Zara Díaz, psicóloga: "Ir al psicólogo tiene que ser tan normal como ir a la peluquería"

Estudió Psicología en la Universidad de Oviedo, donde se licenció en 2010. Desde entonces, no ha dejado de formarme. El último curso que ha realizado ha sido en junio sobre intervención en pacientes oncológicos y acaba de inscribirse en otro sobre trastornos de la personalidad. Zara Díaz ejerce como psicóloga en Llanera desde 2015, aunque hace tres años decidió abrir su propia consulta en Lugo. "Empecé en un pequeño despacho dentro de mi antigua vivienda. Con el tiempo, la demanda creció y no podía abarcarla yo sola. Me veía obligada a derivar muchos casos y fue entonces cuando decidí ampliar para dar respuesta a todas las personas que buscaban ayuda psicológica en la zona", recuerda Díaz.

La inspiración por llevar a cabo su proyecto le viene desde la infancia, desde que tenía doce años. "Cuando tienes tan clara una profesión y unos padres que te apoyan a estudiar algo que en aquel momento no tenía apenas salidas, las ideas van surgiendo de manera natural. Nunca ha sido nada premeditado tener una clínica tan grande aquí en Llanera, pero las circunstancias y el tiempo fueron llevando a ello", apunta la joven.

Zara Díaz optó por continuar ejerciendo en Lugo debido a la ubicación de su consulta. "Estamos cerca del tren y hay facilidad para aparcar, lo que permite que también vengan pacientes de otros puntos de Asturias". Actualmente, su centro cuenta con un equipo de cinco psicólogos colaboradores, lo que le permite, además de continuar realizando terapias individuales, "dedicar más tiempo a mi formación continua y a impartir talleres y charlas", explica.

Normalizar el cuidado psicológico

La psicóloga añade, además, que la motivación para seguir en Llanera llegó, en gran medida, "porque es mi hogar desde los nueve años, mis padres siguen viviendo aquí y mi red social está en esta zona y alrededores". "Por otro lado, me ilusionaba la idea de contribuir a la normalización del cuidado psicológico. Cuando empecé, todavía existían muchos prejuicios respecto a ir al psicólogo. Pensé que para que las personas lo vivieran como algo natural, el primer paso era acercar geográficamente la terapia, hacerla más accesible", subraya. Así, su objetivo se centró en que "acudir al psicólogo se viera como una forma de autocuidado, igual que ir al fisioterapeuta o a la peluquería".

En este sentido, y aunque la psicología en un entorno rural continúa siendo en gran medida una desconocida, Zara Díaz asegura que "en Llanera esa barrera ya está superada, pues cada vez más personas acuden a terapia sin reparos, y muchas lo comparten abiertamente". "Esto es más visible en la población joven, ya con las personas mayores aún queda camino por recorrer", detalla.

Actualmente, la psicóloga está preparando una colaboración con un centro de entrenamiento físico para diseñar intervenciones integrales que aborden el bienestar de forma global, combinando salud emocional, ejercicio físico y alimentación. "Además, el próximo mes de octubre impartiré un taller de autoestima para adolescentes en colaboración con el Ayuntamiento de Llanera, y también participaré en un programa formativo sobre bienestar emocional dirigido a familias y profesorado realizando charlas en distintos colegios de Asturias, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología", avanza Díaz.

Por si esto no fuera suficiente, la profesional asegura que va a continuar con el taller de salud emocional para mayores de 50 años. "Cuando algo te apasiona, es muy difícil parar", concluye.