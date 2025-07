Esto es lo que he aprendido como psicólogo acompañando a personas trans en consulta

La experiencia de acompañar a personas trans en consulta es, para quien la ejerce con sensibilidad y formación, una oportunidad constante de revisión personal y crecimiento profesional. Como psicólogo, he aprendido que es imprescindible confrontar mis propios esquemas previos, muchos de ellos heredados por una cultura cisnormativa, para poder ofrecer un espacio seguro, respetuoso y validante.

Este proceso no comienza ni termina con la lectura de manuales clínicos o artículos académicos. Se construye escuchando, observando y, sobre todo, permitiendo que las experiencias narradas por las personas trans transformen la mirada con la que una o uno se aproxima a su vivencia. No se trata de entender "todo sobre lo trans", sino de aprender a no suponer, a preguntar con humildad y a acompañar sin imponer categorías.

En consulta, muchas personas trans llegan con un bagaje de vivencias marcadas por la patologización, la incomprensión o la invisibilización. Esto genera un contexto en el que no solo se busca apoyo psicológico, sino también reparación simbólica. Quien escucha debe saber que cada palabra importa, y que el lenguaje puede ser tanto un puente como una barrera.

La diversidad de las vivencias trans: romper con las narrativas únicas

Una de las lecciones más potentes que he interiorizado es que no existe una sola manera de ser trans. La diversidad de trayectorias, expresiones y tiempos de autodefinición es tan amplia como las personas que acompañamos. Pretender agrupar bajo un mismo relato todas estas vivencias no solo es reduccionista, sino profundamente injusto.

Algunas personas trans llegan a consulta en medio de procesos de transición social o médica; otras, en cambio, ni se lo plantean o han optado por caminos muy distintos. Algunas desean compartir su vivencia con su entorno de forma inmediata; otras, prefieren espacios de confidencialidad. Todas estas opciones son válidas, y nuestro rol no es dirigirlas, sino sostenerlas y reconocer su autonomía.

Además, no hay una relación causal entre ser trans y experimentar malestar emocional. Muchas veces, los motivos de consulta tienen que ver con problemáticas comunes a cualquier persona: ansiedad, duelo, relación con la familia, autoestima, etc. Sin embargo, lo trans aparece como un contexto que, a menudo, ha sido socialmente tensionado. Por eso, es crucial no reducir la intervención psicológica a la identidad de género, sino integrarla como parte del conjunto de la vida de la persona.

Lo que he aprendido como psicólogo acompañando a personas trans en consulta

Lo más importante que he aprendido no está en los manuales, sino en las historias compartidas en el espacio terapéutico. Historias de valentía, de autodefinición, de resistencia frente a un mundo que muchas veces no está preparado para recibirlas. Acompañarlas es un privilegio y una responsabilidad que me recuerda, día a día, por qué elegí esta profesión.

Estas son algunas de las enseñanzas fundamentales que he incorporado como psicólogo al trabajar con personas trans:

1. He aprendido que escuchar sin expectativas es un arte

No se trata de buscar confirmaciones teóricas, sino de abrirse genuinamente a la experiencia del otro o la otra. Cada historia tiene un valor único, y aprender a acompañar sin invadir es un ejercicio de respeto constante.

2. El lenguaje inclusivo no es una "corrección política" sino una herramienta terapéutica

Nombrar bien a la persona, usar sus pronombres, y hablar desde el reconocimiento es, en muchos casos, la base para que se genere un vínculo clínico honesto y reparador.

3. He comprendido que muchas personas trans cargan con historias de trauma, rechazo y aislamiento que deben ser abordadas con una sensibilidad interseccional

Es decir, no solo desde la psicología, sino entendiendo cómo se entrecruzan factores como la clase social, la racialización, el capacitismo o el lugar de residencia.

4. He aprendido a no asumir

No asumir que una persona quiere hacer una transición médica. No asumir que ya ha hecho un camino introspectivo largo. No asumir que está en conflicto con su entorno. Cada realidad es única, y solo puede conocerse desde la escucha activa.

5. Me he dado cuenta de que la salud mental de las personas trans mejora considerablemente cuando sienten apoyo social y validación

El aislamiento impuesto por una sociedad que no comprende, o que juzga, genera consecuencias psíquicas profundas. Por eso, parte del trabajo terapéutico implica acompañar procesos de fortalecimiento personal y de reconexión con redes afectivas.

6. He comprendido que la psicología no puede seguir siendo ciega a la realidad trans

La formación profesional debe incorporar contenidos que visibilicen esta población y que desarmen los estereotipos que tanto daño han hecho. No es un tema "de especialización", es una cuestión de ética profesional.

Más allá del respeto

Acompañar a personas trans desde la psicología implica mucho más que no discriminar. Exige una postura activa: formarse de manera constante, revisar los propios marcos teóricos, y comprometerse con una práctica afirmativa del género. Esto significa crear espacios donde las personas puedan explorar su identidad libremente, sin presiones ni expectativas.

La psicología afirmativa no es una corriente o una moda, sino una necesidad clínica y ética. Incluye aspectos como respetar el relato subjetivo sin intentar encajarlo en diagnósticos preestablecidos, evitar suposiciones sobre lo que significa ser trans, y comprender que cada proceso es único. También significa conocer los marcos legales y sanitarios que afectan a las personas trans, para poder ofrecer una orientación contextualizada.

Esta perspectiva exige, además, una revisión de nuestros prejuicios inconscientes. La formación académica tradicional muchas veces ha omitido o patologizado las identidades trans. Por eso, formarse de manera autodidacta, escuchar a las propias personas trans y colaborar con profesionales que comparten esta sensibilidad se convierte en parte del compromiso profesional.

Lo que me han enseñado quienes acompaño

Acompañar a personas trans en consulta ha transformado profundamente mi manera de ejercer la psicología. Me ha enseñado a escuchar sin filtros, a desaprender lo aprendido, y a sostener sin condicionar. Me ha confrontado con mis propios prejuicios, y me ha impulsado a buscar constantemente una práctica más ética, inclusiva y sensible.

Como psicólogos y psicólogas, estamos llamados a construir espacios donde todas las personas, sin importar su identidad de género, puedan ser escuchadas con respeto, dignidad y sin condiciones. Ese es, al fin y al cabo, el corazón de nuestra práctica: escuchar para comprender, y comprender para acompañar.

* Ángel Rull, psicólogo.