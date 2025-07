Alicia Molina, poeta: "Me he hecho muy amiga de la muerte"

La vida de Alicia Molina (Badalona, 1961) es de todo menos convencional. Al nacer la dieron por muerta, y a lo largo de sus primeros años la muerte estuvo presente por diversos motivos. Ha abrazado diversas vocaciones, desde la narración oral a las artes escénicas y también la poesía. Su trayectoria es en buena medida un aprendizaje sobre la vida... y la muerte, claro está. Publica el poemario 'Xarranca'

-Parece que usted tiene una relación intensa con la muerte...

-Por circunstancias, sí. Al nacer me dieron por muerta. Puedo racionalizar cómo esto te puede causar consecuencias que he trabajado durante toda mi vida. En un retiro, en un lugar donde el agua te llegaba a las rodillas, con un tubo de snorkel sumergías la cabeza. Decían que cuanto más tiempo sostengas el frío, es como si conectaras con diferentes memorias. Yo entré en pánico. Fue volver a nacer. Y en los años de terapia ha estado muy presente, la muerte.

-Luego hubo un incendio del que se salvó de milagro cuando tenía un año y medio... un intento de suicidio en la adolescencia... ¿Qué relación tiene ahora con la muerte?

-Me he hecho muy amiga de la muerte. La he ido comprendiendo, con los años. Ha sido como un juego: si la cosa no va bien, tengo esta salida. Y yo misma me he asustado. Tener hijos ha sido tener unas responsabilidades. Cuando tuve a mi primer hijo fue la primera cosa que pensé: olvídate de morir, olvídate de provocar el plan B. Has escogido la vida. Me miro la muerte como parte de la vida.

-¿Le da miedo?

-No, me da cierto apuro el cómo. Lo que da miedo no es la muerte, sino el cómo. La sociedad rechaza y aparta la muerte. Miramos hacia otro lado. He visto lo majestuosa que puede ser la muerte, y que hay alguna cosa más, no solo un cuerpo que se va deshaciendo.

-¿Cree que hay algo, después de la muerte?

-Sí, mi padre tuvo una experiencia después de la muerte. Y explicó lo que explican todas las personas en estos casos: la luz, el túnel, los que te esperan, la paz... Me hace más bien pensar que sí, que hay algo más.

-¿Escribir ha sido para usted un motivo para vivir?

-Han sido las raíces que me han dicho 'esto tiene sentido'. Escribir ha dado forma a mi hambre de saber. He querido siempre experimentar, conocer, comprender.

-¿Escribir puede ser una buena herramienta para la salud mental?

-Escribir y el arte, que están más cerca de lo intangible. A cada cual le sale de una manera. A mí me gusta mucho bailar. Lo que se ha mantenido en el tiempo ha sido escribir, desde los nueve años. Y de la misma manera que estar en silencio o andar por la naturaleza, o parar, esto de las artes escénicas sería equivalente. Y poder transformar la herida, la que sea. A mí me pasó con los cuentos: transformar algo que me hacía daño en una historia. Algo que duele puede transformarse en algo bonito.

-La poesía leída o escrita como herramienta sanadora...

-Para mí fue una manera de poder canalizar la vivencia de la pandemia. Iba todo el día contando sílabas. En la 'Xarranca' hay muchas capas de sanación.

-¿Le asignaron un diagnóstico, en algún momento?

-Con el tiempo, he visto que estaba fatal, pero se trata de no identificarse, no etiquetarse, que ahora necesitamos. Pecamos mucho de ello, del diagnóstico. Hay un exceso de etiquetas y de identificación con ellas, lo cual nos condiciona mucho.

-¿Considera que ha tenido suerte en la vida?

-Una vez escribí: tengo tantas ganas de vida que tiré adelante al nacer cuando me daban por muerte. Me he dicho a mí misma: lo que quiero es vivir, cuando toda la vida me había pensado que no tenía derecho a ello. A veces descubrimos cosas de nosotros mismos a través de la escritura u otras vías, pero hemos de tener la voluntad y el coraje de quererlo cambiar. Y de responsabilizarte con lo que vas descubriendo de ti. Porque para esto hemos venido: para saber quién somos.

-¿Qué papel pueden jugar en este proceso las artes escénicas?

-El arte en general y las artes escénicas en concreto pueden ser tremendamente sanadoras. Son lo que toca más el corazón, porque no pasa por tantos circuitos. Va directo.