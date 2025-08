Auge de los estudios sobre los condicionantes sociales de la salud mental

Auge de los estudios psicológicos, psiquiátricos y sociológicos que vinculan los problemas de salud mental con las condiciones de vida familiar y social de quienes los sufren. La pregunta sobre las causas de la depresión u otros trastornos no tiene una respuesta unívoca, y el paradigma mayoritario es el que ve factores biológicas, psicológicas y sociales. Pero estas últimas, se quejan algunos investigadores, han quedado siempre en segundo plano.

Ante el suicidio, el entorno es determinante

Los intentos y las conductas suicidas se reducen si el entorno de quien los sufre es favorable. Una notable investigación del Hospital de Sant Pau de Barcelona publicada en la prestigiosa The Lancet Psychiatry constata que los datos antes, durante y después de la pandemia llevan a una conclusión de peso: querer quitarse la vida va más allá de un problema de salud mental. Las causas son complejas y el entorno influye muchísimo.

Si el entorno familiar culpa al paciente con críticas, tensión y agresividad, eso es un factor de riesgo de futuras recaídas Andrés Estradé — Andrés Estradé, psicólogo y miembro del equipo investigador del King's College

Lo que es destacable de las conclusiones del estudio es que se apuesta claramente por la prevención de cara al futuro. Y se incide en la necesidad "apremiante" de llevar a cabo más estudios para entender "los factores contextuales" que llevan a las conductas suicidas y que hacen que en determinados momentos se produzcan menos casos (el encierro durante la pandemia) y en otros se multipliquen. Es decir, hay que tener en cuenta que la conducta suicida no se puede explicar por causas de salud mental, sino también y en especial debido a las condiciones de vida de la población.

Una familia que culpe provoca recaídas

El apoyo de la familia es tan determinante que, en sentido contrario, un entorno familiar culpabilizador puede provocar recaídas en trastornos como la esquizofrenia. Así lo constata un estudio de un grupo de investigación sobre prevención y detección de psicosis del King's College de Londres, en colaboración con otras universidades y con dos, ha analizado miles de centenares con testimonios de pacientes y familiares y ha constatado la importancia de dar herramientas a la familia para que actúe con conciencia para mejorar la calidad de vida de quien sufre esta enfermedad.

La estructura, la función y la calidad de las relaciones humanas ha sido un factor subestimado Elisa Sala — Investigadora social

Un factor protector

Andrés Estradé, psicólogo y miembro del equipo investigador, es muy claro, en la necesidad de dar importancia a la experiencia vivida: "Si el entorno familiar culpa al paciente con críticas, tensión y agresividad, eso es un factor de riesgo de futuras recaídas" mientras que "el rol de los familiares puede convertirse en un factor protector muy importante ante recaídas, tanto en cuestiones prácticas como la medicación como en el apoyo que necesita el paciente, porque a menudo pierden amistades y parejas y la familia se convierten en el núcleo que sostiene a la persona y le ayuda a "repensar un plan de vida".

Los migrantes, los grandes olvidados

Si hay alguien que ha llamado la atención sobre los problemas psicológicos de los inmigrantes, este es Joseba Achotegui. Según el psiquiatra, este cuadro emocional se manifiesta en siete duelos principales: la pérdida de la familia, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el grupo de pertenencia y la exposición a los riesgos físicos. Estos factores, sumados a la soledad y el miedo, crean un ambiente de indefensión que perpetúa el dolor de las personas migrantes. A pesar de ello, muchas de ellas encuentran formas de resistir.

En el trabajo, asignatura pendiente

El puesto de trabajo, en el que la mayoría de ciudadanos pasan buena parte del tiempo diario, es un factor de estrés pero podría serlo de bienestar. Se trata, según denuncian sindicatos y trabajadores de sectores especialmente estresantes, de una asignatura pendiente. Y motivo de efectos psicológicos como el burnout, el estrés y la depresión. SanaMente llevó a cabo un seguimiento, día a día, de los efectos de ciertos empleos sobre la mente y el ánimo.

El desahucio, factor determinante

No tener un hogar digno no saber si mañana vas a ser desahuciado es sin duda un problema social de primera división. Y es, también, un foco de problemas psicológicos. En concreto, las mujeres en esta situación tienen seis veces más posibilidades de sufrir trastornos mentales. Lo saben bien Violeta: "Yo vivía llorando y pensando cosas feas, y un día me dije: ¿y si me tiro del piso, para que mi hija tenga un techo?", confiesa entre lágrimas de desesperación esta mujer de 42 años, en una cafetería de Badalona junto a su marido Braulio, de 30, y su hija Paula, de diez meses, que gatea por el suelo.

Yo vivía llorando y pensando cosas feas, y un día me dije: ¿y si me tiro del piso, para que mi hija tenga un techo? Violeta — Víctima de la falta de vivienda digna

Sí, Violeta ha pensado en suicidarse, tres veces. La última cuando la echaron del piso que ocupó durante más de tres años. Ahora viven en menos de 20 metros cuadrados en un hostal de Badalona, con el sueldo de 1.080 euros que recibe ella por un trabajo en una residencia de personas mayores. Él trabajó en negro pero tuvo que dejarlo cuando llegó la inspección. Sigue esperando los papeles. No les dejan ni inscribirse en la Mesa de Emergencia habitacional por haber vivido en el pasado como ocupas.

El paro añade dolor

Lo saben bien los investigadores de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que en un estudio constatan que las mujeres en riesgo de quedarse sin vivienda por un desahucio y que no disponen de un empleo sufren cuatro veces más problemas de salud mental que las que, al menos, disponen de una ocupación. El estudio certifica que en una situación de riesgo de perder la vivienda, las mujeres sufren más problemas de salud que los hombres.

La soledad, otra pandemia

Y si existe un factor que provoca malestar emocional, y es claramente una condición de nuestra sociedad, es la soledad no deseada que sufren muchas personas mayores. "La estructura, la función y la calidad de las relaciones humanas ha sido un factor subestimado", ha denunciado en una ponencia la investigadora social Elisa Sala.

"Las conexiones sociales, tocarnos, abrazarnos, besarnos, generan oxitocina, endorfinas, generan salud, y las relaciones saludables son canalizadoras del estrés, porque cuando congeniamos con relaciones genuinas, de amistad, de amor, de comunidad, vecinales, nos alegramos", defiende Sala. A eso hay que añadir que la soledad está relacionada con la ausencia de un propósito vital.