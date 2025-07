Laura López Granell, poeta: "La poesía no me cura, pero me salva"

Laura López Granell (Barcelona, 1968) no solo es poeta, correctora, asesora, licenciada en Filología Catalana... es una persona con una gran capacidad didáctica, y de ahí sus clases en el Ateneu Barcelonès y en múltiples talleres para todas las edades. Escribe desde niña y reflexiona en esta entrevista sobre el poder de un poema para ayudar a ordenar sentimientos, tanto en quien lo escribe como en quien lo lee.

-Se habla a veces de la poesía como una curación para el alma, para la salud mental... ¿Qué opinas al respecto?

-Esto de curar es un poco peligroso. La poesía no cura. A veces digo que no me cura, pero me salva. La poesía aparece en momentos de vulnerabilidad, gente que escribe después de la primera pérdida o tras el primer enamoramiento... [José] Corredor Matheos dice 'todo poema nace del asombro'. El asombro no es exactamente sorpresa, es algo que te maravilla, que no entiendes del todo. La vida es primero, te da un golpe y se lo devuelves casi en defensa propia.

-Se trata de una utilidad diferente...

-Es la utilidad de lo inútil, de no productividad, de pensarte a ti mismo... Te salva de situaciones, de momentos... de pensamientos intrusos. Yo a veces busco el poema que me sirva. Empiezo a abrir libros y siempre encuentro un poema que me saca de donde estoy.

-Se podría escribir un listado de poemas para cada situación...

-Sí, incluso porque te saca de ti mismo. Billy Collins hizo un libro llamado 365, que era una selección de poemas que se leían en las escuelas, uno al día. Era el mero hecho de leerlos, como quien hace una meditación por la mañana.

La gente que se dedica al arte necesita una herramienta adaptativa porque la vida les hace daño

-Para escribir hace falta una mirada consciente, ¿no?

-[Joan] Brossa decía que el poeta no era quien hacía libros sino quien se sabía mantener en un estado receptivo permanente. Él decía: voy por la calle, pasa una mujer con un vestido blanco, cae una hoja de un árbol y ya tengo el poema en marcha. No necesito estimulantes porque todo me estimula. Pero esto significa ir siempre abierto, en estado receptivo. Las primeras veces no eres consciente de ello, la vida te pisa fuerte y reaccionas. Pero después te das cuenta de que, en el fondo, solo es necesario mirar, porque están pasando cosas continuamente. La gente que se dedica al arte necesita una herramienta adaptativa porque la vida les hace daño.

Laura López Granell en la librería Nollegiu de Poblenou, antes de la entrevista. / Zowy Voeten / EPC

-Hay una cierta tesis según la cual para escribir hay que haber pasado por el lado oscuro ¿Qué opinas?

-Debes estar conectado con lo que escribes, no puedes pretender que el lector esté en ello si tú no estás. En estos casos la conexión está garantizada por una necesidad, te va la vida. Clara Peya dice que necesita la música y que convierte la disonancia en consonancia, y esto es sanador. Comienzas un poema muy jodido y después estás igual de jodido pero tienes un poema que te gusta y hay una cierta satisfacción. Has ordenado algo, has tomado distancia, lo has puesto en un folio, lo has dicho en voz alta... Pero no es necesario ni imprescindible estar en el lado oscuro.

-Puede tener un cierto riesgo mitificar esto, verlo como algo sexy, porque los problemas de salud mental no son nada agradables...

-No. Lo que pasa es que el sufrimiento forma parte de la vida humana y todo el mundo está en contacto con ello. Mucha gente puede escribir desde el sufrimiento. O el enamoramiento, la pasión... Y necesitan que, como decía Unamuno, pensar el sentimiento y sentir el pensamiento. Hay gente que me dice que quiere hacer poesía porque le interesan los sentimientos. Pues te tendrán que interesar los pensamientos porque el poema no es 'ay, ay, ay'. Leí un estudio que decía que sería muy bueno para los jóvenes escribir un poema al día, como quien por la mañana hace yoga o meditación.

Leí un estudio que decía que sería muy bueno para los jóvenes escribir un poema al día, como quien por la mañana hace yoga

-Hay muchos talleres sobre la utilidad de escribir poesía en personas con malestares emocionales o diagnósticos...

-Creo que como herramienta de vida, cuanta más gente la conozca y pueda usar, mejor. Evidentemente, todo ello no serán poesías. Pero es muy útil y muy asequible. Cuando voy a escuelas, les hago un ejercicio de cosas fotografiables: chimenea, papelera, pizarra... Y que pongan las palabras mágicas: 'me siento como...' Y recuerdo a un niño de sexto de primaria diciendo 'soy como una chimenea que saca humo y tristeza'.

Laura López Granell en la librería Nollegiu de Poblenou, antes de la entrevista. / Zowy Voeten / EPC

Y en una escuela, una niña dijo 'soy como un cementerio porque mi madre me quiere desde el cielo'. No había hablado de la muerte de su madre hasta ese momento. Entonces, jugando acabas diciendo lo que seguramente no dirías.

Una niña dijo 'soy como un cementerio porque mi madre me quiere desde el cielo'. No había hablado de la muerte de su madre hasta ese momento

-Se le da valor artístico al mero hecho de que quien lo ha escrito es alguien con un trastorno mental...

-No. Son dos cosas diferentes. Una, que todos puedan usar la escritura como herramienta sobre lo que le pasa. Otra es que cualquier arte transforma los materiales. Puedes trabajar con tus emociones pero no es abocar todo esto a la hoja, debemos reconstruir la emoción. El poema es emoción reconstruida. Debo transformar en ritmos e imágenes lo que me pasa.

-Para alguien que pasa por una depresión, en el inicio de la recuperación, ¿qué papel puede jugar la poesía?

-He estado en contacto con una persona que escribe que ha pasado por una depresión. Cuando empezó a estar mejor, salieron poemas. Y hay poesía como la de Mary Oliver muy luminosa. Yo he usado, literalmente, poemas. Hay poemas para cada situación.

He estado en contacto con una persona que escribe que ha pasado por una depresión. Cuando empezó a estar mejor, salieron poemas

-Muchas personas, tras salir de un problema de salud mental, dicen que valoran mucho más los detalles pequeños de la vida, un árbol delante de casa, afeitarse por la mañana...

-Y esta percepción se puede llevar al arte, fácilmente. Pero hay que estar abierto a los estímulos, dejarlos entrar, pensarlos. También significa que te puedes distanciar. Y la poesía te puede pensar desde la imagen.