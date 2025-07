Rosa Rabbani, psicóloga, sobre la 'pillada' en el concierto de Coldplay: "Las parejas funcionan en pánico, con una inseguridad total"

Nunca una infidelidad se había retransmitido en directo para todo el mundo, nunca había tenido tanto eco ni se había hecho viral como la que ha protagonizado el ya ex directivo Andy Byron y su amante, responsable de recursos humanos de la empresa, pillados por una cámara en un concierto de Coldplay en Boston. Las consecuencias para él a nivel empresarial es que ha sido ya apartado de la firma. Pero ¿qué lección en términos psicológicos y de relaciones de pareja nos puede dar este caso? ¿Se le puede dar la vuelta a la situación?

Sobre la situación concreta de Byron, Rosa Rabbani, psicóloga y colaboradora de SanaMente, advierte de que "al principio estos casos generan un gran terremoto pero después, cuando pasan días y las aguas se calman y se puede hablar, muchísimas parejas deciden darse otra oportunidad".

Generar reflexión, repensar

Rabbani considera, además, que la vivencia mundialmente difundida puede llegar a ser útil si sirve para generar reflexión al respecto: "El tema de las infidelidades es importantísimo en las relaciones de pareja y ocasiones para poder repensar la perspectiva de los últimos años, no está de más". Se trata, añade, de una cuestión que se ha generalizado en la sociedad, la de la infidelidad.

Las infidelidades están tan a la orden del día, que las parejas funcionan en pánico, con una gran inseguridad Rosa Rabbani — Psicóloga

¿Qué es una infidelidad?

La psicóloga llama a pensar sobre qué es una infidelidad, si debe incluir o no sexo, si tiene más que ver con compartir intimidad o el mundo interior. Sería útil poder pensar en ello y a partir de ahí, en cuáles serían las consecuencias si se produjera en la pareja de cada cual. Existen dos extremos, detalla la psicóloga. Unos, que consideran que sería sin duda el final de la pareja, y otros que consideran, en el polo opuesto, que se puede abrir la relación y que cada miembro de la pareja pueda tener relaciones con otras personas.

Desde el punto de vista de la psicóloga, "en función de cómo entendamos la infidelidades, serán mas o menos asumibles o estaremos más o menos predispuestos a ser infieles, porque nuestra mirada sobre la vida es la que genera una predisposición u otra".

Los celos mal entendidos

El caso del CEO y de su amante puede dar pie, también, a hablar de los celos. "Ahora en la consulta se da por supuesto que se debe ser celoso, que es normal, que no pasa nada pero parece ser lo más común no querer que tu compañero hable con uno u otro, o con su ex... y para mí es una enfermedad gravísima", detalla Rabbani. "Esto tiene a ver con lo que ha pasado en este caso, porque las infidelidades están tan a la orden del día, que las parejas funcionan en pánico, con una inseguridad total, porque hay infidelidades por todas partes", reflexiona la psicóloga.

Se da por supuesto que se debe ser celoso, que es normal no querer que tu compañero hable con uno u otro, o con su ex Rosa Rabbani — Psicóloga

El efecto observación

La colaboradora de SanaMente añade que en el caso del CEO 'pillad', el efecto contagio, el efecto observación, es muy importante, porque "ante la cantidad de infidelidades crecientes, observar esto es un generador natural de inseguridad y de desconfianza, de decir 'a mí me puede pasar' o de 'si yo lo he hecho alguien me lo puede hacer a mí' o 'si este lo ha hecho a otra, me lo puede hacer a mí".

Relaciones que nacen de una infidelidad

Los profesionales reciben cada vez más en sus consultas a parejas que nacieron de la infidelidad de uno de los dos, o de ambos, y a partir de ahí se construye una relación. "Las toneladas de desconfianza y de inseguridad, en estos casos -apunta Rabbani- son enormes, porque en el día a día tienes que vivir con el miedo a que no hable con otro, y se genera una dinámica distorsionadora del funcionamiento de la relación de pareja".