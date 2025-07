La frase con la que puedes hacer que tu pareja se desenfade contigo, según el psicólogo Alberto Gallardo

Alberto Gallardo, psicólogo de profesión, cuelga en sus redes sociales vídeos donde habla sobre diferentes aspectos que nos pueden preocupar en el día a día.

En uno de ellos, habla de las relaciones amorosas y sus complejidades, puesto que no siempre todo es perfecto. En una de sus publicaciones más exitosas, da la fórmula para que se recupere de nuevo el buen ambiente entre la pareja en el caso de que se haya perdido.

Gallardo asegura que por su consulta pasan “infinidad de personas con este mismo problema” y que “el 99%” de los problemas los consiguen superar con un método muy sencillo.

La solución al enfado

Para entenderlo mejor, el psicólogo nos pone el ejemplo de que tu pareja está enfadada "porque le dijiste que ibas a bajar la basura y no la has bajado". Por este motivo, ella o él te lo recrimina alzándote la voz y preguntándote por qué no lo has hecho.

A partir de aquí, el profesional en salud mental te dice que tienes dos opciones: en primer lugar, decirle que no tiene razón, echándole en cara, además, que te grite y que se enfade por una tontería.

Pero, según Gallardo, esto no es la más adecuado, ya que acaba por desgastar a la pareja. Y por eso da una alternativa para desenfadarse.

La mejor vía para reconciliarse

El psicólogo dice que lo que tienes que hacer es pronunciar una simple frase cuando te suceda algo parecido: responder algo así como: “sí, mi amor, lo voy a hacer”, abrazarle “de forma verdadera” e ir a tirar la basura. Según él, esto sería lo más correcto.

Los problemas son emocionales

Y es que, si algo tiene claro Gallardo, es que este tipo de problemas tienen solución, ya que, tal y como afirma, “los problemas no son normalmente reales, son problemas emocionales sobre cómo se siente la otra persona en base a no cumplir con tu palabra o con sus expectativas”.

Es por este motivo por lo que el psicólogo anima a todos a intentar hacerlo para comprobar de primera mano que no hay que discutir por pequeñas cosas del día a día.