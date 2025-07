Esto es lo que significa callarse para evitar conflictos según la psicología

A menudo, muchas personas optan por no meterse en discusiones o no afrontar los conflictos de cara. Esto suele suceder para así evitar situaciones incómodas o difíciles. Algo que tiene efectos directos en nuestra salud mental, y de ello habla el psicólogo Luis Miguel Real Kotbani.

En una columna publicada en la revista online 'Ethic', explica las amenazas y peligros que suponen el silencio en situaciones tensas, incómodas o de conflicto. “Callarse no lo convierte a uno en maduro, sino en sumiso”.

Callarte te convierte en sumiso

Lejos de garantizar armonía, el silencio puede terminar por convertirse en una condena: "Una estrategia que empieza con la intención de preservar la paz, pero acaba anulando la voz y las necesidades personales".

El psicólogo explica en el artículo que das un mensaje peligroso a los demás: "Tus necesidades valen menos". Y allí es donde empieza el verdadero problema, explica Real: "Te acostumbras".

Real alerta de la amenaza que supone mantener el silencio en momentos donde no debes: "Cuando llevas demasiado tiempo callando, llega un punto en el que ya no sabes ni lo que quieres. Has vivido tanto en función de los demás que te has desconectado de ti. Te ignoras tú"

¿Cómo salir de la trampa del silencio?

Para ello, el psicólogo explica unos puntos a seguir para salir del silencio, siguiendo esta estrategia. Debes empezar con temas pequeños, donde dar una opinión no suponga ningún riesgo.

"Opina en una conversación, di lo que te apetece hacer en un plan, empieza a recuperar tu voz en situaciones de bajo riesgo". El siguiente paso es el de cambiar la mentalidad: "Decir lo que piensas no te hace conflictivo, te hace honesto".

El proceso sigue con aceptar que el conflicto es parte de la vida: "No todo el mundo tiene que estar de acuerdo contigo, y está bien que haya conversaciones incómodas", dice Real. "Aprender a gestionar los conflictos en lugar de evitarlos es lo que realmente te hace fuerte.

Otro punto a seguir es el observar cómo te sientes cuando hablas: "Aunque al principio te dé miedo, luego sentirás una gran liberación; cada vez será más fácil".

El último punto es rodéate de personas que respeten tu voz: "Si a alguien le incomoda que hables con sinceridad, el problema no es que hables, es que esa persona no sabe lidiar con la verdad" explica el psicólogo.

Cada vez que decides callarte para evitar un problema, te conviertes en el problema, dice Luis Miguel Real Kotbani: "El precio de no generar conflictos no es la tranquilidad: es la pérdida de tu propia esencia".