Jordi Segués, consultor, avisa sobre esta estrategia de manipulación: "Para que sepas detectarla y te protejas"

La manipulación psicológica contamina muchas relaciones sociales. Ocurre cuando una persona influye e intenta ejercer el control sobre una persona con acciones de distorsión mental y explotación emocional para así obtener cierto beneficio u objetivo. Una relación con un claro ganador y un perdedor, al que se puede considerar víctima.

Jordi Segués, consultor y mentor de marketing y negocios online, ha explicado en su TikTok (@thejordisegues), donde acumula casi tres millones de seguidores, una técnica de manipulación que "funciona muy bien". "Si te la doy no es para que la uses, es para que sepas detectarla y protegerte", advierte.

La ilusión de la elección

Introduce Segués la llamada ilusión de la elección. "Si alguien te deja elegir entre A o B, tu cerebro queda configurado para considerar únicamente esas dos opciones. Aunque potencialmente quizás también exista una opción C, D o incluso no elegir nada", explica.

Esta técnica, cuenta, la suelen utilizar muchos padres con sus hijos. "Cuando vas a salir y quieres que tu hijo se ponga los zapatos en lugar de decirle que se ponga los zapatos le preguntas si prefiere los rojos o los azules. Y ahí el niño toma una decisión y se pone los que él ha elegido".

Pero lo cierto es que esta técnica "también funciona muy bien con los adultos". "Si quieres ir a un restaurante y sabes que no os vais a poner de acuerdo puedes decirle a tu pareja. Hoy eliges tú el restaurante, qué prefieres, italiano o mexicano. Aunque esas dos opciones son las que a ti te apetecen". En los negocios también se utilizan estas técnicas.

En las relaciones sociales, hay límites que los demás no deben traspasar y no debes sentirte mal por dejarlos claros y defenderlos. Muchas veces, uno no se da cuenta de que está siendo manipulado hasta que ya se ve atrapado en una relación así. Esto se debe a que la manipulación se suele camuflar bajo una apariencia de cuidado, preocupación o amor, aunque acaben limitando y lastimando la autoestima de la víctima.