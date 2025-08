La presión por ser el gay perfecto también enferma (aunque nadie te lo diga)

En las últimas décadas, los avances en derechos LGTBIQ+ han permitido una mayor visibilidad y aceptación en muchos contextos sociales. Sin embargo, esa visibilidad no siempre viene acompañada de libertad interna. Entre los hombres gays, se ha consolidado un ideal: el gay perfecto. El que tiene el cuerpo normativo, la vida sexual activa pero estable, el trabajo de éxito, las vacaciones espectaculares, la ropa adecuada y el carisma infalible. Es decir, un modelo casi imposible de sostener sin coste emocional.

Esta figura, idealizada y muchas veces celebrada incluso dentro del colectivo, funciona como una presión implícita. Se convierte en una vara de medir constante, en una comparación interminable y, para muchas personas, en una fuente de malestar que nadie termina de nombrar. Porque parecer feliz, deseable y autosuficiente ha pasado a ser casi obligatorio. Y quien no alcanza ese modelo, puede sentir que ha fracasado en su propia identidad.

La exigencia de "perfección gay" no es oficial ni visible como una norma impuesta, pero opera en los discursos, en los cuerpos que se muestran, en los éxitos que se aplauden. Y, al igual que otras formas de perfeccionismo, también enferma. Solo que aquí, se disfraza de empoderamiento.

Expectativas que se internalizan y desgastan

Muchos hombres gays crecen con la herida de no haber encajado en lo que se esperaba de ellos. La infancia y adolescencia suelen estar marcadas por el esfuerzo de encubrir, esconder o disimular. Cuando llega el momento de salir del armario, aparece una nueva exigencia: la de ser ahora una versión brillante, moderna, "inspiradora" de sí mismo.

Se espera que quien ha salido del armario lo haga con éxito, orgullo, resiliencia y sentido del humor. Que haya sanado sus heridas, que sea un referente para los demás, que convierta su historia en un relato de superación. Pero ¿qué pasa con quienes no se sienten tan bien? ¿Qué ocurre con quien sigue teniendo miedo, dolor, rabia o vergüenza?

El mensaje que subyace es claro: si ya puedes ser visible, también tienes que ser ejemplar. Y eso genera una carga adicional. Muchas personas viven la necesidad de demostrar que su orientación sexual no es "un problema", intentando compensarla con éxitos personales, estéticos o profesionales. Como si dijeran: "vale, soy gay, pero también soy culto, atractivo, exitoso y sano".

Esta forma de compensación puede parecer adaptativa al principio, pero con el tiempo agota. Impide mostrarse vulnerable, sostener espacios de tristeza o simplemente no cumplir con lo que se espera. Se internaliza la idea de que ser "menos" es decepcionar, incluso al propio colectivo. Y eso genera culpa, ansiedad y aislamiento.

Redes sociales, cuerpos normativos y validación condicional

Uno de los principales escenarios donde se reproduce esta presión es en las redes sociales. Aplicaciones de citas, perfiles de Instagram o TikTok se han convertido en escaparates de cuerpos musculados, rostros cuidados, vidas aparentemente plenas y sin grietas. Aunque cada persona sabe que esas imágenes están filtradas, la comparación es inevitable.

El mensaje implícito es que hay que estar en forma, vestir de cierta manera, viajar, salir con amigos igual de "perfectos", mostrarse sexualmente activo pero emocionalmente equilibrado. Quien se sale de esa narrativa, muchas veces es invisibilizado o penalizado, incluso dentro del propio colectivo.

Esto afecta especialmente a quienes no encajan en ese canon: personas gordas, mayores, racializadas, con diversidad funcional o con problemas de salud mental. A menudo, se sienten fuera de juego. La comunidad que debería acogerles, también reproduce jerarquías de deseabilidad y éxito que excluyen.

La validación condicional también aparece en los entornos de amistad, en los circuitos de ocio y hasta en el activismo. Se admira al que cumple con el ideal, al que da buena imagen, al que representa una versión luminosa de la homosexualidad. Pero se silencia o incomoda quien nombra el dolor, la inseguridad, la ansiedad, la soledad o la tristeza.

Consecuencias psicológicas de sostener una imagen inalcanzable

La presión por ser el gay perfecto tiene un precio que muchas veces se paga en silencio. En consulta psicológica es frecuente escuchar relatos de agotamiento, disociación emocional, miedo a mostrar la propia vulnerabilidad o dificultades para conectar desde la autenticidad. Mantener una imagen que no refleja lo que se siente desgasta, desconecta y genera mucho dolor.

También puede derivar en trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, dependencia a la validación externa o incluso en conductas de riesgo como consumo de sustancias, sexo compulsivo o autoexigencia extrema en el ámbito laboral o social. Todo esto ocurre, muchas veces, sin que se relacione con la presión por ser "el gay correcto". Simplemente se interpreta como fracaso personal, como falta de control.

Pero la verdad es otra: es muy difícil sostener una vida donde cada gesto está medido, donde el cuerpo se convierte en un proyecto sin fin, donde mostrarse vulnerable es interpretado como debilidad y donde se teme decepcionar incluso a quienes también han sufrido por ser diferentes.

Una de las secuelas más invisibles de esta exigencia es la desconexión emocional. Muchas personas dejan de registrar lo que sienten porque han aprendido a priorizar lo que se espera de ellas. En lugar de preguntarse qué necesitan, se preguntan si están cumpliendo con la imagen. Y esa desconexión, a largo plazo, empobrece la vida emocional y relacional.

Volver a la autenticidad: lo que de verdad libera

La salida de este bucle no está en rechazar los logros personales, el cuidado propio o la celebración de la identidad. Está en dejar de convertir todo eso en una obligación. Está en recordar que no hay una sola manera de ser gay, y que la diversidad también incluye los ritmos, las formas, los cuerpos, las emociones y las trayectorias.

Volver a la autenticidad implica revisar las propias expectativas, cuestionar lo que se ha aprendido como deseable y empezar a nombrar los lugares de cansancio, de miedo y de dónde duele. Es recuperar el derecho a no estar bien todo el tiempo, a pedir ayuda, a decir que algo duele sin sentir que eso deshonra la identidad.

Esto también pasa por construir espacios donde el relato no sea siempre de superación y orgullo, sino también de duda, de proceso, de imperfección. Espacios donde se pueda hablar de salud mental sin culpa, donde no se penalice el cuerpo no normativo, donde la ternura no sea vista como un estorbo y donde la vulnerabilidad no reste valor.

Parte del trabajo está en aprender a sostenernos entre nosotros, a no replicar dentro del colectivo las mismas exigencias que durante años nos impuso la heteronorma. Necesitamos una comunidad que abrace también las sombras, los tránsitos, los silencios, la verdad sin filtro.

No necesitamos ser perfectos para merecer pertenecer

La presión por ser el gay perfecto también enferma, aunque nadie lo diga en voz alta. Enferma porque niega la complejidad humana, porque exige representar un modelo que muchas veces no coincide con lo que se siente. Y porque convierte la identidad en una performance constante, no en un espacio de descanso.

Liberarse de esa exigencia no es renunciar al orgullo, sino ampliarlo. Es incluir en el orgullo también el derecho a no estar siempre bien, a no cumplir siempre con lo que se espera, a ser simplemente uno mismo. Con todo lo que eso implica.

La salud mental también empieza por dejar de forzarse a encajar en moldes que no fueron hechos para sostenernos, y por construir una pertenencia que se base en la verdad emocional, no en la apariencia. Porque no necesitamos ser perfectos para merecer pertenecer. Solo necesitamos ser reconocidos, escuchados y acompañados en nuestra totalidad, con todas nuestras luces y nuestras partes a medio hacer.

* Ángel Rull, psicólogo.