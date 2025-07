Madres supercuidadoras: soledad, angustia y rabia

"La tristeza la he convertido en rabia y organización en el Sindicato". Así responde Maria José Tavira a la pregunta de cómo gestiona sus emociones al cuidar de forma exclusiva a su hijo con una alta dependencia. Ella y Esther Coma, integrantes del Sindicato de Mujeres, desnudan sus sentimientos para denunciar la falta de apoyos a estos menores y la carga constante que es para ellas cuidarlos las 24 horas del día. Al hablar de ellas, usan palabras como soledad, rabia, incertidumbre, duelo y... también un indisimulado orgullo y sororidad al contar unas con otras en la organización.

Esther, maestra de educación infantil, ya veía que su hija, poco después de nacer, tenía comportamientos distintos. Nadie la creyó ("te la miras demasiado", le decían). Hasta que finalmente un centro privado sí dio un diagnóstico a los tres años: autismo, discapacidad intelectual y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. "A partir de aquí, cuidar, luchar, luchar, cuidar...", explica.

"Prefiero llorar que matarme"

Cuando pidió ayuda terapéutica el resultado fue: "Lo único que hicieron fue empastillarme, yo trabajaba en Terrassa y en el coche de Barcelona a Terrassa me dormía y dije: prefiero llorar que matarme". No le ofrecieron ninguna terapia. Lo hizo por la vía privada. En términos emocionales, las palabras son: soledad, angustia de no saber qué pasará, de no saber a dónde ir. "Y estar trabajando con niños de la misma edad, un día me puse a llorar a lágrima viva porque dos niños jugaban con dos muñecas en una bañera, y pensé: ¿mi hija lo llegará a hacer? No, no lo ha llegado a hacer nunca". "Esto es para siempre, hasta nuestro último aliento", añade María José en términos de gestión emocional.

Acompaño a otras familias con niños pequeños, estoy disponible, estas cosas me llenan Esther Coma — Sindicato de Madres

Su hija también fue consciente de la tristeza de Esther: "Una vez me dijo: '¿Por qué te caen gotas de agua de los ojos?', a las personas autistas les cuestan mucho las emociones". Y ha sido mucho más tarde cuando Esther ya ha podido recibir ayuda psicológica para gestionar toda esta vivencia.

Maria José, a la izquierda, y Esther, tras la entrevista. / MANU MITRU / EPC

¿Y la válvula de escape? Pues aunque parezca un contrasentido, para ella y para María José el Sindicato es una manera de ayudar a otras mujeres. "Acompaño a otras familias con niños pequeños, estoy disponible, estas cosas me llenan". Años atrás le preguntaron: ¿Qué harías si tuvieras dos horas para desconectar? Y no supo qué responder. "Nos cuidamos entre nosotras y este es un gran valor del sindicato", sostiene con orgullo María José

Doble duelo

"Tuve que hacer un duelo -recuerda Esther- porque no tuvimos la hija que nos habíamos imaginado y otro porque yo quería tener más hijos pero con mi hija yo no daba abasto, mi compañero estaba fuera toda la semana y sólo tenía la ayuda de mis padres; y esto también fue muy duro".

María José Tavira comparte buena parte de los sentimientos de Esther. Su hijo tiene 8 años es autista de grado III, gran dependiente, también TDAH, con trastorno de conducta. Es un caso de alta complejidad. "A mí no me cuida nadie, me cuida el Sindicato, tengo pareja, está, pero igual que Esther: quiere a su hijo, sin duda, pero trabajaba en turnos en una fábrica -ahora está fijo- y el vínculo que yo tengo con mi hijo no lo tiene su padre, me encargo yo absolutamente de todo, el laberinto burocrático, y es agotador".

Mi hijo me necesita y no puedo permitirme petar, porque si lo hago no sé hacia donde lo haría María José Tavira — Sindicato de Madres

¿Y los ánimos? "Disocio mi día a día, porque, si no, petaria mentalmente,". Es decir, que no se lo permite porque "si me dejara llevar por la tristeza, sería un desastre y no me movería de un rincón y caería". También pidió ayuda psicológica a la salud pública. La respuesta tardó nueve meses y ese día "la psicóloga se puso a llorar en casi toda la sesión, me hizo sentir bastante mal... y no volví". No va a un psicólogo privad porque no se lo puedo pagar: "Si tengo que elegir entre terapia para mi hijo o para mí, pues es para mi hijo".

Una alianza sólida

El Sindicato de Madres, en marcha desde hace cuatro años, fruto del cansancio y la soledad de un grupo de madres con hijos con discapacidades que los hace dependientes. Ahora son decenas. Todo mujeres. Ven con escepticismo el anuncio del Govern, avanzado por El Periódico, de un plan de choque para atender casos como el de sus hijos. Es en el Sindicato donde esa rabia se transforma en organización, exigencia y denuncia. "Vivimos en un estado del malestar", denuncia Tavira. Esther no quiere oír hablar del Estado del Bienestar porque la rabia la invade.

"No nos dejarán ni morir tranquilas"

¿Qué pasará con estos hijos cuando ellas fallezcan? Este es el mayor dolor de cabeza, en especial de las madres mayores. Las residencias y pisos tutelados, y los apoyos en forma de asistente personal escasean. Y el asistente es incompatible con el resto de ayudas, ya de por sí escasas, según denuncian incansablemente. "No nos dejarán ni morir tranquilas", responde Maria José, citando a una de sus compañeras del Sindicato. Se trata de mujeres de 70 años cambiando pañales de sus hijos adultos o bregando con crisis.

No hay equidad y es más cómodo no cuidar, es un machismo del que no son ni conscientes Maria José Tavira — Sindicato de Madres

¿Dónde están los padres?

"Muchos no están -relata Esther- porque cuando vieron el percal se fueron a por un café y no volvieron y los que están, muchos de ellos no están... quien va a los médicos, a los psicólogos, a las tutorías, somos nosotras". Añádase a ello que muchas de las integrantes del Sindicato también están cuidando a sus madres. "Los cuidados se han asociado a las mujeres, no hay equidad y es más cómodo no cuidar, es un machismo del que no son ni conscientes", se queja Maria José, sin ánimo de criminalizarlos a todos pero, como siempre, hablando claro.

Y por si todo esto fuera poco, el concepto de vacaciones, para ellas se traduce en todo lo contrario, el peor período del año, en el que sus hijos e hijas tienden más a descompensarse. "No podemos hacer nunca vacaciones, ni física ni mentalmente"; concluye Tavira.