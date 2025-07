Lo que aprendí como psicólogo al ver a una madre decirle "cállate" a su hijo en el metro

Era un trayecto común en el metro, una escena como tantas otras, pero quedó grabada en mi memoria. Una madre, visiblemente agotada, le dijo a su hijo pequeño que "se callara". El niño, que hablaba con entusiasmo infantil sobre lo que veía por la ventana, se detuvo en seco. Su expresión cambó y la energía lúdica que lo envolvía se apagó. Como psicólogo, no puedo evitar leer estas situaciones desde el prisma de lo emocional y lo vincular.

No se trata de juzgar a la madre, sino de comprender qué ocurre cuando una palabra, aparentemente simple, genera un impacto emocional tan fuerte. "Cállate" no es solo un imperativo: es una interrupción abrupta del vínculo, una desautorización del deseo de expresarse. En ese momento, el niño aprende que su voz puede ser molesta, que sus palabras no siempre tienen lugar.

Esto no significa que haya que validar cualquier comportamiento infantil sin límites. Pero hay formas de contener sin anular. Una cosa es redirigir, otra muy distinta es silenciar. Esa escena, aunque breve, es un espejo de cómo se transmite la idea de que algunas emociones, palabras o necesidades son inadecuadas. Y eso deja huella.

Crianza, agotamiento y comunicación emocional

Criar no es una tarea sencilla. Quien haya cuidado a un niño o una niña sabe que hay momentos de cansancio extremo, de saturación mental, de frustración acumulada. Las madres y padres también necesitan ser comprendidos, no exigidos desde una perfección imposible. Pero entender esto no implica negar el impacto que nuestras palabras pueden tener.

La comunicación entre personas adultas y criaturas está mediada por una asimetría fundamental: una tiene el poder, la otra lo aprende. La madre del metro, quizá sin quererlo, enseñó que la expresión puede ser inoportuna, que hay momentos en los que la voz infantil debe ser acallada por el bien del orden o la tranquilidad. El niño aprendió que su espontaneidad tenía un límite abrupto.

Desde la psicología del desarrollo sabemos que las experiencias repetidas moldean el autoconcepto. Si a lo largo del tiempo, una niña o un niño recibe mensajes de que su expresión es excesiva, que hablar mucho es "molestar", o que emocionar es "hacer escándalo", es probable que interiorice la idea de que debe controlar o esconder lo que siente. La inhibición emocional no nace espontáneamente, se aprende en el contacto.

Por eso, es importante pensar la crianza como un espacio de comunicación afectiva, no solo de control conductual. La forma en que decimos las cosas construye el clima emocional del vínculo. Decir "cállate" puede parecer inofensivo en un contexto puntual, pero su repetición sistemática puede configurar una narrativa interior que se mantenga durante toda la vida.

Aprendizajes sobre el valor de la palabra en la infancia

Lo que vi ese día en el metro me hizo repensar muchas cosas. Como psicólogo, suelo trabajar con personas adultas que, en terapia, cuentan cómo en su infancia fueron silenciadas, desautorizadas o invisibilizadas. Algunas recuerdan con nitidez esas veces en que se les dijo que no hablaran, que no interrumpieran, que no lloraran en público. Otras simplemente arrastran un sentimiento difuso de que expresarse era riesgoso o inconveniente.

Esas experiencias dejan secuelas emocionales. Aprender a no molestar, a no alzar la voz, a no opinar, puede convertirse en una estrategia para sobrevivir a un entorno que no escucha o que castiga la expresión emocional. Y luego, en la adultez, cuesta mucho desarmar esos aprendizajes.

Las niñas y niños necesitan ser escuchados, no solo por lo que dicen, sino porque al hacerlo se sienten reconocidos. Hablar no es solo comunicar, es existir ante otro. Cuando se les responde con silencio, burla o negación, aprenden que hay partes de sí que no tienen cabida. Esto puede derivar en inseguridad, baja autoestima o dificultades en la comunicación emocional.

No se trata de dramatizar cada palabra, sino de entender su peso en el contexto de la infancia. Hay frases que, por su repetición o su carga afectiva, se quedan grabadas mucho más de lo que creemos. Decir "cállate" en un momento de tensión puede ser comprensible, pero si se vuelve habitual, se convierte en un guion emocional que moldea la forma en que una persona se ve a sí misma.

Cómo construir una comunicación más respetuosa desde la infancia

La escena del metro no me dejó una conclusión cerrada, sino preguntas. ¿Cómo podemos acompañar el crecimiento emocional de las niñas y niños sin recurrir al silenciamiento? ¿Qué alternativas tenemos para nombrar los límites sin cancelar la expresión?

Una comunicación más respetuosa parte de validar la experiencia emocional del otro. En lugar de "cállate", podemos decir: "entiendo que estás emocionado, pero necesito silencio ahora". Esto transmite el mismo límite, pero con un reconocimiento afectivo. Enseña que se puede expresar, pero también que hay momentos y formas adecuadas para hacerlo.

También implica desarrollar nuestra propia regulación emocional como personas adultas. Muchas veces el "cállate" no surge del contenido de lo que se dice, sino del agotamiento, del estrés, del no saber cómo manejar una situación. Por eso, trabajar en nuestra propia inteligencia emocional es una forma indirecta de cuidar la de quienes acompañamos.

Educar en la palabra también es educar en el afecto. Si enseñamos a nombrar lo que se siente, a pedir con respeto, a poner palabras al conflicto, estamos sembrando herramientas que servirán para toda la vida. Y eso empieza con gestos simples: mirar a los ojos, responder con presencia, mostrar que lo que el otro o la otra dice tiene valor.

Cambiar el "cállate" por un "hablemos luego", o por un "necesito un poco de silencio", puede parecer un detalle menor. Pero en realidad, es un cambio profundo en la forma de entender el vínculo. Es pasar del mandato al encuentro, del control al reconocimiento. Es enseñar que la palabra no debe ser temida, sino cuidada.

Una escena cotidiana que revela mucho más

Lo que vi en el metro fue apenas un instante, pero habló de muchas cosas. Me hizo pensar en cómo se siembran, desde muy temprano, las ideas que tenemos sobre nuestro derecho a hablar, a sentir, a expresarnos. Y en cómo esas pequeñas semillas pueden florecer en confianza o marchitarse en inseguridad.

Como psicólogo, sigo creyendo que el cambio social empieza en los vínculos cotidianos. En la forma en que hablamos, miramos y escuchamos a quienes nos rodean. Especialmente a quienes están creciendo. Porque cada palabra que decimos no solo comunica, también construye.

La infancia necesita espacios donde la palabra sea bienvenida, no reprimida. Donde expresarse no sea motivo de silencio, sino de encuentro. Y eso no se logra con grandes discursos, sino con pequeños gestos diarios: una respuesta amable, una explicación paciente, una escucha atenta.

El "cállate" puede parecer inofensivo, pero a veces basta una sola palabra para enseñar miedo o confianza. Ojalá sepamos elegir bien. Ojalá sigamos aprendiendo a acompañar con palabras que cuiden, que incluyan, que den voz. Porque, al final, aprender a hablar también es aprender a vivir.

* Ángel Rull, psicólogo.