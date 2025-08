Marian Rojas, psiquiatra, sobre las mentiras: "Educar en la verdad, practicar la verdad y vivir desde la verdad es una forma de autocuidado emocional"

La psiquiatra Marian Rojas es una de las expertas en salud mental más reconocidas del panorama actual. Con más de 4 millones de seguidores en Instagram, la médico ayuda a los padres con consejos de educación.

Marian Rojas recuerda que aunque "todos nacemos con instinto de supervivencia", si alguien vive en modo de alerta constante por un entorno que no le hace sentir seguro y le obliga a pensar que "tiene que sobrevivir", esa persona busca "protegerse, aunque sea mintiendo".

"Mentir no siempre parte de la maldad", afirma la psiquiatra. Puede ser la última opción por "miedo al juicio, al rechazo, al castigo… Por no sentirnos suficientes. Por intentar encajar en un entorno que no valida lo que somos de verdad".

Lo peligroso es cuando esta mentira se convierte en un hábito, porque "desconecta a la persona de sí misma y de su realidad" y puede derivar en depresión, enfermedades psicosomáticas, crisis de identidad o ruptura de vínculos. "Todas las adicciones tienen un componente de mentira", afirma la psiquiatra.

Marian rojas recuerda que "educar en la verdad, practicar la verdad y vivir desde la verdad es una forma de autocuidado emocional. Y también una forma de proteger nuestra salud mental a largo plazo".