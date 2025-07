El filósofo José Carlos Ruiz: "Tienes que vivir como piensas, porque de lo contrario acabarás pensando como vives"

A estas alturas a nadie se le escapa el impacto negativo que las redes sociales tienen en muchas ocasiones en nuestras vidas. Más allá de su potencial informativo o su capacidad para conectar personas, también pueden convertirse en una fuente constante de comparación, ansiedad y alienación.

Según recoge el Hospital Clínic de Barcelona, “la exposición constante a vidas aparentemente perfectas en las redes sociales puede llevar a sentimientos de inadecuación y depresión. Varios estudios han encontrado una correlación significativa entre el uso de múltiples plataformas de redes sociales y un aumento en los síntomas de depresión y ansiedad”.

Ante este panorama se han planteado respuestas desde distintos ángulos: la psicología, la educación, la neurociencia pero también desde la filosofía. Uno de los enfoques más sugerentes lo ha ofrecido el profesor y filósofo cordobés José Carlos Ruiz, investigador de la llamada Hipermodernidad, que ha intervenido recientemente en el espacio Aprendemos Juntos 2030, donde compartió una reflexión poderosa sobre cómo nos posicionamos ante este mundo saturado de estímulos.

“Hay que vivir como se piensa, porque de lo contrario acabarás pensando como se vive”

En su intervención centrada en el pensamiento crítico y el papel de las tecnologías en nuestra vida, José Carlos Ruiz lanzó una frase que resume su preocupación por la falta de criterio propio en la era digital: “Hay que vivir como se piensa, porque de lo contrario acabarás pensando como se vive.”

Esta idea es el núcleo de su planteamiento filosófico y educativo. Para él, lo esencial es pensar antes de vivir, es decir, tener un criterio propio, una jerarquía de ideas clara y bien asentada, antes de lanzarse a interactuar con un entorno que puede llegar a configurar nuestra identidad sin que nos demos cuenta.

"Primero tienes que pensar. Primero tienes que tener tus criterios claros, tienes que tener tu jerarquía de ideas bien asentada. Tienes que saber hacia dónde dirigirte. Sé coherente, ten claro ese proyecto y empieza a caminar". El problema, advierte, es que si no lo haces, si no piensas primero, tu manera de pensar va a estar configurada por el modo en el que vives.

Y el modo en el que vivimos hoy está, según él, marcado por una "turbotemporalidad que inunda todos los códigos narrativos de nuestra vida", donde el tiempo está "atomizado", "dislocado", y donde todo se mueve a una velocidad que impide el pensamiento profundo. En este contexto si uno no se detiene a reflexionar, termina adoptando sin filtro los valores, prioridades y discursos de la cultura dominante. Y esa cultura, según Ruiz, está cada vez más definida por el consumo, la prisa y la imagen.

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la relación que tenemos con Internet y las redes sociales. José Carlos Ruiz lo deja claro: "Cuando tú accedes a Internet con criterio, la red social e internet se ponen a tu disposición, y te dicen: '¿Qué necesitas? Aquí estamos'. Y lo utilizas como una herramienta de expansión de conocimiento." Pero lanza una advertencia muy clara sobre lo que ocurre cuando esto no es así: "¿Qué pasa si te acercas a Internet sin criterio? Si no has pensado, si no has jerarquizado. Pues si te acercas a una red social sin criterio, será la red social la que configure tu criterio. Es decir, tu pensamiento."

En un momento donde millones de personas se informan y se forman a través de algoritmos, Ruiz no duda en afirmar que "cada vez que se enciende la pantalla sin criterio, la pantalla te va configurando el criterio." Y este, sostiene, es uno de los grandes peligros que atraviesa la sociedad contemporánea: pensar como vivimos, y no vivir como pensamos.

Por eso, concluye, siempre que tiene la oportunidad de sembrar una semilla de pensamiento crítico, repite esa frase como una consigna: “hay que vivir como se piensa.”

José Carlos Ruiz, que lleva décadas dedicándose a la docencia (primero en secundaria y bachillerato, y desde hace diez años como profesor en la Universidad de Córdoba) apuesta por la filosofía como herramienta de resistencia y transformación personal en un entorno que premia lo inmediato y penaliza la profundidad. Ha escrito libros como El arte de pensar o Filosofía ante el desánimo, y en 2025 publicó su primera novela, Una mujer educada, donde continúa reflexionando, desde la narrativa, sobre la culpa, la sinceridad y la soledad.