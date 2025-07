Buenaventura del Charco, psicólogo: "Los médicos de cabecera están atendiendo a gente con ansiedad, con depresión..."

La preocupación por la salud mental está más en auge que nunca. Cada vez más se ha instaurado la idea de que la ayuda psicológica no es para nada algo raro y que cualquier persona la puede necesitar.

Sin embargo, en el sistema de salud público español hay menos psicólogos de los necesarios, por lo que el acceso a ellos es más complejo, hecho que lleva a que la calidad de la ayuda profesional sea peor que en otros países.

De ello habla el psicólogo Buenaventura del Charco en el canal de YouTube Libertad sin Deudas, un despacho de abogados expertos en cancelación de deudas y Ley de Segunda Oportunidad, y que en su perfil de Instagram cuenta a mediados de julio con más de mil seguidores.

Más ansiolíticos que nadie

La atención a la salud mental en el sistema nacional público es testimonial, explica Del Charco. Por ello tenemos pocos psicólogos, hecho que provoca que otros profesionales deban atender a pacientes con problemas psicológicos, algo que no les corresponde: "Los médicos de cabecera están atendiendo a gente con ansiedad, con depresión, con este tipo de problemas".

"España es el país donde se toman más ansiolíticos", explica el psicólogo. "Con 46 millones de habitantes, toma más que Estados Unidos o China, que son países que nos triplican o nos quintuplican en población".

¿Por qué sucede esto? Porque no hay profesionales, dice de Charco: "Esto no es una crítica al médico. El médico hace lo que puede, que es recetarte un ansiolítico, pero desde luego no es la atención que deberíamos tener".

Un brindis al sol

Este hecho es paradójico, ya que en España la salud es pública y, como apunta la periodista, en Estados Unidos prácticamente es "de lujo". Del Charco señala que, si ya la salud pública en general sufre problemas como las largas listas de espera y más recortes, es esperable que suceda con algo nuevo como la salud mental.

"Si por desgracia cosas muy consolidadas como la medicina van menguando, pues imagínate en cosas que no estaban instauradas como la psicología", denuncia el psicólogo. "Si no tenemos capacidad de mantener lo que había, no va a haber capacidad de instaurar cosas nuevas... o va a ser muy limitado".

El problema, señala, es que no sirve darle visibilidad a la salud mental y que se haya roto el estigma, si luego la gente no tiene acceso a una terapia: "Al final es un brindis al sol".