sin comparaciones ni jerarquías.

Decir "no me pasa nada" también es decir algo

La próxima vez que digas o escuches un "no me pasa nada", recuerda esto: esa frase puede ser un muro o una puerta. Puede cerrar la conversación o invitar a mirar con más atención. Puede ser una forma de protegerse o una manera de desconectarse. Pero nunca es neutra.

En una cultura que aplaude la productividad y el autocontrol, permitirnos sentir y nombrar lo que nos ocurre es un acto radical. No por debilidad, sino por verdad. Porque la vida no siempre es lineal, no siempre estamos bien, y no pasa nada por reconocerlo.

Decir "me pasa algo" no nos convierte en frágiles, sino en honestos. Y en esa honestidad hay un enorme poder: el de empezar a sanar, el de recuperar la coherencia interna, el de dejar de fingir que todo está bien cuando algo dentro pide ser escuchado. Porque solo cuando nos escuchamos de verdad, podemos acompañarnos como merecemos.

* Ángel Rull, psicólogo.