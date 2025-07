Alberto Gallardo, psicólogo, revela la frase para dejar de discutir con tu pareja: "Resuelve el 99% de los problemas"

Las discusiones de pareja son una parte natural de cualquier relación, pero cuando se vuelven frecuentes o intensas, pueden afectar seriamente la convivencia y el bienestar emocional de ambos. Por contra, si se hacen de manera racional y constructiva pueden hacer que la relación mejore.

El psicólogo Alberto Gallardo ha compartido en Tiktok un truco para dejar de discutir con la pareja, asegurando que en su consulta pasan muchas personas con este problema y, con tan solo una frase, "resuelven el 99% de sus problemas de pareja". "Si tu pareja se enfada mucho contigo prueba esta frase y te prometo que nunca más volveréis a discutir", asegura.

"Imagínate que estas con tu pareja discutiendo porque le dijiste que ibas a tirar la basura y no has bajado. Entonces ella o él viene y te lo recrimina, te alza la voz, te grita, y te dice que por qué no lo has hecho y te reclama que tienes que tirar la basura", expone Gallardo.

Dos opciones

En este escenario hay dos opciones: la opción A; "enfrentarte y decirle que no tiene razón y que por qué grita tanto y que se enfada por una tontería y esto hace que entréis en una discusión y que en vez de acercaros y de solucionar la situación os desgasta más y más como pareja".

O la opción B; "decir esta frase: sí mi amor, lo voy a hacer. La abrazas de forma verdadera y vas a tirar la basura". Según Gallardo, "con esto el problema se va a resolver seguro porque los problemas no son normalmente reales, son problemas emocionales sobre cómo se siente la otra persona en base a no cumplir con tu palabra o con sus expectativas".

Este truco, afirma, es tan fácil que tan solo hay que "copiar y pegar" cada vez que tengas una discusión de pareja.