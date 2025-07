El cardiólogo Aurelio Rojas lo confirma: un trozo de este chocolate puede ayudarte a mejorar tu físico y salud

El chocolate negro ha dejado de ser un placer con culpa para convertirse, con respaldo científico, en uno de los alimentos más beneficiosos de la dieta moderna. Cuando supera el 70% de cacao, sus propiedades van mucho más allá del sabor: calma la ansiedad, protege el corazón, mejora la memoria y ayuda a regular el metabolismo.

El cacao es un aliado natural para el bienestar físico y emocional. Tomado con moderación, en su forma más pura y sin azúcares añadidos, tiene efectos reales sobre la salud metabólica, cognitiva y hormonal.

Ayuda a adelgazar, estabiliza el azúcar y reduce la grasa

El consumo diario de chocolate negro favorece la pérdida de peso. El cacao puro promueve la sensación de saciedad, regula las hormonas del apetito y reduce los antojos. Además, mejora la sensibilidad del organismo a la insulina, facilitando que el azúcar en sangre se transforme en energía en lugar de acumularse como grasa.

El cardiólogo Aurelio Rojas (@doctorrojass en TikTok) señala que “el cacao tiene un efecto metabólico directo, pues reduce la resistencia a la insulina, estabiliza la glucosa y disminuye el almacenamiento de grasa visceral. Todo eso impacta en la salud cardiovascular y en el peso”. También reduce el índice de masa corporal, lo que lo convierte en un alimento aliado para combatir el sobrepeso.

Fortalece el corazón y reduce la inflamación

Los antioxidantes del cacao actúan directamente sobre el sistema cardiovascular. Su consumo habitual reduce los niveles de colesterol LDL el denominado “colesterol malo” y aumenta los del HDL, considerado protector. También mejora el flujo sanguíneo, disminuye la presión arterial y reduce la inflamación.

“El cacao puro protege las arterias, relaja la musculatura vascular y mejora la circulación. Esto es especialmente beneficioso para personas con hipertensión leve o riesgo de enfermedad coronaria”, añade el Dr. Rojas.

Mejora el estado de ánimo, el sueño y la piel

El cacao negro tiene una potente acción neurológica. Estimula la producción de serotonina, endorfinas y dopamina, neurotransmisores que generan bienestar, reducen el estrés y ayudan a mantener el equilibrio emocional. También contiene anandamida, una molécula asociada a la sensación de felicidad.

Gracias a su alto contenido en magnesio, ayuda a regular el sueño y la temperatura corporal. A pesar de contener teobromina y cafeína en pequeñas dosis, no altera el descanso. Sino que actúa como un relajante natural. Además, su acción antioxidante mejora la elasticidad de la piel, previene el envejecimiento y combate el acné hormonal.

Beneficia la memoria, el ciclo menstrual y la microbiota

En el plano cognitivo, los flavonoides del cacao ejercen una función neuroprotectora. Mejoran la memoria, la concentración y la capacidad de aprendizaje. La epicatequina y la catequina han demostrado ser eficaces en la prevención del deterioro cognitivo, incluso en fases tempranas del Alzheimer.

En mujeres, el chocolate negro alivia los síntomas del síndrome premenstrual, gracias a su capacidad para reducir calambres, relajar la musculatura uterina y equilibrar el sistema hormonal. También estimula la microbiota intestinal saludable, gracias a su acción prebiótica.

¿Cuánto tomar y en qué forma?

Para beneficiarse de todas estas propiedades, los expertos recomiendan consumir entre 15 y 30 gramos al día. Esto equivale a una o dos onzas, o una cucharadita de cacao en polvo sin azúcar. Cuanto mayor sea el porcentaje de cacao, mejor: a partir del 70% se consideran beneficios clínicamente relevantes. El cacao 100% es el más rico en moléculas bioactivas y no contiene azúcares ni aditivos.

Ni el chocolate con leche ni el blanco ofrecen los mismos beneficios. El exceso de azúcar y la ausencia de cacao real los convierten en productos sin valor funcional.

Una onza de chocolate negro al día no engorda, no quita el sueño y no da acné. Al contrario, activa el metabolismo, protege el corazón, mejora el ánimo, afina la memoria, regula el azúcar y calma los picos de estrés. También proporciona energía estable y mejora el descanso.