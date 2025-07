Shanti Devi: "El yoga terapéutico es un apoyo complementario para personas en procesos médicos de salud mental"

Shanti Devi Ma lleva 30 años dedicándose plenamente al Kriya yoga, la rama más espiritual y profunda del yoga. Tenía 31 años y trabajaba en algo tan poco místico como un laboratorio químico. Pero un suceso familiar cambió su vida. Está en España, procedente de Argentina, e invita a todo el mundo a dar un primer paso porque estas prácticas son un complemento perfecto -que no una sustitución- para una buena salud mental.

-¿En qué consiste el Kriya yoga y cómo ha logrado ser usted referente en este terreno?

-El Kriya yoga es una metodología ancestral, tan antigua como el ser humano. Su principal función es ayudar al ser humano a aprender a vivir el juego de la vida y poder trascenderlo. Provee de recursos como respiraciones, ejercicios de concentración y posturas preparadas y diseñadas para poder trascender, lo que se conoce como la iluminación o el nirvana. Mi función en este proceso es acompañar a las personas desde la ceremonia de iniciación.

-Usted trabajaba en un laboratorio químico ¿Cómo pasó de algo tan científico a la espiritualidad?

-Mi primera labor en el mundo fue el control de calidad en laboratorios de química en la industria alimenticia. Me gustaba. Sin embargo, en algún punto, internamente, eso no fue suficiente. La vida me puso a tomar decisiones que fueron un poco abruptas, de un día para otro. He podido transitar un proceso que resumidamente va de la química a la alquimia del alma en 30 años de recorrido.

-Habrá personas que pensarán: todo esto me parece muy bien pero si tengo un problema de salud mental, ¿En qué me puede ayudar algo tan etéreo como el yoga?

-Podemos empezar con respiraciones sencillas, lentas, largas, profundas. Suelen incluir el abdomen. Esto de por sí ayuda a calmar y activar el mecanismo de sedación del ser humano. Luego ejercicios de atención mental, de manera relajada, no de manera obsesiva. Dejar que la mente se vaya calmando.

Ejercicios energéticos para revitalizar el cuerpo y que los síntomas y patologías como tristeza, añoranza, depresión, apatía... cuenten con más vitalidad para salir de esa situación. El yoga en general, y el terapéutico, es un gran punto de apoyo y complemento para personas que hacen procesos médicos en salud mental, para salir de esa situación e ir en búsqueda de una salud. Y luego, desde lo terapéutico, poder tener disponibilidad mental para la parte espiritual.

Shanti Devi, Yogacharya de Kriya Yoga. / RICARD CUGAT

-Ha usado la palabra complementario, no alternativo. Entonces, el Kriya yoga, no pretende sustituir una terapia psicológica o farmacológica...

-Totalmente de acuerdo. Consideramos que así como hay una integración de Oriente y Occidente desde los hemisferios lo hay en los hemisferios cerebrales y nuestro trabajo interno en el yoga y el Kriya yoga es integrar las polaridades. De la misma forma podemos integrar tratamientos, o complementarlos. No hay que dejar una cosa en función de la otra. Es saludable, para las personas que quieren iniciarse en el yoga, contemplar las indicaciones de su médico, de su equipo profesional que lo atiende.

-¿Hay evidencia científica de los efectos positivos del yoga y la espiritualidad sobre la salud?

-Sí. Se ha avanzado bastante sobre esto, hay grandes universidades del mundo que trabajan sobre los beneficios del yoga en cuanto a respiración, a relajación profunda, a ejercicios de concentración y a la meditación. Estudios con electrodos, midiendo la frecuencia cerebral. Hay estadísticas que muestran que la práctica de unos minutos de yoga y de meditación al día ya es suficiente para empezar a observar los resultados en la vida cotidiana. Siempre decimos: no nos crean, aplíquenlo y constaten los resultados por sí mismos.

-En estos treinta años, ¿Cuál es su situación interior actualmente? ¿Hacia dónde está yendo?

-Los estados profundos de la meditación se parecen a un estado de profunda paz y dicha al mismo tiempo. Paz y dicha. Cuando en el estado de meditación estamos en esta expansión de conciencia, todo es perfecto, es lo que es, es la conciencia misma. Cuando llegamos de nuevo a la realidad del cuerpo físico y de la vida se pierde un poquito de ese estado. Pero en el ejercicio constante, en la constancia de seguir practicando se hace posible poder mantenerlo un poco más a lo largo del día. Hasta que podamos vivir en ese estado 24/7.

-Hay un interés creciente por el yoga, el mindfulness, la espiritualidad, pero ¿Se puede convivir con ello en el contexto de la competitividad, las redes sociales, el individualismo?

-Se puede convivir y la clave la tenemos en la definición de Kriya yoga. Kriya se divide en dos partes. Kri significa acción en todos los planos: físico, emocional, mental. Y Ya significa nuestra parte espiritual. Kriya es hacer consciente que nuestra parte que nuestro ser espiritual está operando a través de todas nuestras acciones. No hace falta que dejes tu vida cotidiana, tus responsabilidades, tu familia, para hacer un camino espiritual. Hay que poder sentir -para esto está el entrenamiento- que es la divinidad la que está obrando a través nuestro en cada cosa que hagamos: ¿Qué pasa si a ese trabajo competitivo le incorporamos una mirada creativa, de apertura? Quizás se pueda transformar la perspectiva.

Shanti Devi, Yogacharya de Kriya Yoga. / RICARD CUGAT

-El yoga tiene origen oriental. ¿Se pueden usar otras herramientas útiles, del mundo occidental?

-Hay disciplinas hermanas del yoga como el ayurveda, que es una medicina natural, en el sentido de respetar los ritmos de la naturaleza, de ofrecer una alimentación adecuada, descanso, un tipo de vida... También el Vastu yoga, el yoga de los entornos, similar al feng shui. Hay disciplinas terapéuticas occidentales como las psicologías de integración, de síntesis, que miran al ser humano desde todas las aristas posibles, no lo dividen por partes, sino que hacen un acompañamiento desde todas las perspectivas.

-A alguien interesado pero no tenga ningun conocimiento del yoga y quiere empezar hoy ¿Qué le diría?

-Que se siente cómodo o parado de pie en una postura cómoda y observe su respiración, como ingresa y sale el aire, que sienta el cuerpo físico, los pies en contacto con la tierra, los puntos de apoyo, su columna larga. Que pueda habitar con conciencia el cuerpo físico. Y cuando con la presencia y concienciapodemos sentir el cuerpo físico, entonces ya empezamos a abrir puertas internas para ir a mundos mas sutiles. No podemos ir al mundo espiritual 100% seguros si no podemos escuchar las sensaciones del cuerpo físico.