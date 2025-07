Lo que Sonya Renee Taylor nos enseña para poder amar nuestro cuerpo

Amar el propio cuerpo puede parecer una tarea simple, incluso instintiva. Sin embargo, en una sociedad que nos ha enseñado a verlo como un problema, un proyecto pendiente o una meta inalcanzable, se convierte en un acto profundamente revolucionario. La forma en que aprendemos a mirar, juzgar o valorar nuestro cuerpo está condicionada por mensajes sociales que promueven la vergüenza, la comparación y la autoexigencia.

Desde edades tempranas se nos inculca la idea de que nuestros cuerpos deben cumplir ciertos requisitos para ser "aceptables": tallas específicas, tonos de piel determinados, capacidades normativas y expresiones género-conformes. Esta visión limitada genera una relación tóxica con el cuerpo, que se percibe como una barrera en lugar de como un hogar. Nos enseñan a vincular nuestro valor personal con la estética, y no con nuestras capacidades, deseos o historias.

Cambiar esta relación implica mucho más que aprender a decirse frases positivas frente al espejo. Requiere cuestionar la estructura misma que nos enseñó a odiarnos. Requiere entender que el cuerpo no necesita ser perdonado ni corregido, porque nunca fue un error. Amar el cuerpo es reclamar el derecho a existir sin pedir disculpas. Es, además, un proceso continuo, no una meta definitiva. Es un camino de desaprendizaje y reconstrucción personal que implica paciencia, compasión y compromiso.

La vergüenza corporal como mecanismo de control

El malestar corporal no es una vivencia aislada, sino un fenómeno estructural. La vergüenza que sentimos hacia nuestro cuerpo ha sido cuidadosamente cultivada por sistemas que se benefician de nuestra inseguridad. La industria de la belleza, el mercado de las dietas, ciertos discursos médicos y los estereotipos mediáticos construyen y refuerzan la idea de que hay un solo tipo de cuerpo deseable. La publicidad y los medios masivos reproducen una imagen corporal inalcanzable que, paradójicamente, sirve para alimentar un ciclo de consumo sin fin.

Esta vergüenza no solo genera malestar individual, sino que también funciona como una herramienta de control social. Personas ocupadas en odiar sus cuerpos tienden a replegarse, a ceder espacio, a no reclamar sus derechos. El autocastigo corporal perpetúa una forma de obediencia emocional que limita la capacidad de acción y expresión. Es más fácil controlar a quien se siente inadecuado o inadecuada, a quien no se siente con el derecho de ocupar espacio o levantar la voz.

Por eso, resignificar la relación con el cuerpo es también una cuestión política. No se trata solo de autoestima, sino de justicia corporal. El amor propio no es una estrategia individual para sentirse mejor, sino un acto colectivo que cuestiona la norma y exige la dignidad de todos los cuerpos, sin jerarquías ni condiciones. No podemos hablar de salud mental sin considerar el peso que tiene la opresión estética sobre la forma en que las personas se relacionan consigo mismas.

Siete enseñanzas de Sonya Renee Taylor para poder amar nuestro cuerpo

Las enseñanzas que invitan a amar el cuerpo no son un consuelo superficial, sino una revolución profunda. Porque cuando dejamos de pedir disculpas por existir en nuestro cuerpo tal como es, abrimos espacio para una vida más plena, más libre y más justa para todas y todos. Amar el cuerpo es, al fin y al cabo, una declaración política de humanidad compartida.

Estas son las enseñanzas de Sonya Renee Taylor para poder amar nuestro cuerpo:

1. Nuestro cuerpo no es una disculpa

No tenemos que justificar nuestra existencia corporal ante nadie. No hay error que corregir, ni defecto que ocultar. El cuerpo merece respeto simplemente porque existe. Y ese respeto no depende del tamaño, de la edad, ni de su funcionalidad.

2. La autocompasión es una forma de resistencia

Tratarse con amabilidad y cuidado no es un lujo ni una debilidad, sino una decisión valiente en un mundo que se alimenta de la inseguridad. La autocompasión interrumpe el ciclo de la autoexigencia destructiva. Nos permite reconocer que el sufrimiento compartido es parte de lo humano y que merecemos alivio, no castigo.

3. La belleza no es un criterio universal

Lo que se considera bello está condicionado por factores históricos, culturales y económicos. Reconocer esta construcción permite liberarse de ideales imposibles y valorar la diversidad corporal. Entender que no existe un solo estándar abre la posibilidad de encontrar belleza en lo diverso, lo único y lo auténtico.

4. La dignidad corporal es un derecho

Todas las personas, sin importar su forma, tamaño, color o capacidad, merecen vivir sin ser juzgadas ni violentadas por su apariencia. Amar el cuerpo es exigir un trato justo y respetuoso. La dignidad no debe ganarse: debe ser garantizada. Es un principio ético, no una recompensa condicional.

5. No hay cuerpos más válidos que otros

Jerarquizar los cuerpos crea exclusión y sufrimiento. Reconocer la igualdad radical de todos los cuerpos es un paso imprescindible para una sociedad más justa. La validación debe dejar de estar ligada a la conformidad con un ideal, y empezar a basarse en la humanidad compartida.

6. El cuerpo es un instrumento, no un ornamento

Su valor no reside en cómo se ve, sino en lo que permite hacer, sentir, construir y compartir. Esta mirada funcional y afectiva transforma la forma de habitarlo. Nos invita a valorar la experiencia vivida, el movimiento, el placer y la conexión, más allá de la imagen.

7. La transformación empieza desde dentro

Cambiar la relación con el cuerpo implica trabajo interno, pero también colectivo. Requiere crear entornos donde todos los cuerpos sean reconocidos, no como excepciones, sino como norma. Invertir en educación corporal, en representación diversa y en espacios seguros es parte del cambio que necesitamos.

La radicalidad del amor corporal en una cultura de odio

En una sociedad que se beneficia de nuestra inseguridad, amar el cuerpo es un acto radical. No se trata de negar el malestar o de fingir una aceptación plena todos los días, sino de sostener un compromiso constante con una visión más amorosa, realista y justa de nuestro cuerpo. El amor corporal no es un eslogan vacío, sino una práctica cotidiana que requiere conciencia y persistencia.

El amor corporal también implica revisar nuestros propios prejuicios hacia los cuerpos ajenos. La gordofobia, el racismo estético, el capacitismo y otras formas de discriminación corporal están profundamente internalizadas. Amar el cuerpo es también desactivar esos mecanismos, cuestionar lo aprendido y comprometerse con una mirada más inclusiva. Esto implica reconocer el privilegio corporal y trabajar activamente para no reproducir opresiones.

A veces, amar el cuerpo es simplemente dejar de odiarlo. Dejar de pelear con él cada vez que nos miramos al espejo. Dejar de castigarlo con dietas extremas, silencios impuestos o exigencias inhumanas. Esa renuncia al castigo es, en sí misma, una forma poderosa de amor. También es fundamental aprender a sostenerse en los días difíciles, cuando la inseguridad reaparece, sin juzgarse ni rendirse.

Amar el cuerpo también significa reconocer que no hay un solo camino válido. Para algunas personas será un proceso interno; para otras, tendrá que ver con la expresión estética, la ropa, el arte, el movimiento, el placer. Todas las formas de reconciliación son legítimas si nos acercan al bienestar.

El cuerpo merece respeto, no redención

Amar el cuerpo no es un destino final ni un estado permanente, sino una práctica diaria. Es una elección que se renueva cada vez que decidimos tratarnos con respeto, que elegimos lo que nos nutre por encima de lo que nos castiga, que rechazamos los mandatos imposibles y nos permitimos simplemente ser. Es un proceso que se entrelaza con la salud mental, con la identidad, con el sentido de pertenencia.

El cuerpo no necesita ser salvado, transformado o embellecido para merecer valor. Necesita ser escuchado, honrado y sostenido. Y esa tarea no es individual: requiere una comunidad que sostenga, que celebre la diversidad y que rechace los discursos que jerarquizan y excluyen. La transformación cultural empieza cuando decidimos que todos los cuerpos tienen un lugar, una voz y un valor.

* Ángel Rull, psicólogo.